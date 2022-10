En İyi Borsa Uygulamaları

Mobil cihazların hayatımıza her geçen gün daha fazla entegre olması başta alışveriş olmak üzere pek çok alışkanlığımızı değiştirdi. Değişen alışkanlıklarımızdan biri de borsa takip yöntemleri. Artık pek çok yatırımcı altın ve döviz, borsa endeksleri, hisse senetleri, kripto paralar ve emtiaları mobil borsa uygulamaları üzerinden takip ediyor. Bu uygulamalar sayesinde yalnızca bir i̇nternet bağlantısı ile her zaman ve her yerden portföy takibi yapılabiliyor. Ayrıca anlık bildirimler sayesinde yatırımlara hızlı bir şekilde yön vermek de mümkün hale geliyor.

IOS ve Android işletim sistemleri üzerinden edinilebilecek, hem tarayıcı hem de mobil cihazlar üzerinden kullanılabilen çok sayıda borsa takip uygulaması mevcut. Midas bu uygulamalar arasında öne çıkmakla birlikte, alternatif olarak tercih edebileceğiniz başka uygulamalar da mevcut. Sizler için borsayı takip etmenizi ve alım satım işlemlerinizi yapmanızı kolaylaştıracak uygulamalar konusunda kapsayıcı bir rehber hazırladık.

Midas

Türkiye’nin öncü hisse alım satım uygulamalarından biri olan Midas ile yatırım yapmaya başlamak yalnızca 5 dakikanızı alır. App Store ve Google Play üzerinden uygulamayı indirdikten sonra yatırım hesabınızı ücretsiz olarak açabilirsiniz. Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra sözleşmeniz mail adresinize gelir ve siz de yatırımlarınıza hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Midas’ta yatırım hesabınıza ister TL isterseniz de dolar yatırabilirsiniz. Ayrıca davet ettiğiniz her arkadaşınız için $5 değerinde hisse kazanırsınız.

Amerikan borsalarındaki hisselere yatırım yapılmasını sağlayan Midas, artık Borsa İstanbul’da yer alan şirketlere yatırım yapılmasını da mümkün hale getirdi. Üstelik 2022 yılı sonuna kadar da bu işlemlerden herhangi bir komisyon ücreti talep etmiyor. Midas uygulamasını kullanarak elde edebileceğiniz önemli avantajların listesi ise şu şekilde:

Borsa İstanbul yatırımları 2022 sonuna kadar komisyon ücretsiz. Amerikan borsalarında yapılan tüm işlemlerde ise komisyon ücreti yalnızca 1.5 dolar.

Türkiye’de ilk defa aynı platform üzerinden Amerikan borsalarındaki ve Borsa İstanbul’daki canlı piyasa verilerine anlık ve ücretsiz olarak ulaşılabilir.

Aselsan, THY ya da çeşitli futbol takımları gibi büyük Türk şirketlerine Borsa İstanbul üzerinden yatırım yapılabilir.

Amazon, Apple ya da Tesla gibi büyük şirketlerin hisselerine Amerikan borsaları üzerinden yatırım yapmak mümkün. Üstelik bu yatırımlarınızda 500.000 dolara SIPC güvencesi Midas tarafından sağlanır.

Türkiye’de ilk defa parça hisse özelliği Midas ile sunuluyor! Amerikan borsalarında herhangi bir şirkete ait bir hisseyi bütçenize uygun şekilde parçalara bölüp satın alabilirsiniz.

Borsa İstanbul’dan ve Amerikan borsalarından güncel haberleri anlık olarak alabilirsiniz.

Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen tüm yatırımlar SPK kapsamında ve Takasbank güvencesi ile saklanır.

Midas, SPK tarafından düzenli olarak denetlenir.

Tüm bu özellikleri ve avantajları sayesinde Midas, mevcut uygulamalar arasında piyasanın en güvenilir borsa uygulaması olarak değerlendirilir. Siz de buraya tıklayarak Midas uygulamasını hemen şimdi App Store veya Google Play üzerinden indirebilirsiniz.

BigPara

Hürriyet gazetesi tarafından geliştirilmiş bir uygulama olan BigPara, finans dünyasını takip etmek ve portföy yönetimi yapmak için en çok tercih edilen uygulamalardan biri. Uygulamanın en dikkat çeken özelliği Borsa İstanbul’un eşzamanlı olarak takip edilebilmesi. Ayrıca aklınızda takip etmek istediğiniz hisseler bulunuyorsa bu hisseleri anasayfanıza pinleyebilir ve kendi borsa sayfanızı yaratarak hisseleriniz üzerinde genel bir hakimiyet kurabilirsiniz. BigPara mobil uygulaması tarafından kullanıcılara sunulan ve öne çıkan avantajlardan bazıları şu şekilde:

Hem belirlediğiniz hisselere alarm kurarak fiyat değişikliklerinden hem de belirli haberlere alarm kurarak anlık gelişmelerden haberdar olun,

İster masaüstü cihazlardan isterseniz mobil cihazlardan her an portföyünüzü takip edin,

Bankaların size özel kredi seçeneklerini görüntüleyin ve kredi başvurusunda bulunun,

Tüm dövizlerin anlık parite bilgilerini takip edin,

Tahviller, borsa endeksleri ve tüm para piyasaları ile ilgili uzman yorumlarını okuyun ve teknik analizleri inceleyin.

