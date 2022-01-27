En İyi Çizim Uygulamaları

Birçok insan doğuştan çizim yapmaya yeteneklidir, bir çoğu da zamanla kendisini bu konuda geliştirir. Sizlerde hayal gücünüzü kullanarak yaratıcı ve detaylı çizimler yapmak istiyorsanız, birçok mobile uygulama karşınıza çıkıyor. Bugünkü yazımızda sizlere en iyi çizim uygulamaları hakkında detaylı bir bilgi vereceğiz.

Eskiden insanlar çizimlerini defterlerine yaparken, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber çizimlerini sanal ortamda gerçekleştiriyor. Özellikle günümüzde dijital çizim sektörü oldukça gelişti.

Gerek App Store gerekse Google Play üzerinden karşımıza birçok çizim uygulaması geliyor. Bunlardan bazı çok basit olsa da, bazı uygulamalar işini profesyonel yapanlar için tasarlarmıştır. Eğer sizlerde çizim işini profesyonel olarak yapıyorsanız, hem Android hem de iOS üzerinden kullanacağınız uygulamaları listeledik.

En iyi çizim uygulamaları şu şekilde;

Autodesk SketchBook

MediBang Paint

Linea Sketch

LayerPaint HD

Ibis Paint X

ArtFlow

ArtRage

Adobe Illustrator Draw

Autodesk SketchBook

Bir zamanlar ücretli olarak satılan Autodesk SketchBook’u tamamen ücretsiz olarak Android ve iOS cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Son derece basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulama, onlarda fırçanın yanında sezgisel hareket algılama ve Copic Color renk kütüphanesine sahip.

Autodesk Sketchbook ile 3D çizimlerden anime karakterlerine kadar geniş bir aralıkta çizimlerinizi yapabilirsiniz. JPG, PNG, BMP, TIFF ve PSD formatlarını destekleyen uygulama aynı zamanda tam işlevsellikte katmanlar oluşturmanıza izin vererek daha profesyonel çizimler elde etmenizi sağlar.

MediBang Paint

MediBang Paint uygulamasını hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda kullanabilirsiniz. Ayrıca Windows ve Mac OS işletim sisteminde de kullanabilirsiniz. Hem çizim işlerinizi hem de karikatürlerinizi kolayca tasarlayabilirsiniz. İçerisinde birçok hazır şablon yer alıyor.

Medibang Paint’in en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de içerisinde birçok aktif kullanıcının yer almasıdır. Eğer uygulama kullanırken bir sorun ile karşılaşırsanız burada yer alan aktif kullanıcılardan yardım alabiliyorsunuz.

Linea Sketch

Linea Sketch kullanımı son derece kolay, çizim yapmanızın yanında el yazınız ile notlar almanıza izin veren bir iPad uygulamasıdır. Aynı zamanda uygulama Apple Pencil için optimize edilmiştir.

Linea Sketch’i diğer çizim uygulamalarından ayıran özellik ise mükemmel şekilleri oluşturmanıza yarayan ve halihazırda oluşturduğunuz şekiller için eşleşen renkleri önermesini sağlayan yapısıdır. Aynı zamanda katman desteğine sahip olan uygulama ile çalışmalarınızı PSD, JPG ya da PNG şeklinde kaydedebilirsiniz.

LayerPaint HD

Gözalıcı çizimler yapmanızı sağlayacak ve birçok özellik ile dolu bir başka Android uygulaması da LayerPaint HD. Çok sayıda özelliğe sahip bir uygulama olsa da, en öne çıkan özellikler sahip olduğu kalem hassasiyeti, katman özelliği ve dosyalarınızı daha sonra Photoshop programında düzenlemeye devam etmenizi sağlayan PSD formatında kaydedebilme özelliği.

Tüm bunlara ek olarak, klavye kısa yollarını tam olarak destekleyen LayerPaint HD dijital çizim sürecinizi kolaylıkla tamamlamanızı hedeflemekte.

Ibis Paint X

Hem kullanması basit, hem de yetişkin ve çocuklara hitap edebilecek bir uygulama arayışı içindeyseniz, Ibis Paint aradığınız uygulama olabilir. 140’tan fazla fırça çeşidi, çok sayıda filtre ve sahip olduğu harmanlama modları ile Ibis Paint denenmeyi hak ediyor.

Bu özelliklerin dışında isterseniz Ibis Pain’de çiziminizi tamamlarken bütün çizim sürecinizi video şeklinde kaydedebilirsiniz. Aynı zamanda çizimlerinizde fırça darbe stabilizasyon kullanarak daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.

ArtFlow

Play Store üzerinde editörün seçimi olarak oylanan uygulamalardan birisi olan ArtFlow Android cihazlar için son derece güçlü ve yeterli bir çizim uygulaması. 80’den fazla fırça seçeneği ile gelen ArtFlow, aynı zamanda katman harmanı gibi özelliklerine sahip.

Çizimlerinizi bitirdikten sonra ise, JPEG, PNG ve PSD gibi değişik formatlarda çalışmalarınızı kolayca kaydedebilirsiniz. Bir artı özellikle olarak, eğer Nvidia cihazlardan birine sahipseniz ArtFlow’u kullanırken Nvidia DirectStylus desteğinden de yararlanabilirsiniz.

ArtRage

ArRage, Windows ve Mac işletim sistemlerinin yanında iOS ve Android gibi mobil işletim sistemlerinde de kullanabileceğiniz tam teşekküllü bir çizim yazılımıdır. Geniş bir araç yelpazesine sahip olan uygulama, dijital çizim ve boyama çalışmalarınızda kullanabileceğiniz özelliklere sahiptir.

Kendi fırçalarınızı ve son derece güçlü düzen araçları oluşturabileceğiniz bu uygulama aynı zamanda çeşitli tuval presetleri ve çizim araçları ile birlikte gelmekte.

Adobe Illustrator Draw

Sıradaki uygulamamız hem Android hem de iOS kullanıcıları için markette bulunan Adobe Illustrator Draw. Daha çok vektörel çizimlerle anılan programı her türlü çizim için kullanabilirsiniz. Masaüstü sürümü gibi tam kapasite katman desteği bulunan uygulama aynı zamanda 64x’e kadar yakınlaştırmaya izin vererek en küçük detayları bile görmenize olanak sağlamakta.

5 farklı kalem ucuyla gelen uygulama, her kalem ucu için farklı özellikler sunmakta. Ücretsiz olan bu uygulama ile çalışmalarınızı diğer cihazlarınızda da kaydedebilir ve onlara son hallerini verebilirsiniz.

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