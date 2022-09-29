Android, tabletler söz konusu olduğunda idealden daha az olduğu için bir üne sahiptir. iPadOS’un büyük ekranlar için optimize edilmiş daha fazla uygulamaya erişime sahip olduğu doğru olsa da, en iyi Android tabletler genellikle olağanüstü donanımları içerir. Google, Android büyük ekran iyileştirmeleri ve geliştirilmekte olan yeni bir Pixel tablet ile tabletler konusunda yeniden ciddileşiyor gibi görünüyor.

Daha pahalı olanlar genellikle daha yetenekli olsa da, bir Android tablette istediğiniz kadar veya az harcama yapabilirsiniz. Android uygulamalarını çalıştıran harika Chromebook’lar ve Chrome OS tabletleri de vardır.

Yeni bir tablet almayı düşünüyorsunuz, ancak hangisini alacağınızdan emin değil misiniz? İşte en iyi Android tablet önerileri.

Android tabletlerden söz ederken, Samsung varsayılan seçimdir. Tab S8 serisi Şubat ayında piyasaya çıktı ve Tab S8 ve Tab S8+, benzer tasarımlar ve daha güçlü dahili bileşenlerle S7 ve S7+’ya göre aşamalı iyileştirmelerdir. Ama bu pek de kötü bir şey değil; biz son neslin büyük hayranlarıydık ve daha iyi versiyonlar artık elimizde.

S8, S7’nin tüm iyi özelliklerini korur – birinci sınıf tasarım ve yapı, 120 Hz ekran ve birlikte verilen S Pen – önceki modelini çeşitli şekillerde geliştirirken. Snapdragon 8 Gen 1 ve daha fazla RAM ile S7’den çok daha güçlü. Ayrıca kutusundan Android 12 ve One UI 4.1 ile birlikte geliyor ve 2026’ya kadar güvenlik yamaları alacak – S7’den neredeyse iki yıl daha uzun (S8’in neredeyse iki yıl sonra piyasaya sürüldüğü düşünüldüğünde bu beklenebilir). Birinci sınıf bir Android tablet istiyorsanız ancak her şeye ihtiyacınız yoksa, S8 sizin için harika bir tercihtir.

Artıları Birlikte verilen S Pen

Harika performans

Sağlam yapı kalitesi Eksileri LCD ekran, OLED değil

3.5mm jack çıkışı yok

NFC desteği yok

Galaxy Tab S8 teknik özellikleri

Depolama: 128 GB veya 256 GB

128 GB veya 256 GB İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 Bellek (RAM): 8 GB veya 12 GB

8 GB veya 12 GB İşletim Sistemi: One UI 4.1 ile Android 12

One UI 4.1 ile Android 12 Pil: 8.000 mAh

8.000 mAh Kamera (Arka): 13MP (f/2.0) + 6MP (f/2.2)

13MP (f/2.0) + 6MP (f/2.2) Kamera (Ön): 12MP (f/2.4)

12MP (f/2.4) Ekran Boyutu: 11″

11″ Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 Piksel

1600 x 2560 Piksel Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Boyutlar: 253.8 x 165.3 x 6.3 mm

253.8 x 165.3 x 6.3 mm Ağırlık: 503 gram

Galaxy Tab S8 Fiyatları

Yüksek bir başlangıç ​​fiyatı ve “aşırı” diyebileceğiniz donanım ile Galaxy Tab S8 Ultra kesinlikle premium kitleye uyuyor. Ana cazibe noktası bu tabletin ekranıdır: 1.848 x 2.960 pikselde 120Hz’e kadar uzanan bir yenileme hızına sahip 14,6 inçlik büyük bir OLED paneldir. Her tarafında ince çerçeveler var, ancak üstte (yatay olarak) öne bakan çift kameraları yerleştirmek için bir çentik var.

Daha küçük S8 modelleri gibi, Tab S8 Ultra da süper hızlı Snapdragon 8 Gen 1 yonga setini barındırıyor. Küçük kardeşlerinin aksine, S8 Ultra’yı 16 GB RAM ve 512 GB depolama ile donatabilirsiniz. Android’in tablet uygulamaları hala genel olarak iPadOS kadar başarılı değil, ancak dev ekran, normal bir dizüstü bilgisayarın boyutundaki bir ekranda ekstra kullanışlı olan Samsung DeX de dahil olmak üzere, çoklu görevler için size daha fazla alan sağlıyor. Ultra’nın devasa OLED’i, TV ve film izlemek için de harikadır ve dört hoparlörü, dikey veya yatay yönde stereo ses alacağınız anlamına gelir.

