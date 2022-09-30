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En iyi Akıllı Saatler

Ahmet Ekinler

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En iyi Akıllı Saatler

En iyi Android tabletler

Android, tabletler söz konusu olduğunda idealden daha az olduğu için bir üne sahiptir. iPadOS'un büyük ekranlar için optimize edilmiş...

Google’ın Wear OS’nin en yeni ve en yeni sürümü, Samsung tarafından üretilen bir avuç saate özel olabilir, ancak bu, Galaxy akıllı saatlerinin giymeye değer tek giyilebilir cihazlar olduğu anlamına gelmez. Android telefonunuzla çalışacak tonlarca akıllı saat ve mükemmel fitness takipçisi arasından seçim yapabilirsiniz.

Tüm bu seçenekler sizin için biraz bunaltıcıysa, şanslısınız: burada, en iyi Android giyilebilir seçimlerimizi bir araya getirdik (ve evet, Samsung saatleri de içeriyor – ama diğer pek çok seçenekler de var).

Google Pixel Watch’ın bu sonbaharda Pixel 7 ile birlikte geleceği onaylandı. Bu nedenle, Google’ın ilk giyilebilir cihazının nasıl olacağıyla ilgileniyorsanız, öğrenmek için yalnızca birkaç hafta beklemeniz gerekir.

Samsung Galaxy Watch 5

Samsung’un Galaxy Watch 5’i, Editörün Seçimi Wear OS akıllı saatimiz olarak giden Galaxy Watch 4’ün yerini aldı. Son modelden yıldan yıla değişiklikler az miktardadır ve zaten iyi durumda bir Watch 4’ünüz varsa, muhtemelen paranızı buraya yatırmazsınız. 4.300 TL’den başlayan 40 mm Watch 5, son modelden bir miktar daha pahalı – ve bu ekstra para size ekran üzerinde çizilmeye karşı daha dayanıklı safir kristal ve ayrıca daha büyük bir pil kazandıracak. (Daha büyük 44 mm model aynı yükseltmeler ve benzer bir fiyat artışı ile birlikte gelir: Yaklaşık fiyatı 4.700 TL

Aksi takdirde, bu saat yerini aldığı modele çok benzer. Her ikisi de bir gigabayt ve bir buçuk RAM ile eşleştirilmiş Samsung’un özel W920 yonga setine sahipler, aynı sağlık ölçümlerini ölçüyorlar ve biraz farklı renk seçeneklerinin yanı sıra iki nesil görsel olarak neredeyse aynı. Halihazırda bir Watch 4’ünüz yoksa, bu kötü bir haber değil – Watch 5, sağlam bir günlük performans ve muhteşem bir ekran sunuyor ve Samsung saatler, Wear OS 3’e etkin bir şekilde özel erişimin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Bu mantıklı bir yükseltme değil. Önceki sürüme sahipseniz, ancak ilk akıllı saatiniz için alışveriş yapıyorsanız veya birkaç yıllık bir saati değiştiriyorsanız, Samsung Galaxy Watch 5 şu anda çoğu kişiye önerilebilecek en basit Wear OS cihazıdır.

