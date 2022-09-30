En iyi Akıllı Saatler

Google’ın Wear OS’nin en yeni ve en yeni sürümü, Samsung tarafından üretilen bir avuç saate özel olabilir, ancak bu, Galaxy akıllı saatlerinin giymeye değer tek giyilebilir cihazlar olduğu anlamına gelmez. Android telefonunuzla çalışacak tonlarca akıllı saat ve mükemmel fitness takipçisi arasından seçim yapabilirsiniz.

Tüm bu seçenekler sizin için biraz bunaltıcıysa, şanslısınız: burada, en iyi Android giyilebilir seçimlerimizi bir araya getirdik (ve evet, Samsung saatleri de içeriyor – ama diğer pek çok seçenekler de var).

Google Pixel Watch’ın bu sonbaharda Pixel 7 ile birlikte geleceği onaylandı. Bu nedenle, Google’ın ilk giyilebilir cihazının nasıl olacağıyla ilgileniyorsanız, öğrenmek için yalnızca birkaç hafta beklemeniz gerekir.

Samsung’un Galaxy Watch 5’i, Editörün Seçimi Wear OS akıllı saatimiz olarak giden Galaxy Watch 4’ün yerini aldı. Son modelden yıldan yıla değişiklikler az miktardadır ve zaten iyi durumda bir Watch 4’ünüz varsa, muhtemelen paranızı buraya yatırmazsınız. 4.300 TL’den başlayan 40 mm Watch 5, son modelden bir miktar daha pahalı – ve bu ekstra para size ekran üzerinde çizilmeye karşı daha dayanıklı safir kristal ve ayrıca daha büyük bir pil kazandıracak. (Daha büyük 44 mm model aynı yükseltmeler ve benzer bir fiyat artışı ile birlikte gelir: Yaklaşık fiyatı 4.700 TL

Aksi takdirde, bu saat yerini aldığı modele çok benzer. Her ikisi de bir gigabayt ve bir buçuk RAM ile eşleştirilmiş Samsung’un özel W920 yonga setine sahipler, aynı sağlık ölçümlerini ölçüyorlar ve biraz farklı renk seçeneklerinin yanı sıra iki nesil görsel olarak neredeyse aynı. Halihazırda bir Watch 4’ünüz yoksa, bu kötü bir haber değil – Watch 5, sağlam bir günlük performans ve muhteşem bir ekran sunuyor ve Samsung saatler, Wear OS 3’e etkin bir şekilde özel erişimin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Bu mantıklı bir yükseltme değil. Önceki sürüme sahipseniz, ancak ilk akıllı saatiniz için alışveriş yapıyorsanız veya birkaç yıllık bir saati değiştiriyorsanız, Samsung Galaxy Watch 5 şu anda çoğu kişiye önerilebilecek en basit Wear OS cihazıdır.

Samsung Galaxy Watch 5 Teknik özellikleri

Kasa Malzemesi: Alüminyum

Alüminyum Ekran Boyutu : 1.19″ (40mm) – 1.36″ (44mm)

1.19″ (40mm) – 1.36″ (44mm) Ekran Çözünürlü: 396 x 396 Piksel (40mm) – 450 x 450px (44mm)

396 x 396 Piksel (40mm) – 450 x 450px (44mm) Ekran Koruma: Safir Kristal Cam

Safir Kristal Cam İşlemci: Samsung Exynos W920

Samsung Exynos W920 RAM: 1.5GB

1.5GB Depolama: 16GB

16GB Pil: 284 mAh (40 mm) – 410 mAh (44 mm)

284 mAh (40 mm) – 410 mAh (44 mm) Bağlantı: NFC, GPS, Bluetooth 5.2, Wi-Fi (2.4Gz ve 5Ghz), LTE (isteğe bağlı)

NFC, GPS, Bluetooth 5.2, Wi-Fi (2.4Gz ve 5Ghz), LTE (isteğe bağlı) Dayanıklılık: IP68, 50 metreye (5ATM) kadar su geçirmez, MIL-STD-810H

IP68, 50 metreye (5ATM) kadar su geçirmez, MIL-STD-810H Yazılım: Wear 3.5 – UI Watch 4.5