Sağlam, pahalı ve çok havalı — gerçekten birinci sınıf bir cihaz. Bu nedenle, mümkün olan en büyük Android tableti almak istiyorsanız, 2022’de Tab S8 Ultra tercihiniz olmalıdır.

Galaxy Tab S8 Ultra teknik özellikleri

Depolama: 128 GB, 256 GB veya 512 GB

128 GB, 256 GB veya 512 GB İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 Bellek (RAM): 8 GB, 12 GB veya 16 GB

8 GB, 12 GB veya 16 GB İşletim Sistemi: One UI 4.1 ile Android 12

One UI 4.1 ile Android 12 Pil: 11.200 mAh

11.200 mAh Kamera (Arka): 13MP (f/2.0) + 6MP (f/2.2)

13MP (f/2.0) + 6MP (f/2.2) Kamera (Ön): 12 MP (f/2.2) + (12MP f/2.4)

12 MP (f/2.2) + (12MP f/2.4) Ekran Boyutu: 14.6″

14.6″ Ekran Çözünürlüğü: 1848 x 2960 Piksel

1848 x 2960 Piksel Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Boyutlar: 326.4 x 208.6 x 5.5 mm

326.4 x 208.6 x 5.5 mm Ağırlık: 726 gram

Galaxy Tab S8 Ultra Fiyatları

Artıları Devasa 14,6 inç ekran

Harika performans

Birlikte Verilen S Pen Eksileri “Ultra” boyut taşınabilirliği engelleyebilir

Yüksek fiyat

NFC desteği yok

Lenovo Tab P12 Pro

Lenovo Tab P12 Pro, bu listedeki premium Samsung tabletlere harika bir alternatif. Daha eski bir Snapdragon yonga seti ile P12 Pro, donanım konusunda Tab S8 ailesi ile rekabet edemez, ancak Lenovo tablet mükemmel bir yapı kalitesine ve video izlemek veya oyun oynamak için harika bir 1600p çözünürlüklü, 120Hz, OLED ekrana sahiptir. Ayrıca Android üzerinden One UI çalıştırmıyor ve bu listede şu anda büyük ekranlar düşünülerek yapılmış bir işletim sistemi sürümü olan Android 12L’yi deneyebileceğiniz tek tablet.

Tab P12 Pro, bu listedeki en pratik seçenek olmayabilir, ancak harika bir donanıma ve stoka yakın bir kullanıcı arayüzü deneyimine sahiptir – genellikle Android tabletlerde bir araya gelmeyen iki şey.

Lenovo Tab P12 Pro teknik özellikleri

Depolama: 128 GB, 256 GB

128 GB, 256 GB İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870

Qualcomm Snapdragon 870 Bellek (RAM): 6 GB, 8 GB

6 GB, 8 GB İşletim Sistemi: Android 12L

Android 12L Pil: 10.200 mAh

10.200 mAh Kamera (Arka): 13 MP + 5 MP

13 MP + 5 MP Kamera (Ön): 8 MP

8 MP Ekran Boyutu: 12.6″

12.6″ Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 Piksel

1600 x 2560 Piksel Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ağırlık: 565 gram

565 gram Boyutlar: 285.6 x 184.5 x 5.6 mm

Artıları Sağlam donanım

1600p, 120Hz OLED ekran

Android 12L destekliyor Eksileri Yüksek fiyat

Verimlilik özellikleri harika değil

Stylus, Samsung’un kalitesine uygun değil

Samsung Galaxy Tab A8, 2020’nin sonlarında oldukça beğendiğimiz Tab A7’nin yenilenmiş bir sürümüdür. Aynı 3350 TL yaklaşık fiyatı, güncellenmiş bir tasarım ve düşük kaliteli Snapdragon’dan biraz daha hızlı bir Unisoc Tiger T618 yonga seti elde edersiniz. Yine de aynı derecede ilginç olan, dört GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip yükseltilmiş sürümleri alabilmenizdir. Bu fiyat seviyesinde oldukça mantıklı özelliklere sahip diyebiliriz.

