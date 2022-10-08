En iyi 14 inç dizüstü bilgisayarlar 2022

14 inç dizüstü bilgisayar, en iyi 13 inç dizüstü bilgisayarlardan bile daha küçük ama dikkat çekici bir ekran boyutu yükseltmesine sahiptir ve bu da onları eğlence, oyun veya profesyonel tasarım için daha iyi seçenekler haline getirirken, her yere yanınızda taşıyabilecek kadar ince ve taşınabilir olmaya devam eder.

Bu, yoğun yaşamınız için uygun görünüyorsa, mükemmel çok yönlü Apple MacBook Pro 14‘ten başlayarak, kontrol etmeniz gereken en iyi 14 inç dizüstü bilgisayarlara sahibiz. Yepyeni makine en iyi performansa ve pile sahip mükemmel bir ekran ile gelen Apple Macbook Air modelini de dikkatlerimizden kaçmıyor. Ayrıca oyun, ekstra güç ve satın alınabilirlik için seçimlerimiz var, bu yüzden herkes için bir şeyler olmalı.

Apple MacBook Pro 14

Bunu neden satın almalısınız: 14 inçlik bir dizüstü bilgisayarda en iyi performans, verimlilik ve görüntü kalitesi kombinasyonunu sunar.

Kimin için: Üstün verimlilik de sunan inanılmaz derecede hızlı bir dizüstü bilgisayar isteyen herkes.

Neden Apple MacBook Pro 14’ü seçtik:

13 inç ve 16 inç modeller arasında Apple MacBook Pro 14 en iyi seçim olabilir. Bununla birlikte, Apple’ın M1 Pro veya M1 Max CPU’larını çalıştırmak da dahil olmak üzere, daha büyük makine ile çok daha fazla ortak noktaya sahiptir. MacBook Pro 14’te bu hibrit işlemciler, sekiz veya on CPU çekirdeği ve 14, 16 veya 32 GPU çekirdeğiyle sunuluyor. RAM, 16 GB ile 64 GB arasında yapılandırılabilir ve depolama, 8 TB PCIe yarıiletken sürücüye (SSD) kadar yükseltilebilir. M1 Pro ve M1 Max sadece inanılmaz hızlı çipler değil, aynı zamanda verimlidir, yani MacBook Pro 14’ün de üstün pil ömrüne sahip olması gerekir.

Dizüstü bilgisayarın ekranı da Apple’ın 14,2 inç Liquid Retina XDR mini-LED ProMotion panelini kullanan birinci sınıf. Bu ekran, inanılmaz geniş ve doğru renkler, derin kontrast sayesinde mürekkepli siyahlar ve 120 Hz yenileme hızı sunar. Apple nihayet MacBook Pro 14’e ince çerçeveler ekleyerek onu daha küçük bir dizüstü bilgisayar haline getirdi. Son olarak, Apple, USB-C Thunderbolt 4 bağlantı noktalarına bir HDMI bağlantı noktası ve SD kart okuyucu ekleyerek bağlantıyı geliştirdi ve kablosuz bağlantı, Wi-Fi 6E ile bugün alabileceğiniz en hızlı port.

Artıları İnanılmaz XDR ekran

Harika yaratıcı performans

Kapsamlı bağlantı noktası seçimi

Klavye ve Touchpad mükemmel

Mükemmel hoparlörler ve web kamerası

Sonsuz pil ömrü Eksileri Çentike alışmak biraz zaman alabilir

Apple MacBook Air M2

Artıları inanılmaz ince

Yükseltilmiş web kamerası ve hoparlörler

Şaşırtıcı derecede iyi performans

Pil ömrü rekabeti alt üst ediyor

Ekran ve klavye birinci sınıf Eksileri Endişe verici derecede ısınıyor

Hala sadece bir harici monitörü destekliyor

Neden bunu satın almalısınız: İnanılmaz derecede ince, 14 inçlik bir dizüstü bilgisayar, ve ince yapısına rağmen güçlü.

Kimin için: İyi performans gösteren bir 14 inç dizüstü bilgisayar isteyen ancak inanılmaz derecede ince bir notebook isteyen herkes.

Neden Apple MacBook Air M2’yi seçtik:

14 inç dizüstü bilgisayarların ince ve taşınabilir yapısından vazgeçmeden çok fazla güce sahip olabilir misiniz? Apple öyle düşünüyor ve MacBook Air M2 bunun kanıtı. İçeride, inanılmaz derecede hızlı ve güç açısından verimli bir Apple M2 CPU bulacaksınız. 24 GB’a kadar RAM ve 2 TB PCIe NVMe SSD yapılandırılabilir. Bunların tümü, yalnızca 0,44 inç kalınlığında ve 1.22 kg ağırlığında, Apple’ın övgüye değer yapı kalitesi ve bulacağınız en iyi klavye ve dokunmatik yüzey ile (yukarıda listelenen MacBook Pro 14’ün dışında) ince bir çerçeveye yerleştirilmiştir.