Samsung Galaxy Watch 5 Teknik özellikleri

  • Kasa Malzemesi: Alüminyum
  • Ekran Boyutu : 1.19″ (40mm) – 1.36″ (44mm)
  • Ekran Çözünürlü: 396 x 396 Piksel (40mm) – 450 x 450px (44mm)
  • Ekran Koruma: Safir Kristal Cam
  • İşlemci: Samsung Exynos W920
  • RAM: 1.5GB
  • Depolama: 16GB
  • Pil: 284 mAh (40 mm) – 410 mAh (44 mm)
  • Bağlantı: NFC, GPS, Bluetooth 5.2, Wi-Fi (2.4Gz ve 5Ghz), LTE (isteğe bağlı)
  • Dayanıklılık: IP68, 50 metreye (5ATM) kadar su geçirmez, MIL-STD-810H
  • Yazılım: Wear 3.5 – UI Watch 4.5
  • Sağlık sensörleri: Optik Kalp Atış Hızı, Elektrikli Kalp Sensörü (EKG), Biyoelektrik Empedans (BIA), Sürekli SpO, Cilt Sıcaklığı Sensörü
  • Kayış: 20mm
  • Boyutlar: 40,4 x 39,3 x 9,8 mm (40 mm) – 44,4 x 43,3 x 9,8 mm
  • Ağırlık: 29 gr (40 mm) – 32,8 gr (44 mm)
  • Mobil ödemeler: Samsung Pay, Google Cüzdan
  • Egzersiz algılama: Evet
  • Egzersiz modları: 90+
  • Renk seçenekleri: Gümüş, Grafit, Pembe Altın (yalnızca 40 mm), Safir (yalnızca 44 mm)
Artıları
  • Yeni sensör kümesi daha rahat bir uyum sağlar
  • Safir kristal cam süper sağlamdır
  • Daha iyi Google Asistan deneyimi
Eksileri
  • Watch 4’ten çok hafif yükseltme
  • Pil Samsung’un dediği kadar uzun dayanmıyor
  • EKG ölçümleri yalnızca bir Samsung telefonla eşleştirildiğinde kullanılabilir

Samsung Galaxy Watch 5 Fiyatları

Samsung Galaxy Watch 5 40 MM
4.370,00 TL
5.999,00 TL
Siteye Git
N11.com
Galaxy Watch5 40mm Graphite
4.495,00 TL
Siteye Git
Trendyol.com
Samsung Galaxy Watch 5 40mm Grafit
4.498,00 TL
Siteye Git
Turkcell.com.tr
Samsung Galaxy Watch 5 40mm Grafit
4.498,00 TL
Siteye Git
Turkcell.com.tr
Samsung Galaxy Watch 5 40MM Graphite Akıllı Saat
4.499,00 TL
Siteye Git
Hepsiburada.com
Samsung Galaxy Watch 5 40MM Pink Akıllı Saat
4.499,00 TL
Siteye Git
Hepsiburada.com
SAMSUNG Galaxy Watch 5 40mm Grafit
4.499,00 TL
Siteye Git
Mediamarkt.com.tr
SAMSUNG Galaxy Watch 5 40mm Pembe Altın
4.499,00 TL
Siteye Git
Mediamarkt.com.tr
Galaxy Watch5 Bluetooth (40mm)
4.499,00 TL
Siteye Git
Samsung.com
Galaxy Watch5 Bluetooth (40mm)
4.499,00 TL
Siteye Git
Samsung.com
Galaxy Watch5 40mm Grafit Akıllı Saat 145061600
4.499,00 TL
Siteye Git
Trendyol.com

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Geleneksel şekilli titanyum saat gövdesine yerleştirilmiş safir kristalle kaplanmış 1.36″ AMOLED ekrana sahip Samsung Galaxy Watch 5 Pro büyüktür ve Watch 4 Classic’ten farklı olarak yalnızca bir boyut mevcuttur. Sonuç olarak, daha küçük bileklere sahip kişiler Watch 5 Pro ile zor zamanlar geçirebilirsiniz. Ancak saatin boyutu, incelememizde, tek bir şarjla art arda üç günlük karma kullanıma kadar güç sağlayabildiğini tespit ettiğimiz nispeten güçlü bir pile izin veriyor.