Wear 3.5 – UI Watch 4.5 Sağlık sensörleri: Optik Kalp Atış Hızı, Elektrikli Kalp Sensörü (EKG), Biyoelektrik Empedans (BIA), Sürekli SpO, Cilt Sıcaklığı Sensörü

Optik Kalp Atış Hızı, Elektrikli Kalp Sensörü (EKG), Biyoelektrik Empedans (BIA), Sürekli SpO, Cilt Sıcaklığı Sensörü Kayış: 20mm

20mm Boyutlar: 40,4 x 39,3 x 9,8 mm (40 mm) – 44,4 x 43,3 x 9,8 mm

40,4 x 39,3 x 9,8 mm (40 mm) – 44,4 x 43,3 x 9,8 mm Ağırlık: 29 gr (40 mm) – 32,8 gr (44 mm)

29 gr (40 mm) – 32,8 gr (44 mm) Mobil ödemeler: Samsung Pay, Google Cüzdan

Samsung Pay, Google Cüzdan Egzersiz algılama: Evet

Evet Egzersiz modları: 90+

90+ Renk seçenekleri: Gümüş, Grafit, Pembe Altın (yalnızca 40 mm), Safir (yalnızca 44 mm)

Artıları Yeni sensör kümesi daha rahat bir uyum sağlar

Safir kristal cam süper sağlamdır

Daha iyi Google Asistan deneyimi Eksileri Watch 4’ten çok hafif yükseltme

Pil Samsung’un dediği kadar uzun dayanmıyor

EKG ölçümleri yalnızca bir Samsung telefonla eşleştirildiğinde kullanılabilir

Samsung Galaxy Watch 5 Fiyatları

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Geleneksel şekilli titanyum saat gövdesine yerleştirilmiş safir kristalle kaplanmış 1.36″ AMOLED ekrana sahip Samsung Galaxy Watch 5 Pro büyüktür ve Watch 4 Classic’ten farklı olarak yalnızca bir boyut mevcuttur. Sonuç olarak, daha küçük bileklere sahip kişiler Watch 5 Pro ile zor zamanlar geçirebilirsiniz. Ancak saatin boyutu, incelememizde, tek bir şarjla art arda üç günlük karma kullanıma kadar güç sağlayabildiğini tespit ettiğimiz nispeten güçlü bir pile izin veriyor.

Performans açısından, Watch 5 Pro, normal Watch 5 ile aynıdır, yani geçen yılki Watch 4 serisi ile aynıdır. Halihazırda daha büyük bir Watch 4’ünüz varsa, Watch 5 Pro ile günlük deneyiminiz çok farklı olmayacaktır. Watch 5 Pro, bisiklete binme ve yürüyüş için GPS haritalama gibi birkaç değerli yeni fitness özelliği sunar. Bu, Garmin’in tekliflerine kıyasla büyük bir dezavantaj, ancak büyük, süslü bir Wear OS saati için buradaysanız, çok sık şarj etmeniz gerekmeyecek, 5 Pro bu fiyatı ile mükemmel şekilde uyar. 60 Hz AMOLED ekran, mükemmel genel performans, uzun pil süresi, süper dayanıklı, üst düzey malzemelerle Samsung Galaxy Watch 5 Pro, 7.500 TL fiyatıyla çok ideal bir seçenek gibi duruyor.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Teknik özellikleri

Kasa Malzemesi: Titanyum

Titanyum Ekran Boyutu : 1.36″ (44mm)

1.36″ (44mm) Ekran Çözünürlü: 450 x 450px

450 x 450px Ekran Koruma: Safir Kristal Cam

Safir Kristal Cam İşlemci: Samsung Exynos W920

Samsung Exynos W920 RAM: 1.5GB

1.5GB Depolama: 16GB

16GB Pil: 590 mAh

590 mAh Bağlantı: NFC, GPS, Bluetooth 5.2, Wi-Fi (2.4Gz ve 5Ghz), LTE (isteğe bağlı)

NFC, GPS, Bluetooth 5.2, Wi-Fi (2.4Gz ve 5Ghz), LTE (isteğe bağlı) Dayanıklılık: IP68, 50 metreye (5ATM) kadar su geçirmez, MIL-STD-810H