Türkiye’de kullanıcılar tarafından tercih edilen ve güvenilir borsa uygulamaları arasında gösterilen BigPara tüm işletim sistemleri için uygulama merkezlerinden indirilebilir.

Cep Finans

Piyasalarda bulunan uzmanlar, tasarımcılar ve yazılım mühendisleri tarafından hazırlanan Cep Finans uygulaması döviz, altın, parite, emtia ve kripto para piyasalarındaki değişimlerin kolay bir şekilde takip edilmesini sağlar. Uygulama farklı kılan en önemli özelliklerden biri canlı verilere tüm dünya ile aynı anda ulaşabiliyor olmak. Kesintisiz olarak veri akışı sunan uygulama farklı kullanıcılarla canlı olarak sohbet etme ve sosyalleşme imkanı da sağlıyor. Kullanıcı dostu bir uygulama olan Cep Finans ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulamanın sağladığı temel avantajlar ise şunlar:

Canlı fiyat akışları, teknik ve detaylı grafikler ile uzman yorumları ve kullanıcı analizleri tek bir sayfa üzerinden görüntülenebilir,

Oluşturduğunuz profil sayesinde ilgilendiğiniz araçları takip listesine ekleyebilir, portföy oluşturarak kar/zarar takibi yapabilirsiniz,

Türkiye’nin popüler ve önde gelen aracı kurumları ve bankalarına ait olan piyasa yorumları ve günlük analizler ücretsiz olarak tek sayfadan takip edilebilir,

Güvenilir haber kaynaklarından toplanan anlık gelişmeler ücretsiz olarak okunabilir.

Cep Finans belki en iyi yatırım uygulaması değil ama piyasayı anlık takip etmek için en etkili araçlardan biri durumunda. Uygulamayı uygulama merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Investing

Investing, dünya genelinde finans piyasalarını takip etmek için yoğun olarak kullanılan uygulamalardan biri. Website platformunun yanı sıra Google Play ve App Store üzerinden indirilen uygulaması ile piyasa takibini kolaylaştıran Investing, aynı zamanda en güncel haberler hakkında bilgi sahibi olmanızı da sağlıyor. Detaylı analizler, grafikler ve uzman listeleri ile anlık değişimleri yakından incelemenize olanak tanıyor. Döviz kuru, kripto para birimi, borsa ve hisse senedi takibi yapabileceğiniz bu uygulamanın sağladığı başlıca avantajlar ise şu şekilde:

Kişisel ilgi alanlarınıza göre uzmanları takip edebilir ve en son paylaşılan analizler ile canlı güncellemelere anında ulaşabilirsiniz,

Küresel ekonomik güncellemeler hakkında canlı bildirim alabilirsiniz,

Finans piyasalarının dışında teknoloji, iş dünyası, siyaset haberlerini inceleyebilir, ilgi çekici videolar ile son dakika gelişmelerine erişebilirsiniz,

Sevdiğiniz finansal varlıklar ile araçları portföyünüze ekleyebilir, anlık fiyat değişimlerinden haberdar olabilirsiniz,

Dünya genelinde hizmet veren 70’den fazla borsadaki 100.000 fazla finansal araca erişim sağlayabilirsiniz,

Gelişmiş grafiklere ulaşabilir, araçlardan faydalanarak kendi analizlerinizi oluşturabilirsiniz.

Kullanıcı dostu arayüzü ve birinci kalite araçları ile varlık takibini kolaylaştıran Investing, en iyi borsa takip programı olarak sıklıkla kullanılıyor. Anlık güncellemeler, son dakika gelişmeler ve finans dünyasını değiştirecek bilgiler için tek bir platformdan erişim sağlaması bu uygulamanın en dikkat çekici özelliklerinden biri.

TradingView

Finans ve yatırım konusundaki amatörleri uzmanlarla birleştiren bir platform olarak bilinen TradingView, dünya çapında popülerlik kazanmış hisse senedi uygulamaları arasında yer alıyor. Bununla birlikte para piyasaları, kripto para birimleri ve emtia gibi farklı varlıkların takibi için de sıklıkla kullanılıyor. Özellikle basit ve anlaşılır arayüzü ile öne çıkan TradingView, amatör veya profesyonel bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin işinize fazlasıyla yarayacak bir uygulama. Sağladığı en önemli faydaları ise şu şekilde:

Dünyanın önde gelen endekslerinden S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones verilerini kolayca inceleyebilir; güncel ve gerçek zamanlı endeks takibi yapabilirsiniz,

Uygulamadaki gelişmiş grafiklerden ve grafik araçlarından faydalanarak en etkili yatırım enstrümanlarını belirleyebilirsiniz,

Paylaşım odaklı bir sosyal ağ ile bağlantı kurabilir, uzman görüşlerini inceleyebilir, yatırım yapmadan önce detaylı yorumlara ve verilere ulaşabilirsiniz,

Kişiselleştirilmiş takip listeleri oluşturarak analizlerini beğendiğiniz kullanıcıların paylaşımları hakkında bildirim alabilirsiniz.