Samsung Galaxy Tab A8 teknik özellikleri

Depolama: 32 GB, 64 GB, 128 GB

32 GB, 64 GB, 128 GB İşlemci: Unisoc Tiger T618

Unisoc Tiger T618 Bellek (RAM): 3 GB, 4 GB

3 GB, 4 GB İşletim Sistemi: One UI 3 + Android 11

One UI 3 + Android 11 Pil: 7.040 mAh

7.040 mAh Kamera (Arka): 8 MP

8 MP Kamera (Ön): 5 MP

5 MP Ekran Boyutu: 10.5″

10.5″ Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 Piksel

1200 x 1920 Piksel Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz

60 Hz Ağırlık: 508 gram

508 gram Boyutlar: 246.8 x 161.9 x 6.9 mm

Samsung Galaxy Tab A8 Fiyatları

Artıları 1200p LCD ekran

Tab A7’ye göre güncellenmiş tasarım

Daha fazla RAM ve depolama için isteğe bağlı yükseltmeler Eksileri Parmak izi sensörü yok

Temel modelde 32 GB depolama alanı sınırlanıyor

NFC desteği yok

Nokia T20

Kanepede çalışmak veya daha büyük bir çocuğa vermek için sade bir Android tablet mi arıyorsunuz? Nokia’nın T20’si bütçenize uygun olabilir. 250 dolarlık uygun fiyatı yeterli performans ve harika pil ömrü sunuyor ve Nokia, Kasım 2023’te sona erecek tam üç yıllık güvenlik yamaları vaat ediyor. Bu taahhüdü yerine getirip getirmediğini zaman gösterecek, ancak T20 henüz aylık güncellemelerde çok geride değil. Ekranı ve hoparlörleri heyecanlanacak kadar iyi değil, ancak bu fiyata gerçekten olması gerektiği seviyede. Çok iyi bir fiyata çok iyi bir deneyim.

Nokia T20 teknik özellikleri

Depolama: 32 GB, 64 GB, 128 GB

32 GB, 64 GB, 128 GB İşlemci: Unisoc T610

Unisoc T610 Bellek (RAM): 4 GB

4 GB İşletim Sistemi: Android 11

Android 11 Pil: 8.200 mAh

8.200 mAh Kamera (Arka): 8 MP

8 MP Kamera (Ön): 5 MP

5 MP Ekran Boyutu: 10.4″

10.4″ Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2000 Piksel

1200 x 2000 Piksel Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz

60 Hz Ağırlık: 265 gram

265 gram Boyutlar: 247.6 x 157.5 x 7.8 mm

Artıları Stok Android arayüz

Güncelleme taahhüdü

Güçlü pil ömrü Eksileri Performans bazen tutarsız

Ekran harika değil

Kötü hoparlörler

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro, Huawei’nin iPad Pro serisini ele geçirme girişimidir ve birçok yönden yüksek kaliteli 10,8 inç ekranından üst düzey gücüne ve uzun ömürlü piline kadar çok güçlü bir rakiptir.

Huawei MatePad Pro ayrıca şık, ince ve hafif bir tasarıma ve isteğe bağlı bir ekran kalemi ve klavyeye sahiptir, bu nedenle birinci sınıftır ve üretkenlik için tasarlanmıştır. Ancak, testlerimizde bu aksesuarların gayet iyi olduğunu ve MatePad Pro’nun karşılaştığı en büyük sorunun Google hizmetlerinin eksikliği olduğunu gördük – yani Google Play uygulama mağazasına erişim yok ve Haritalar gibi Google uygulamaları yok.

Bu, birçok insan için büyük bir sorun olacak, ancak onsuz yaşayabilirseniz, bu, iPad Pro deneyimini eşleştirmeye çoğu Android listesinden daha yakındır.