IP68, 50 metreye (5ATM) kadar su geçirmez, MIL-STD-810H Yazılım: Wear 3.5 – UI Watch 4.5

Wear 3.5 – UI Watch 4.5 Sağlık sensörleri: Optik Kalp Atış Hızı, Elektrikli Kalp Sensörü (EKG), Biyoelektrik Empedans (BIA), Sürekli SpO, Cilt Sıcaklığı Sensörü

Optik Kalp Atış Hızı, Elektrikli Kalp Sensörü (EKG), Biyoelektrik Empedans (BIA), Sürekli SpO, Cilt Sıcaklığı Sensörü Kayış: 20mm

20mm Boyutlar: 45.4 x 45.4 x 10.5 mm

45.4 x 45.4 x 10.5 mm Ağırlık: 46.5 gr

46.5 gr Mobil ödemeler: Samsung Pay, Google Cüzdan

Samsung Pay, Google Cüzdan Egzersiz algılama: Evet

Evet Egzersiz modları: 90+

90+ Renk seçenekleri: Siyah, Gri

Artıları Dayanıklı malzemelerden yapılmıştır

Harika pil süresi

Tamamen birinci sınıf görünüm ve his Eksileri GPS haritaları yalnızca yürüyüş ve bisiklet sürmeyi destekler

Dönen çerçeve yok

Büyük boyut ve şekil, küçük bileklere hitap etmeyebilir

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Fiyatları

Fossil Gen 6

Fossil Gen 6 hakkında başlangıçta çok hevesli değildik. Qualcomm’un Snapdragon 4100+ yonga setine sahip olsa da, aynı zamanda eskimiş bir Wear OS sürümüyle de uğraşıyor. Bu, şu anda Galaxy Watch 5 ve hatta Mobvoi TicWatch Pro Ultra 3 GPS gibi bir şeyle karşılaştırıldığında harika bir satın alma olmadığı anlamına geliyor; pil ömrünü uzatmak için güç göstergesi ve MIL-STD-810G dayanıklılık standardı ile uyumlu. Ancak sağlam yapı kalitesi, canlı, net bir ekran ve çalışmalarda bulunan Wear OS 3 güncellemesi ile Gen 6, değerlendirmeye değer – şu anda muhtemelen daha çekici seçeneklerin mevcut olduğunu unutmayın. Ancak bu, yukarıda belirtilen güncelleme ile değişebilir.

Fossil Gen 6 Özellikleri

Ekran Boyutu : 1.28″

1.28″ Ekran Çözünürlüğü: 416 x 416 Piksel

416 x 416 Piksel Ekran Tipi: OLED

OLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon Wear 4100+

Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ RAM: 1GB

1GB Depolama: 8GB

8GB Pil: 300mAh

300mAh Bağlantı: Bluetooth 5.0 LE, GPS, NFC SE, WiFi

Bluetooth 5.0 LE, GPS, NFC SE, WiFi Dayanıklılık: Su geçirmez 3ATM

Su geçirmez 3ATM Yazılım: Wear OS 2 – Wear OS 3

Wear OS 2 – Wear OS 3 Sağlık sensörleri: PPG Kalp Atış Hızı, SPO2

PPG Kalp Atış Hızı, SPO2 Fiyat: 5.000 TL

Artıları İyi düğmeler ve döner tepe ile sağlam yapı kalitesi

OLED ekran parlak ve gerçekten keskin

Hızlı şarj önceki nesillerden daha iyidir Eksileri Neredeyse tüm özellikleri feda etseniz bile pil ömrü vasat

Performans bazen biraz fazla kekeliyor

Yüksek fiyat

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Biraz daha bütçeniz varsa Samsung Galaxy Watch 5 Pro ile değiştirilebilir, ancak Samsung Galaxy Watch 4 Classic hala harika bir akıllı saat. Classic’in kasası, temel model Watch 4 ve Watch 5’in alüminyum yerine paslanmaz çelikten yapılmıştır ve menü seçimlerini, bildirimler arasında gezinmeyi ve daha fazlasını basitleştiren dönen bir çerçeveye sahiptir. Bu son bit, Watch 5 ve 5 Pro’nun fiziksel olarak dönen değil, yalnızca dijital çerçeveler sunduğundan özellikle değerlidir.