Bağlantılar için Thunderbolt 3, 3,5 mm ses jakı ve MagSafe 3 konektörlü iki USB-C bağlantı noktanız vardır. Pil ömrü, olağanüstü 18 saatlik webde dolaşma ve 21 saatlik yerel bir video oynatma ile yalnızca daha pahalı kardeşi ile rekabet eden sınıfında liderdir. MacBook Air M2, hareket halindeki tasarımcılar ve video editörleri veya bu boyuttaki bir dizüstü bilgisayarın güç olanaklarını zorlamak isteyen herkes için harika bir seçimdir.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10

Artıları Sağlam yapı kalitesi

Çok fazla ekran seçenekleri

Mükemmel Klavye

Ortalamanın üzerinde pil ömrü Eksileri Dokunmatik yüzey çok küçük

Performans için pahalı

Bunu neden satın almalısınız: Satın alabileceğiniz en iyi 14 inç iş dizüstü bilgisayarı.

Kimin için: Uzun pil ömrü ve sağlam yapı kalitesi ve desteği ile sağlam bir iş performansı isteyen herkes.

Neden Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10’u seçtik:

Lenovo’nun ThinkPad X1 serisinin en son sürümü, aklınızdaki görevler ne olursa olsun, uygun bir dizüstü bilgisayarla bol miktarda taşınabilir güç sunar. İncelediğimiz 14 inç Full HD+ (1920 x 1200) ekran, daha iyi üretkenlik için daha uzun 16:10 en boy oranıdır ve 4K+ IPS ekrana kadar seçilebilecek tam yedi ekran seçeneği vardır. Temel model, vPro, 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza (SSD) içeren 12. nesil Intel Core i5-1240P işlemci ile birlikte gelir. Bağlantı noktaları arasında HDMI, iki Thunderbolt 4/USB-C bağlantı noktası ve iki USB-A 3.2 bağlantı noktası bulunur. Pil ömrü güçlüdür ve ayrıca arkadan aydınlatmalı ince, sıvı dökülmesine karşı dayanıklı klavyeyi de seviyoruz.

RAM ve depolama dahil olmak üzere birkaç farklı özelliği yükseltebilseniz de (yeni sürümler ayrıca parlaklık ve çözünürlük yükseltmelerini de içerir), Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10’un temel modeli, uzun mesafe için hazır olan 14 inçlik ideal bir dizüstü bilgisayardır. Bununla birlikte, entegre grafik kartı biraz sınırlıdır ve özellikle oyuncular biraz daha özel bir şey aramak isteyebilir.

Lenovo Yoga 9i Gen 7

Artıları Mükemmel performans

Güzel OLED ekran

Muhteşem tasarım

Yararlı güvenlik ve gizlilik özellikleri

1080p web kamerası Eksileri Klavye normal seviyede

Ortalama pil ömrü

Neden bunu satın almalısınız: Satın alabileceğiniz en iyi dönüştürülebilir 2’si 1 arada bilgisayar ve en iyi dizüstü bilgisayarlardan biri.

Kimin için: Muhteşem OLED 16:10 ekrana ve muhteşem tasarıma sahip bir dizüstü bilgisayar veya dönüştürülebilir 2’si 1 arada bilgisayar isteyen herkes.

Neden Lenovo Yoga 9i Gen 7’yi seçtik:

Lenovo’nun daha da zorlu iş durumlarının üstesinden gelmek için bol miktarda güç sağlayan Yoga dönüştürülebilir 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarlarının büyük hayranlarıyız. Bu 2’si 1 arada ürün istisna değildir, her yere götürülebilecek kadar taşınabilir ve iş gezilerinde veya benzer durumlarda masaüstünün yerini alacak kadar güçlüdür. Ayrıca, Lenovo’nun güvenilir güvenlik özellikleri verilerinizi güvende tutmanıza yardımcı olur. Mükemmel yapılandırma seçenekleri, bu dizüstü bilgisayarı, yazılım taleplerinize göre tam olarak ihtiyacınız olan yere ölçeklendirmenize de olanak tanır.

İçeride, 16:10 en boy oranlı 14 inçlik bu sürümde 12. nesil Intel Core i7-1260P işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar SSD depolama alanı bulunuyor. Ayrıca, USB-A 3.2 Gen 2 bağlantı noktasının yanı sıra, yaklaşan tüm bağlantı yükseltmeleriniz için hazır olan, USB4 destekli iki Thunderbolt 4/USB-C bağlantı noktası vardır. Ayrıntılar özellikle işinizde önemliyse, 4K+ OLED ekran seçeneğini de seçebilirsiniz.