Huawei MatePad Pro teknik özellikleri

Depolama: 128 GB, 256 GB

128 GB, 256 GB İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870 5G

Qualcomm Snapdragon 870 5G Bellek (RAM): 6 GB, 8 GB

6 GB, 8 GB İşletim Sistemi: HarmonyOS 2.0

HarmonyOS 2.0 Pil: 7.250 mAh

7.250 mAh Kamera (Arka): 13 MP (f/1.8)

13 MP (f/1.8) Kamera (Ön): 8 MP (f/2.0)

8 MP (f/2.0) Ekran Boyutu: 10.8″

10.8″ Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1600 Piksel

2560 x 1600 Piksel Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz

60 Hz Ağırlık: 460 gram

460 gram Boyutlar: 246 x 159 x 7.2 mm

Huawei MatePad Pro Fiyatları

Artıları Güçlü donanım

Sağlam hafif tasarım

40W Hızlı şarj Eksileri Sınırlı yazılım işlevselliği

Kulaklık girişi yok

NFC desteği yok

Amazon Fire HD 10 (2021)

Amazon’un Fire tabletleri, teknik olarak Android’i perde arkasında çalıştırıyor. Şirket, Fire HD 10’u bir üretkenlik aygıtı olarak konumlandırıyor. İyi bir klavye kılıfı içeren bir paketi bile var, ancak Fire Hd 10’u her şeyden önce bir medya cihazı olarak düşünmek muhtemelen daha iyi. Sadece 150 $ ‘da, bu fiyata iyi bir deneyim sağlayan tabletler bir yana, bu fiyata başka tablet bulamazsınız. Bir tane alırsanız Play Store’u kurduğunuzdan emin olun.

Amazon Fire HD 10 (2021) teknik özellikleri

Depolama: 32 GB, 64 GB

32 GB, 64 GB İşlemci: Mediatek Helio P60T

Mediatek Helio P60T Bellek (RAM): 3 GB

3 GB İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie) – Fire OS 7

Android 9.0 (Pie) – Fire OS 7 Port: USB 2.0 (Type-C)

USB 2.0 (Type-C) Kamera (Arka): 5 MP

5 MP Kamera (Ön): 2 MP

2 MP Ekran Boyutu: 10.1″

10.1″ Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1200 Piksel

1920 x 1200 Piksel Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz

60 Hz Ağırlık: 465 gram

465 gram Boyutlar: 247 x 166 x 9.2 mm

Artıları Uygun fiyat

İsteğe bağlı klavye kılıfı iyi

Full HD LCD ekran Eksileri Sadece 3 GB RAM

Fire OS genellikle bir engeldir

SIM desteği yok

Sizin için en iyi Android tablet

Samsung’un burada bu kadar çok temsil edilmesi garip görünebilir, ancak şirket gerçekten harika tabletler yapıyor. Galaxy Tab S8 serisi, bir sonraki Android tabletinizi aramaya başlamak için mükemmel bir yerdir. Bir Android tabletin olmasını isteyebileceğiniz kadar hızlı ve iyi yapılandırılmıştır ve dört yıl boyunca Android güncellemelerini (artı beş yıl boyunca güvenlik güncellemelerini) alacak şekilde ayarlanmıştır, bu nedenle Tab S8’i tercih etmekle herhangi bir sorun yaşamamalısınız.

Tab S8 Ultra, Tab S8’deki tüm özelliklere sahiptir, ancak daha büyüktür ve daha fazla güzellik içerir. Aynı mükemmel yapı kalitesine ve bazı Android telefonlara güç sağlayan aynı Snapdragon 8 Gen 1 yonga setine sahiptir. Ancak 14,6 inçlik bir ekranla, kesinlikle çok büyük – kolaylıkla çoklu görevler için yeterince büyük. Dev ekranı da 120Hz OLED panel olduğundan filmler üzerinde harika görünüyor. Ve 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanıyla bu şeyi elde edebilirsiniz; bu, Samsung’un mükemmel güncelleme geçmişiyle birleştiğinde, uzun yıllar boyunca harika bir tablet deneyimine sahip olmanız gerektiği anlamına gelir.

Daha az pahalı (veya daha az Samsung) bir şeyin peşindeyseniz, Amazon’un Fire HD 10’u bir göz atmaya değer. Samsung’dan en iyi seçimlerimiz kadar premium veya güçlü değil, aynı zamanda çok daha düşük fiyatı var – 150 dolardan başlıyor. Ağır işlerin üstesinden gelmesini beklemeyin, Fire HD serisi üretkenlik makinelerinden çok tüketim cihazları gibidir, ancak garantileri iyidir ve çocuklar için harikadır. Tek sorunları Türkiye’de bulunması zordur. Bu incelemeyi yazarken 2.750 TL civarında bazı marketlerde rastladım. Yine de bulamazsanız yurt dışından (özellikle Amerika) temin etmeniz gerekebilir.