En İyi Bütçe Dostu Telefonlar – 2021

Gelişen teknoloji ile birlikte artık tüm işlerimizi telefondan halletmeye başladık. Telefon alırken ise en çok dikkat ettiğimiz şeylerden birisi yüksek batarya, hızlı şarj ve bunun yanında elimizde ne kadar kullanışlı ve şık duracağı. Bizler de bu yüzden çeşitli fiyat aralıklarına göre birçok markadan tavsiye edebileceğimiz en iyi telefonları sizin için seçtik.

1- Xiaomi Redmi 8A

Üst düzey telefon üreten diğer markalara göre daha ucuz fiyatlı akıllı telefon üreten Xiaomi’nin telefolarından birisi. Peki Redmi 8A nasıl performans gösteriyor. Özellikleri neler gelin inceleyelim.

Öncelikle söylemeliyiz ki uygun fiyatlı ve fiyat performans telefonu arayan herkesin ihtiyacını karşılayabilecek bir telefon. 6.22 inç boyutunda ekrana sahip olan Redmi 8A HD+ çözünürlüğe sahip. İşlemcisi Snapdragon 439. Yine giriş-orta seviye bir telefon arayan kullanıcılar için ideal performansı gösteren bir işlemci. RAM miktarı ise 2 GB ve 3 GB olarak değişiyor. Hafıza alanı ise 32 GB. Ancak yetersiz gelirse MicroSD kullanarak 512 GB’a kadar arttırılabiliyor.

Kamerasına gelecek olursak 12 Megapikel çözünürlüğe ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip bir arka kamera ile karşılaşıyoruz. Ön tarafta bulunan kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde.

2- Oppo A5s

Çin’e ait bir marka olan Oppo son dönemde oldukça popüler hale geldi. Ağustos 2019’da tanıtılan telefon giriş seviyesinde telefon isteyenler için iyi bir tercih olarak duruyor. Tasarımından bahsederek incelememize başlayalım. 6.2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Oppo A5s 720×1520 piksel ekran çözünürlüğü sahiplik ediyor. Ayrıca çerçevesiz olması da şık olmasına sebep olmuş diyebiliriz.

32 GB dahili depolama hafızası bulunan Oppo A5s’in hafızasını ihtiyacınıza göre, microSD kart kullanarak 512 GB daha arttırabilirsiniz. 3 GB da RAM’i bulunan A5s bu özelliklerinin yanında bünyesinde yüz tanıma özelliği de bulunduruyor. Gücünü güçlü bir işlemci olan MediaTek MT6765 adlı işlemciden alan Oppo’nun işlemcisi 8 çekirdekli ve 2.3 GHz frekansında çalışıyor.

Şimdi de ekran özelliğinden bahsedelim. Ekranı Cornin Gorilla Glass teknolojisiyle üretilen cihaz. yanmaya ve çizilmeye dayanaklı bir ekrana sahip. 13 megapiksellik arka kameraya sahip olmasıyla beraber 2 megapiksellik derinlik ayarlamaya yarayan bir diğer kameraya da sahip. En iyi özelliği ise otomatik odaklama sensörünün bulunması. Ön kamerası ise 8 megapiksel. Kamera açısından oldukça başarılı bir cihaz. E-ticaret sitelerinde 2000 ila 2300 TL arasında değişen bir fiyata satılıyor. Bu kadar özelliğe ve performansa göre oldukça başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.

3- Samsung Galaxy A71

Orta segmentte en iyi telefon listesinde ki Samsung Galaxy A71 telefonun özelliklerine bakalım.

6,7 İnç olarak orta segment modellerine göre büyük bir ekranla karşımıza çıkan Samsung 8 çekirdekli Kryo 470 işlemcisine sahiplik ediyor.

128 GB dahili depolama hafızasına sahip olan Samsung A71 8 GB ve 6 GB ram seçenekleriyle mevcut. 4 adet arka kamerasıyla şık bir tasarıma sahip olan telefonda kameraların megapikselleri sırasıyla 64 – 12 – 5 – 5 MP.

Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğüne sahip.

4500 mAh bataryası ve hızlı şarj özelliği de mevcut olan telefon bu batarya kapasitesine rağmen ince ve şık tasarımını koruyor.

Beyaz, siyah ve mavi olmak üzere 3 çeşit rengi mevcut.