Fiyatı yaklaşık 2.900 TL ve bu fiyat yapısı temel model Watch 5 arasında kalabilirsiniz. Ancak Watch 4 ve Watch 5 serileri çok benzer olduğundan, eski nesille giderek çok az şey kaçırıyorsunuz. Bu nedenle, daha geleneksel görünümlü bir akıllı saat istiyorsanız veya o tıkırdayan çerçeve olmadan yaşayamıyorsanız (sizi kim suçlayabilir ki?), Classic’in premium modeli sizin için buna değer.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic Özellikleri

Ekran Boyutu: 1.2″ (42mm) – 1.4″ (46mm)

1.2″ (42mm) – 1.4″ (46mm) Kasa Malzemesi: Paslanmaz Çelik

Paslanmaz Çelik Ekran Çözünürlüğü: 396 x 396 Piksel (42mm) – 450 x 450 Piksel (46mm)

396 x 396 Piksel (42mm) – 450 x 450 Piksel (46mm) Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz

Ekran Tipi: OLED

OLED İşlemci: Exynos W920

Exynos W920 RAM: 1.5GB

1.5GB Depolama: 16GB

16GB Pil: 247mAh (42mm) – 361mAh (46mm)

247mAh (42mm) – 361mAh (46mm) Bağlantı: NFC, GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, LTE (isteğe bağlı)

NFC, GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, LTE (isteğe bağlı) Dayanıklılık: IP68 sertifikalı, MIL-STD-810G uyumlu

IP68 sertifikalı, MIL-STD-810G uyumlu Yazılım: Wear OS – One UI Watch 3

Wear OS – One UI Watch 3 Sağlık sensörleri: Kalp atış hızı, EKG, biyoelektrik

Kalp atış hızı, EKG, biyoelektrik Ağırlık: 46,5 gr (42 mm) – 52 gr (46 mm)

Artıları Daha yeni Watch 5 ile aynı performans

Net, canlı ekran

Döner çerçeve bir zevktir Eksileri Pil ömrü yetersiz

Bazı Samsung telefon uygulamaları gerektirir

Yetersiz sensör

Samsung Galaxy Watch 4 Classic Fiyatları

Satın alabileceğiniz en iyi Android giyilebilir cihaz hangisidir?

Şu anda Samsung Galaxy Watch 5’in büyük hayranlarıyız. Samsung’un Wear OS saatleri, Wear OS 3 ile birlikte gelir ve bu güne kadar, Google’ın giyilebilir yazılımının en yeni sürümüne sahip başka saat yoktur. Watch 5 aynı zamanda parlak, pürüzsüz ekranı ve (satın aldığınız boyuta bağlı olarak) neredeyse iki tam güne kadar dayanabilen pil ömrüyle hızlı bir performans sergiliyor. Watch 5 ile ilgili iyi olan şeylerin çoğu Watch 4’te de yer aldı, bu yüzden geçen yılki modelden yükseltme yapmak için acele etmeyin. Aslında, bir Watch 4 Classic’e sahip olabilirseniz, yine de tavsiye ediyoruz – performansı Watch 5 ile aynıdır ve 4 Classic, menülerde gezinmek için döner bir çerçeveye sahip tek Wear OS saatidir.

Galaxy Watch 5 Pro, Watch 5’in yükseltilmiş bir versiyonudur. Daha büyüktür, kasası titanyumdan yapılmıştır ve yürüyüş ve bisiklet için özel izleme özelliklerine sahiptir. Aynı zamanda, daha az zorlu kullanımla şarjlar arasında üç güne kadar dayanan mutlak bir pil şampiyonudur. Ama 7.500 TL gibi yüksek bir fiyat yapısı vardır.

Samsung dışındaki büyük markaların saatlerin yazılım cephesinde biraz sıkıntıları olduğunu düşünüyoruz. (güncelleme ile ileride giderilebilir) Fossil Gen 6 bu yıl içinde Wear OS 3’ü almaya hazırlanıyor. Bunu yaptıklarında, Samsung’un eski akıllı saatlerinin kullandığı Tizen arayüzünden ilham alan yazılımı ele alışından farklı görünecek ve hissedilecek.

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