Performans açısından, Watch 5 Pro, normal Watch 5 ile aynıdır, yani geçen yılki Watch 4 serisi ile aynıdır. Halihazırda daha büyük bir Watch 4’ünüz varsa, Watch 5 Pro ile günlük deneyiminiz çok farklı olmayacaktır. Watch 5 Pro, bisiklete binme ve yürüyüş için GPS haritalama gibi birkaç değerli yeni fitness özelliği sunar. Bu, Garmin’in tekliflerine kıyasla büyük bir dezavantaj, ancak büyük, süslü bir Wear OS saati için buradaysanız, çok sık şarj etmeniz gerekmeyecek, 5 Pro bu fiyatı ile mükemmel şekilde uyar. 60 Hz AMOLED ekran, mükemmel genel performans, uzun pil süresi, süper dayanıklı, üst düzey malzemelerle Samsung Galaxy Watch 5 Pro, 7.500 TL fiyatıyla çok ideal bir seçenek gibi duruyor.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Teknik özellikleri

  • Kasa Malzemesi: Titanyum
  • Ekran Boyutu : 1.36″ (44mm)
  • Ekran Çözünürlü: 450 x 450px
  • Ekran Koruma: Safir Kristal Cam
  • İşlemci: Samsung Exynos W920
  • RAM: 1.5GB
  • Depolama: 16GB
  • Pil: 590 mAh
  • Bağlantı: NFC, GPS, Bluetooth 5.2, Wi-Fi (2.4Gz ve 5Ghz), LTE (isteğe bağlı)
  • Dayanıklılık: IP68, 50 metreye (5ATM) kadar su geçirmez, MIL-STD-810H
  • Yazılım: Wear 3.5 – UI Watch 4.5
  • Sağlık sensörleri: Optik Kalp Atış Hızı, Elektrikli Kalp Sensörü (EKG), Biyoelektrik Empedans (BIA), Sürekli SpO, Cilt Sıcaklığı Sensörü
  • Kayış: 20mm
  • Boyutlar: 45.4 x 45.4 x 10.5 mm
  • Ağırlık: 46.5 gr
  • Mobil ödemeler: Samsung Pay, Google Cüzdan
  • Egzersiz algılama: Evet
  • Egzersiz modları: 90+
  • Renk seçenekleri: Siyah, Gri
Artıları
  • Dayanıklı malzemelerden yapılmıştır
  • Harika pil süresi
  • Tamamen birinci sınıf görünüm ve his
Eksileri
  • GPS haritaları yalnızca yürüyüş ve bisiklet sürmeyi destekler
  • Dönen çerçeve yok
  • Büyük boyut ve şekil, küçük bileklere hitap etmeyebilir

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Fiyatları

Galaxy Watch5 Pro 45 mm Gray Titanium
7.525,00 TL
Siteye Git
Trendyol.com
Samsung Galaxy Watch 5 Pro Siyah Titanium
7.999,00 TL
Siteye Git
Hepsiburada.com
Samsung Galaxy Watch 5 Pro Gri
7.999,00 TL
Siteye Git
Hepsiburada.com
SAMSUNG Galaxy Watch 5 Pro Siyah Titanyum
7.999,00 TL
Siteye Git
Mediamarkt.com.tr
SAMSUNG Galaxy Watch 5 Pro Gri Titanyum
7.999,00 TL
Siteye Git
Mediamarkt.com.tr
Galaxy Watch5 Pro Bluetooth (45mm)
7.999,00 TL
Siteye Git
Samsung.com
Galaxy Watch5 Pro Bluetooth (45mm)
7.999,00 TL
Siteye Git
Samsung.com
Galaxy Watch5 Pro 45 mm Black Titanium
7.999,00 TL
Siteye Git
Trendyol.com
Samsung Galaxy Watch 5 Pro Titanyum Gri
7.999,00 TL
Siteye Git
Turkcell.com.tr
Samsung Galaxy Watch 5 Pro Titanyum Siyah
7.999,00 TL
Siteye Git
Turkcell.com.tr
Samsung Galaxy Watch 5 Pro Titanyum Siyah
7.999,00 TL
Siteye Git
Turkcell.com.tr