4- Xiaomi Mi 9T

Telefon önerileri 2021 listemizin en önemli üyelerinden bir tanesi yine Xiaomi kalitesi ile müşterilerel buluşan Xiaomi Mi 9T 64GB olur. Xiamoi’nin tasarım konusundaki başarısını yansıtabilen bu telefona sahip olmak için yaklaşık 2700 TL ödemeniz gerekir. Pek çok telefon modeline göre ucuz olarak değerlendirilebilecek Mi 9T; AMOLED ekranı ve pil ömrü ile diğer telefonlardan bir adım önde olduğunu hissettiriyor. Üstelik 2021 yılında yakaladığı satış rakamları ile Xiaomi için adeta bir çıkış modeli olan Xiaomi Mi 9T 64GB; 6.30 inç büyüklüğündeki ekranı ve hassas parmak izi okuyucusu sayesinde rakiplerine meydan okuyor

5- Huawei P40 Lite

Huawei P40, bir alt modeli olan P30 Lite’a göre oldukça farklı değişikliklerle karşımıza çıkıyor. Ekran büyüklüğü artan modelin bu özelliği sayesinde yüzey alanı da artmış. 6.4 inç büyüklüğünde olan ekranın 1080 x 2310 piksellik çözünürlüğü bulunuyor. Ayrıca IPS LCD ekranı da bünyesinde bulunduruyor. Ayrıca telefonun ekran gövde oranı çok iyi bir orana sahip. Yüzde 90.6 seviyesinde bulunan oran kullanıcılara ciddi manada geniş bir görüntü sağlıyor. Ön kamera ise sol üst tarafta bulunuyor ve kullanıcıları rahatsız etmeyecek bir konumda.

Telefonun sağ kısmında parmak izi sensörü bulunuyor. Bu sensörün üzerinde ise ses seviyesini değiştirmek için ses tuşlarıyla karşılaşıyoruz. Teknik özelliklerinden birisi olan işlemci konusuna değinmemiz gerekirse işlemci olarak 7nm mimariye sahip Kirin 810 işlemci kullanılmış. Bununla birlikte performans için yapay zeka teknolojisi de bulunuyor.

8 çekirdekli olan işlemcide 2 tane 2.27 GHz Cortex-A76 yüksek performans çekirdeği bulunuyor. Ayrıca 6 tane da 1.88 GHz frekansında bulunan Cortex-A55 çekirdek bulunuyor. Bu çekirdeklerin amacı ise verimliliğı arttırmak. Telefonun RAM miktarı 6 GB. Depolama alanı ise 128 GB olarak karşımıza çıkıyor.

6- OnePlus 8 Pro

6,78 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Sizi İPhone’dan çok daha fazla bir konuda etkileyeceğini söyleyebilirim. O özellik ekran yenileme hızının 120Hz olması. Gerçekten çok iyi bir ekrana sahip. Ayrıca fonksiyonel olarak internetde dolaşırken ekranın ne kadar iyi olduğunu fark edebiliyorsunuz.

Telefonunuzun pilinin gün boyu dayanmasına ihtiyacınız varsa, OnePlus 8 Pro modeli sizin ihityaçlarınıza cevap verebiliyor. 4.510 mAh pil kapasitesi, ile Samsung telefonlarının öne sürdüklerinin yanında çok büyük bir değer değil, ancak çözünürlüğü FullHD + olarak ayarlarken, tek bir şarjla gün boyu size çok rahat yetecektir. Ayrıca cihazın kablosuz şarj özelliği şimdiye kadar olan en hızlı şarj özelliği olduğunu söyleyebiliriz.

OnePlus, kameraları söz konusu olduğunda her zaman geride kaldı, ancak OnePlus 8 Pro boşluğu kapattı. Telefonun arkasındaki dört lens dizisi, 30x dijital yakınlaştırmayla birlikte 48 MP kaliteli fotoğraflar ve 3x optik yakınlaştırma sağlıyor.

7- Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 Fan Edition modeli bu yıl çıkaralın ve Samsung’un en iyi amiral gemisinin özelliklerini taşıyan bir cihazdır.

6,5 inçlik Infinity-O AMOLED ekran mevcut. Samsung’un daha pahalı kardeşlerinin WQHD çözünürlüğü, 120Hz yenileme hızına sahip olsa bile Samsung Galaxy S20 FE modeli Full HD Plus özelliği ile size oldukça iyi ekran sunuyor. Ekran içi parmak izi sensörünü bulunması size hem kolaylık, hemde güvenlik olarak büyük bir katkı sunacaktır.

Galaxy S20 FE modeli 4,500 mAh devasa büyüklükte bir batarya ile geliyor. Gün boyunca sizin ihtiyaçlarınıza çok rahat cevap verebilecek kapasitede bir bataryası mevcut. Pil ömrü kullanıcılardan gelen yorumlara bakıldığında maksimumum 1 gün veya biraz daha fazla olduğu söyleniyor. Yani tam olarak 2 gün dayanmıyor.

Kamera özellikleri cihazın başka bir kısılmış özellikli yeri. Yani amiral gemisi kadar iyi olmasa da sizi tatmin edecektir. 12MP ana kamera mevcut fakat S20 ve hatta S20 Ultra modelinin 108MP kamerası ile rekabet edemez. Ayrıca cihazın üstünde 12MP geniş açı kamera, 3x Optik zoom özelliğine sahip telefoto kamera, ve cihazın 32MP ön tarafında yer alan selfie kamerası bulunuyor.

8- iPhone SE

iPhone SE 2020 modeli iPhone 7 ve 8 modellerinin tasarımına sahip ama İPhone 11 serisindeki gücü içinde barındıran bir cihaz olduğunu söylemeliyiz. O yüzden Apple kullanıcısıysanız ve fiyat performans açısından

iPhone cihazı arıyorsanız. Tam size uyacak.