HP Elite Dragonfly G3

Artıları 1 KG ağırlığı ile inanılmaz hafif

Sağlam yapı kalitesi

Güçlü iş odaklı güvenlik ve yönetim

Intel 12. nesil CPU’lar

13,5 inç 3:2 IPS ekran Eksileri Yüksek fiyat

Bunu neden satın almalısınız: Tam özellikli, işletme sınıfı, 14 inçlik bir dizüstü bilgisayar ve aynı zamanda mevcut en hafif dizüstü bilgisayardır.

Kimin için: Ek ağırlık olmadan tüm önemli iş özelliklerine ihtiyaç duyan iş kullanıcıları.

HP Elite Dragonfly G3’ü neden seçtik:

İyi bir iş dizüstü bilgisayarı arayan müşteriler için, HP’nin en iyi tüy kadar hafif dizüstü bilgisayarlarından biri olan HP’nin 13,5 inç Elite Dragonfly G3 serisini deneyin. Evet, ekran teknik olarak 14 inçten daha küçük ancak 3:2 en boy oranı ona benzer bir görüntüleme alanı sağlıyor. Ve 1 kg’nin altında ağırlığı ile satın alabileceğiniz en hafif işletme sınıfı 14 inç dizüstü bilgisayardır.

Bu dizüstü bilgisayarın ana önceliklerinden biri güvenliğidir: HP’nin güvenlik yazılım paketi otomatik olarak dahil edilmiştir. Bilgisayar, NFC uyumluluğu gibi, dosyalarınızın verimli bir şekilde aktarılmasına yardımcı olan diğer birçok öne çıkan özelliği destekler. Elite Dragonfly G3 ayrıca Thunderbolt 4’e sahip iki USB-C bağlantı noktası ve USB-A ve HDMI dahil eski bağlantılarla birlikte gelir.

Elite Dragonfly G3’ün temel modeli, 12. nesil Intel Core i5-1235U işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile birlikte gelir. vPro’lu Core i7-1265U’ya kadar yapılandırılabilir ve ayrıca HP’nin Sure View gizlilik ekranı da dahil olmak üzere bir dizi görüntüleme seçeneği sunar. Elite Dragonfly G3, mükemmel üretkenlik performansı, sağlam iş özellikleri ve uzun pil ömrü sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Kişisel ve iş ihtiyaçlarınız için doğru dizüstü bilgisayarı nasıl seçersiniz?

Bu, kolay bir cevabı olmayan karmaşık bir sorudur. Temel olarak, ilk adım, özelliklerinin bilgi işlem ihtiyaçlarınızı nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için dizüstü bilgisayarları araştırmaktır. Ne kadar RAM’e ihtiyacınız olduğunu, ne kadar depolama alanına, hangi CPU’nun iş akışınıza ayak uyduracağını ve hangi GPU’nun oyun ihtiyaçlarınızı karşılayacağını (varsa) bulmak isteyeceksiniz.

Bunu çözdükten sonra, hangi dizüstü bilgisayarların aradığınız özelliklere sahip olduğunu araştırmak isteyeceksiniz. Geleneksel bir kapaklı dizüstü bilgisayar mı, katlanabilir 2’si 1 arada bir dizüstü bilgisayar mı yoksa bir tablet mi istiyorsunuz? Bu tür sorular, seçenekler listenizi kısaltmanıza yardımcı olacaktır; bu noktada hangi üreticilerin en iyi olduğu ve hangi dizüstü bilgisayarların doğru özelliklere sahip olduğu gibi şeylere bakmaya başlayabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarlarda en iyi fırsatları nasıl buluyorsunuz?

İlk olarak, üreticilerin en iyi fiyatları ne zaman teklif ettiğini bilmek isteyeceksiniz. Bu genellikle tatillerde ve yaz sonunda öğrenciler okula geri dönmeye hazırlanırken olur. Bu dönemlerde özel fiyatlara dikkat edin ve ciddi tasarruflar için en iyi şansınız olacak.

Buna ek olarak, Dijital Eğilimler, web sitesinde en iyi fırsatlara ayrılmış tam bir bölüme sahiptir. Bu, en iyi dizüstü bilgisayar fırsatlarını içerir, bu yüzden satın almadan önce oraya gittiğinizden emin olun. Black Friday yaklaşıyor. Tüm e-ticaret sitelerini takip edip en uygun fiyata istediğiniz bilgisayarı alabilirsiniz.

Yeni dizüstü bilgisayarınızı ararken nelere dikkat etmelisiniz?