Fossil Gen 6

Fossil Gen 6 hakkında başlangıçta çok hevesli değildik. Qualcomm’un Snapdragon 4100+ yonga setine sahip olsa da, aynı zamanda eskimiş bir Wear OS sürümüyle de uğraşıyor. Bu, şu anda Galaxy Watch 5 ve hatta Mobvoi TicWatch Pro Ultra 3 GPS gibi bir şeyle karşılaştırıldığında harika bir satın alma olmadığı anlamına geliyor; pil ömrünü uzatmak için güç göstergesi ve MIL-STD-810G dayanıklılık standardı ile uyumlu. Ancak sağlam yapı kalitesi, canlı, net bir ekran ve çalışmalarda bulunan Wear OS 3 güncellemesi ile Gen 6, değerlendirmeye değer – şu anda muhtemelen daha çekici seçeneklerin mevcut olduğunu unutmayın. Ancak bu, yukarıda belirtilen güncelleme ile değişebilir.

Fossil Gen 6 Özellikleri

  • Ekran Boyutu : 1.28″
  • Ekran Çözünürlüğü: 416 x 416 Piksel
  • Ekran Tipi: OLED
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon Wear 4100+
  • RAM: 1GB
  • Depolama: 8GB
  • Pil: 300mAh
  • Bağlantı: Bluetooth 5.0 LE, GPS, NFC SE, WiFi
  • Dayanıklılık: Su geçirmez 3ATM
  • Yazılım: Wear OS 2 – Wear OS 3
  • Sağlık sensörleri: PPG Kalp Atış Hızı, SPO2
  • Fiyat: 5.000 TL
Artıları
  • İyi düğmeler ve döner tepe ile sağlam yapı kalitesi
  • OLED ekran parlak ve gerçekten keskin
  • Hızlı şarj önceki nesillerden daha iyidir
Eksileri
  • Neredeyse tüm özellikleri feda etseniz bile pil ömrü vasat
  • Performans bazen biraz fazla kekeliyor
  • Yüksek fiyat

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Biraz daha bütçeniz varsa Samsung Galaxy Watch 5 Pro ile değiştirilebilir, ancak Samsung Galaxy Watch 4 Classic hala harika bir akıllı saat. Classic’in kasası, temel model Watch 4 ve Watch 5’in alüminyum yerine paslanmaz çelikten yapılmıştır ve menü seçimlerini, bildirimler arasında gezinmeyi ve daha fazlasını basitleştiren dönen bir çerçeveye sahiptir. Bu son bit, Watch 5 ve 5 Pro’nun fiziksel olarak dönen değil, yalnızca dijital çerçeveler sunduğundan özellikle değerlidir.

Fiyatı yaklaşık 2.900 TL ve bu fiyat yapısı temel model Watch 5 arasında kalabilirsiniz. Ancak Watch 4 ve Watch 5 serileri çok benzer olduğundan, eski nesille giderek çok az şey kaçırıyorsunuz. Bu nedenle, daha geleneksel görünümlü bir akıllı saat istiyorsanız veya o tıkırdayan çerçeve olmadan yaşayamıyorsanız (sizi kim suçlayabilir ki?), Classic’in premium modeli sizin için buna değer.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic Özellikleri

  • Ekran Boyutu: 1.2″ (42mm) – 1.4″ (46mm)
  • Kasa Malzemesi: Paslanmaz Çelik
  • Ekran Çözünürlüğü: 396 x 396 Piksel (42mm) – 450 x 450 Piksel (46mm)
  • Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
  • Ekran Tipi: OLED
  • İşlemci: Exynos W920
  • RAM: 1.5GB
  • Depolama: 16GB
  • Pil: 247mAh (42mm) – 361mAh (46mm)
  • Bağlantı: NFC, GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, LTE (isteğe bağlı)
  • Dayanıklılık: IP68 sertifikalı, MIL-STD-810G uyumlu
  • Yazılım: Wear OS – One UI Watch 3
  • Sağlık sensörleri: Kalp atış hızı, EKG, biyoelektrik
  • Ağırlık: 46,5 gr (42 mm) – 52 gr (46 mm)
Artıları
  • Daha yeni Watch 5 ile aynı performans
  • Net, canlı ekran
  • Döner çerçeve bir zevktir
Eksileri
  • Pil ömrü yetersiz
  • Bazı Samsung telefon uygulamaları gerektirir
  • Yetersiz sensör