Yeni ikinci seri İPhone SE modeli 4.7 inç ekrana sahip. Bu ekranı aslında yakından tanıyoruz çünkü aynı ekran iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinde de kullanılan ekran. Bu demek oluyor ki ilk çıkarılan iPhone SE modelinden daha büyük bir ekrana sahip ama daha büyük ekrana sahip olması halen tek elle tutulmasını ve ergonomik olmasını sağlayabiliyor. Bu cihaz daha küçük İPhone isteyenler ama daha yeni teknolojik donanıma sahip olsun diyenler için ideal olduğunu söylemeliyiz.

Aslında pil bakımı konusundan sizi tatmin edeceğini söyleyebiliriz. Zaten günümüzde olan birçok akıllı telefon gibi bu cihazda sizi gün boyu tek şarj ile kullanıma göre götürebilir. Fakat ikinci veya üçüncü günleri aynı şarj ile çıkarması çok zor olacaktır. Pil kapasitesi, İPhone 8 cihazında gördüğümüz aynı pil kapasitesi ile geliyor. İPhone SE, 1,821mAh pil kapasitesine sahip.

Bu fiyata iPhone SE modeli sizin için en iyi fotoğrafları çeken cihaz olacaktır. Yani verdiğiniz paraya değecek kadar iyi fotoğraflar çekebileceksiniz. Gündüzleri zaten ışık altında hiç bir sorun olmayacaktır. Fakat geceli tahmin ettiğiniz gibi sorunlar yaşayabilirsiniz bu cihaz ile çünkü yeni çıkan İPhone 11 cihazındaki gibi güçlü gece modu özelliği bulunmadı için çok iyi fotoğraflar yakalamayacaksınız. Bu demek oluyor ki eğer bu şekilde bir özellik istiyorsanız, o zaman İPhone 11 modeline yükseltme yapmalısınız.

9- Realme 6i

Oppo markası altında, ülke pazarına fiyat performans oranı yüksek olan modelleri ile giren Realme’nin 6i modeli; önerebileceğimiz en uygun fiyatlı cep telefonu olarak öne çıkıyor.

Telefon; tasarımı, fiyatına göre gayet iyi olduğunu düşündüğümüz kamera performansı ve özellikle 5000 mAh’lik batarya kapasitesi ile öne çıkıyor.

6.5 inçlik HD+IPS LCD damla çentikli ekrana sahip telefon hakkında; piksel yoğunluğu değerinin 270 PPI olması ile diğer rakiplerinin genel olarak altında kalmasına rağmen diğer özellikleriyle fiyatını hak ettiğini söyleyebiliriz.

İşlemci olarak MediaTek’in 8 çekirdekli orta sınıf işlemcisi Helio G80’in telefon için gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. 4 GB RAM’i biraz az gibi gözükse de bu RAM ile birlikte çoğu işleminizi rahatlıkla halledebilirsiniz. 128 GB dahili depolama alanının da gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Cihazın arka yüzünde bizi 4’lü kamera dizilimi ve ortada bir parmak izi sensörü karşılıyor. Ana kamerası 48 MP olan kameranın yanı sıra 8 MP’lik 119 derecelik ultra geniş açı lensi de bulunmakta. Telefonda 2 MP’lik derinlik algısı sağlayan kamera ve yine 2 MP’lik makro çekim sağlayan kamera da bulunmakta. Bu fiyat aralığında makro çekim kameralarının çok verimli çalışmadığını söylemekte fayda var.

Ön kamera olarak da 16 MP’lik bir kamera kullanan Realme, kamerayı ekranın üst kısmındaki çentik kısmına konumlandırılmış.

Cihazın en önemli özelliğine gelecek olursak; 5000 mAh’lik bataryası düşük güç tüketimi sayesinde uzun süreli batarya ömrü sağlıyor. Telefonun kutusundan çıkan adaptörü de 18 W hızlı şarjı destekliyor.

10- Samsung Galaxy M21

Samsung M serisinin giriş seviye telefonu diyebileceğimiz M21, uygun fiyatı ve yüksek bataryasıyla dikkat çekiyor.

6,4 inç Super AMOLED 2340 x 1080 FHD+ çözünürlükteki ekranı, bu fiyattaki bir cihaz için son derece yüksek kalitede bir görüntü sunuyor. Ayrıca cihazdaki Gorilla Glass 3 sayesinde bu ekranın çizilmesi bir hayli zor.

Cihazın iç donanımına baktığımızda bizleri Samsung Exynos 7 Series 9611 model bir işlemci karşılıyor. Bu işlemcinin yanında bellek olarak 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza tercih edilmiş. Bu fiyat seviyesindeki cihazlar için gayet yeterli olan özellikleri sayesinde oyun oynamaktan sosyal medyada gezmeye tüm işlemler kolaylıkla yapılabiliyor.