Dizüstü bilgisayarın ihtiyacınız olan özelliklere sahip olduğundan ve onu mümkün olan en iyi fiyata aldığınızdan emin olmanın yanı sıra, kullanım ömrünün en sonunda bir dizüstü bilgisayar satın almadığınızdan emin olmak isteyeceksiniz. Gelecek nesiller hakkında küçük bir araştırma, yeni güncellenmiş bir dizüstü bilgisayar mı yoksa hemen köşede harika yeni özelliklere sahip bir dizüstü bilgisayar mı satın aldığınız konusunda size bir fikir verecektir.

Üretici, stok azaltmak için fiyatları düşürüyorsa, önceki nesil bir model satın almak mantıklı olabilir. Dizüstü bilgisayar ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa ve sahip olmayı gerçekten seveceğiniz yeni bir özellik yolda değilse, en yeni ve en iyisini satın almanız o kadar önemli değil.

14 inç mi yoksa 15 inçlik bir dizüstü bilgisayar mı satın almalısınız?

Kesin olmak gerekirse, 15 inç dizüstü bilgisayarlar tipik olarak 14 inç ekranlardan önemli ölçüde daha büyük olan ve çalışmak için biraz daha fazla alan sağlayan 15,6 inç ekranlarla donatılmıştır. Bu aynı zamanda, günümüzün minimal ekran çerçeveleri göz önüne alındığında bile, 15 inçlik dizüstü bilgisayarların kendilerini önemli ölçüde daha büyük hale getiriyor. Bir diğeri ise, ekran ne kadar büyükse, belirli bir çözünürlükte o kadar az keskin olacaktır. Bu nedenle, Full HD (1920 x 1080) 14 inçte iyi olabilirken, 15,6 inçte istediğinizden daha az keskin olabilir. Metin ve görüntülerin keskin kalmasını sağlamak için en az QHD (2560 x 1440) çözünürlük isteyeceksiniz. Diğer bir önemli konu ise, ekran ne kadar büyükse, kullanım ömrünün o kadar az olduğu (pil ömründen bahsediyoruz) – bu nedenle 15 inç dizüstü bilgisayarların daha büyük pillere sahip olma eğiliminde olmaları, genellikle daha ağır olmalarına katkıda bulunur.

Dolayısıyla, 14 inç mi yoksa 15 inçlik bir dizüstü bilgisayar mı satın almanız gerektiği sorusu, bu konular hakkında nasıl hissettiğinize ve artan ekran alanının iş akışınız için ne kadar önemli olduğuna bağlıdır. Çok fazla pencere açma ve onları yan yana tutma eğilimindeyseniz, 15 inçlik bir dizüstü bilgisayardan yararlanacaksınız. Tek göreve eğilimliyseniz, 14 inçlik bir dizüstü bilgisayar kasa boyutu ve ağırlığı, ekran boyutu ve çözünürlük arasında iyi bir çözüm sağlayabilir.

14 inç dizüstü bilgisayar 13 inç dizüstü bilgisayardan daha mı iyi?

13 inç dizüstü bilgisayarların çoğu 13,3 inç olma eğilimindedir, bu da 13 ve 14 inç dizüstü bilgisayarlarda ekran boyutları arasında daha az fark yaratır. Aynı zamanda, üreticiler 14 inç ekranları daha küçük dizüstü bilgisayarlara sığdırmayı başardıkça 14 inçlik kasa boyutları da azaldı. Bu nedenle, dizüstü bilgisayar boyutu ve ağırlığında 14 inç ve 15 inç dizüstü bilgisayarlar arasında olduğundan daha az fark vardır. Ayrıca, Full HD’nin 14 inçlik ekranlarda yeterince keskin olduğunu da göreceksiniz, yani çözünürlükte çok fazla atlamanız gerekmiyor. Ayrıca, pil ömrü bu kadar etkilenmez ve pil kapasitesi için kullanılabilir alanın artması göz önüne alındığında, 14 inç dizüstü bilgisayarlar genellikle 13 inç dizüstü bilgisayarlardan daha iyi pil ömrüne sahiptir. Son olarak, üreticilerin 14 inç dizüstü bilgisayarlara ayrı grafik kartları eklemesi daha mümkündür ve bu da onları yaratıcı kullanıcılar ve oyuncular için daha iyi hale getirir.

O halde birçok insan için 14 inçlik bir dizüstü bilgisayar gerçekten de 13 inçlik bir dizüstü bilgisayardan daha iyi bir seçim olacaktır. Hala taşınabilir olacak kadar küçük olan bir dizüstü bilgisayarda biraz daha büyük bir ekran boyutu elde edeceksiniz ve aynı zamanda daha güçlü olabilir.