Samsung Galaxy Watch 4 Classic Fiyatları

Samsung Galaxy Watch4 Classic Bluetooth 46 MM Akıllı Saat (Samsung Türkiye Garantili)
3.029,00 TL
Siteye Git
N11.com
Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm Akıllı Saat
3.149,00 TL
Siteye Git
Turkcell.com.tr
Galax)y Watch4 Classic 46mm Siyah Akıllı Saat ( Türkiye Garantili) SM-R890NZKATUR
3.199,00 TL
Siteye Git
Trendyol.com
Galaxy Watch4 Classic 46mm Gümüş Akıllı Saat ( Türkiye Garantili)
3.200,00 TL
Siteye Git
Trendyol.com
Samsung Galaxy Watch4 Classic Bluetooth 46 MM Akıllı Saat (Samsung Türkiye Garantili)
3.420,00 TL
3.999,00 TL
Siteye Git
N11.com
SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Akıllı Saat Siyah
3.999,00 TL
Siteye Git
Mediamarkt.com.tr
SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Akıllı Saat Silver
3.999,00 TL
Siteye Git
Mediamarkt.com.tr
Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm Akıllı Saat Siyah
4.099,00 TL
Siteye Git
Teknosa.com
Samsung Galaxy Watch4 Classic Bluetooth 46 MM Akıllı Saat (Samsung Türkiye Garantili)
4.299,00 TL
Siteye Git
N11.com
Galaxy Watch4 Classic Bluetooth (46mm)
4.299,00 TL
Siteye Git
Samsung.com
Galaxy Watch4 Classic Bluetooth (46mm)
4.299,00 TL
Siteye Git
Samsung.com

Satın alabileceğiniz en iyi Android giyilebilir cihaz hangisidir?

Şu anda Samsung Galaxy Watch 5’in büyük hayranlarıyız. Samsung’un Wear OS saatleri, Wear OS 3 ile birlikte gelir ve bu güne kadar, Google’ın giyilebilir yazılımının en yeni sürümüne sahip başka saat yoktur. Watch 5 aynı zamanda parlak, pürüzsüz ekranı ve (satın aldığınız boyuta bağlı olarak) neredeyse iki tam güne kadar dayanabilen pil ömrüyle hızlı bir performans sergiliyor. Watch 5 ile ilgili iyi olan şeylerin çoğu Watch 4’te de yer aldı, bu yüzden geçen yılki modelden yükseltme yapmak için acele etmeyin. Aslında, bir Watch 4 Classic’e sahip olabilirseniz, yine de tavsiye ediyoruz – performansı Watch 5 ile aynıdır ve 4 Classic, menülerde gezinmek için döner bir çerçeveye sahip tek Wear OS saatidir.

Galaxy Watch 5 Pro, Watch 5’in yükseltilmiş bir versiyonudur. Daha büyüktür, kasası titanyumdan yapılmıştır ve yürüyüş ve bisiklet için özel izleme özelliklerine sahiptir. Aynı zamanda, daha az zorlu kullanımla şarjlar arasında üç güne kadar dayanan mutlak bir pil şampiyonudur. Ama 7.500 TL gibi yüksek bir fiyat yapısı vardır.

Samsung dışındaki büyük markaların saatlerin yazılım cephesinde biraz sıkıntıları olduğunu düşünüyoruz. (güncelleme ile ileride giderilebilir) Fossil Gen 6 bu yıl içinde Wear OS 3’ü almaya hazırlanıyor. Bunu yaptıklarında, Samsung’un eski akıllı saatlerinin kullandığı Tizen arayüzünden ilham alan yazılımı ele alışından farklı görünecek ve hissedilecek.

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