Ekonomi haberleri, güncel gelişmeler ve detaylı borsa verileri gibi pek çok dataya tek bir yerden ulaşmanızı sağlayan TradingView farklı platformlardaki hesaplarınızı senkronize etmenize de olanak tanıyor. Böylece borsa ve finansal varlık takibini fazlasıyla kolaylaştırıyor. Uygulamayı mobil cihazınıza indirebilir, dilerseniz çevrimiçi siteden de faydalanabilirsiniz.

Foreks Trader

Hazırladığımız borsa için en iyi uygulama listesinde bulunması gereken popüler platformlardan bir diğeri Foreks Trader. Canlı borsa verilerinin yanı sıra uzmanlardan analiz yorumlarına da yer veren Foreks Trader, dünya genelinde bilinirliği olan uygulamalar arasında yer alıyor. Sunduğu birbirinden detaylı grafik ve yorum ile en doğru yatırım kararını vermenize yardımcı oluyor. Ayrıca alarm özelliği ile takip ettiğiniz hisselerdeki iniş çıkışlardan anında haberdar olmanıza ve hızlı yatırım pozisyonları almanıza da imkan tanıyor. Bu gelişmiş uygulamanın sağladığı diğer avantajları ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Türkçe dil desteğine ve son derece basit bir arayüze sahip olan bu uygulama ile kullanımı kolay bir platforma erişim sağlayabilirsiniz,

Hisse senetlerinin yanı sıra; emtia, döviz ve kripto para biri birbirinden farklı yatırım enstrümanlarını takip edebilir, gerektiğinde anlık bildirim almak için alarm kurabilirsiniz,

Çok sayıda varlığa ve araca ulaşarak portföyünüzü zenginleştirebilirsiniz,

Global ekonomi haberlerine, borsa analizlerine ve popüler yorumlara kolaylıkla erişebilirsiniz,

Kendinize özel listeler ve favoriler oluşturarak yatırım varlıklarına daha kolay ulaşabilir, güncel durumlar hakkında kısa sürede bilgi edinebilirsiniz,

Sade arayüz sayesinde varlıklarınızın en son durumunu görüntüleyebilirsiniz.

Hisse senedi ve varlık takibini fazlasıyla kolaylaştıran Foreks, aynı zamanda hızlı aksiyon almanıza da izin veriyor. BİST ve VİOP işlemlerinin uygulama içinden yürütülebiliyor olması bu güçlü platformun en beğenilen özelliklerinden biri. Eğer sadece takip değil aynı zamanda işlem yapmanıza da olanak tanıyan bir borsa uygulaması arıyorsanız, Foreks Trader uygulamasını Android veya IOS mağazalardan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

ZBorsa

Ziraat Yatırım tarafından geliştirilen ve ücretsiz bir mobil uygulama olan ZBorsa’da herhangi bir BIST veri ücreti ödemeden hisse, varant ve VİOP kontratlarının canlı fiyatlarını alabilirsiniz. Ayrıca tüm kullanıcılar uygulama üzerinde yer alan bültenlere, teknik analizlere, araştırma raporlarına, KAP haberlerine, piyasa haberlerine ve hisse önerilerine de ücretsiz olarak ulaşmak mümkündür. Bir yandan piyasaların takibini yaparken, bir yandan da Ziraat yatırım portföyünüze 7/24 erişebilirsiniz. Uygulama aynı zamanda haber ve fiyat alarmı, anasayfa kişiselleştirmesi ve daha pek çok özellik bulunuyor.

En İyi Borsa Takip Programı

İyi bir yatırım uygulaması kullanmak yalnızca hızlı ve kolay bir şekilde yatırım yapmanızı değil, aynı zamanda piyasalar hakkında anlık bilgi sahibi olarak daha iyi yatırım stratejileri geliştirmenizi de kolaylaştırır. Bu yüzden yukarıda listelemiş olduğumuz uygulamaların varlığı daha iyi anlaşılabilir. Yukarıda listelenen uygulamaların tamamı piyasa hakkında bilgi toplamak için tercih edilebilecek olmakla birlikte, pek çok ilke imza atmış olan Midas uygulaması üzerinden alım satım işlemleri yapılabilir. Ki zaten piyasa profesyonelleri tarafından da alım satım işlemleri yapılmasını mümkün kılan bir borsa programı tavsiye edilir. Biz de alım satım işlemleri yapabileceğiniz Midas gibi özel ve ücretsiz uygulamaları kullanmanızı tavsiye ediyoruz.