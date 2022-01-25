En İyi Spor Uygulamaları 2022

Sağlıklı bir yaşam istiyorsanız, mutlaka spor yapmalısınız. Neyse ki teknoloji çağında sizi yönlendirecek harika spor uygulamaları var. Bu yazımızda en iyi spor uygulamalarını bir araya getiriyoruz. İşte en iyi spor uygulamaları listemiz…

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1- Yahoo Sports

Yahoo Sports, Android ve iOS kullanıcıları için tamamen ücretsiz bir spor uygulamasıdır. Uygulama özelleştirilmiş spor haberlerini sunmak için coğrafi konumunuzu kullanır. NBA ve NFL maçlarını akıllı telefonunuzda veya tabletinizde canlı olarak izleyebilirsiniz. Önde gelen futbol liglerinin yanı sıra; kriket, golf, tenis, boks, bisiklet vb. gibi küresel liglerin ve yarışmaların canlı yayınını da erişebilirsiniz.

2- TheScore

TheScore uygulaması size her spordan favori ligleriniz hakkında güncellemeler sunar. Futbol, ​​​​basketbol, ​​​​beyzbol ve hokey sporlarını içerir. Ayrıca, uygulama anında spor analizi ve puanları gösterir. Gelecekteki maçlar hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz yerleşik bir spor takvimine de sahiptir.

3- 365Scores

365Scores, piyasadaki en kapsamlı spor uygulamalarından biridir. Uygulama, favori takımı, sporu ve sporcuyu seçmenize olanak tanır ve bildirim göndererek sizi önemli şeylerden haberdar eder. Uygulama, futbol, ​​​​basketbol, ​​​​kriket, voleybol gibi 10 farklı spor hakkında güncellemeler sağlar.

4 – CBS Sports

CBS Sports, önde gelen spor uygulamalarından biridir. Favori takımınızı seçmenize ve puanlar, istatistikler ve analizlerle ilgili anında güncellemeler almanıza olanak tanır. Burada ayrıca NCAA Basketbol ve PGA Tour gibi popüler spor etkinliklerini de yayınlayabilirsiniz. Ayrıca, CBS Sports uygulaması Android TV’lerle uyumludur; böylece telefonu daha büyük bir ekrana bağlayabilir ve nefes kesici bir izleme deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz.

5- BBC Sport

BBC Sport, en son spor haberlerini alabileceğiniz BBC tarafından oluşturulmuş bir spor uygulamasıdır. Uygulamanın kökeni İngiltere’dir ve futbol, ​​Formula 1, kriket, tenis, ragbi ve golf gibi sporları kapsar. Bunun yanı sıra, FIFA Dünya Kupası, Olimpiyat Oyunları vb. gibi dünya çapında düzenlenen çeşitli spor etkinliklerini de buradan izleyebilirsiniz.

6- LiveScore

LiveScore, canlı olarak sıralamaları ve puanları sunmakla ünlüdür. Diğer spor uygulamalarına kıyasla, LiveScore uygulamasının puan güncellemeleri en hızlısıdır. Burada tenis, basketbol, ​​futbol ve hokey gibi popüler sporlar hakkında gerçek zamanlı puanları görüntüleyebilirsiniz.

7- ESPN

Spor hayranları arasında popüler olan en eski spor kablolu TV ağlarından biri olan ESPN, mobil stream dünyasına geçişini yaptı ve bu uygulamayı geliştirdi. Uygulama, sabit skorlar, spor videoları ve çeşitli spor dallarının diğer içerikleri ile sizi güncel tutar. Uygulamayı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir ve en sevdiğiniz spor ve takımlarla ilgili güncellemeleri alabilirsiniz.

8- SofaScore

SofaScore, dünya çapında 20’den fazla sporu gerçek zamanlı olarak kapsayan lider bir spor uygulamasıdır. Ayrıca futbol, ​​voleybol, bisiklet, tenis vb. sporları içerir. SofaScore, 5000’den fazla lig, turnuva, etkinlik ve çeşitli e-spor müsabakaları güncellemelerinden sizi haberdar eder.

9- FlashScore

FlashScore, dünya çapında 38’den fazla spor ve 6000’den fazla yarışmayı kapsayan geniş bir kapsama alanına sahiptir. Çeşitli sporların son skorlarını, istatistiklerini ve puan durumunu kontrol edebilirsiniz. Bu arada uygulamayı kullanarak tüm maç güncellemelerini stadyumdaki izleyicilerle aynı anda alabilirsiniz. Bu özelliği, uygulamayı spor fanatikleri arasında en iyi spor uygulamalarından biri yapar.

10- Forza Football

Forza Futbolun amacı, dünyadaki tüm futbol ligleri hakkında güncellemeler sağlamaktır. Uygulama her 10 saniyede bir yenileniyor ve dünya çapında 420’den fazla futbol ligini derinlemesine kapsıyor. Ayrıca bu uygulama sayesinde UEFA Şampiyonlar Ligi, Kadınlar Dünya Kupası; EFL Şampiyonası vb. gibi dünya genelinde düzenlenen çeşitli futbol premier liglerini takip edebilir ve güncellemeler alabilirsiniz.

11- The Athletic

Çeşitli sporları kapsayan The Athletic diğerlerinden biraz daha farklı. Skorları canlı güncellemek yerine; favori liginizde ve favori takımlarınızda neler olup bittiğiyle ilgili derinlemesine analizler ve haberler bulacaksınız. Ayrıca her spor için özel spor yazarları vardır ve uygulama; en yüksek kalitede haftalık 1.000’den fazla makale sunar.

12- Bleacher Report

Bleacher Report, aklınıza gelebilecek her spor ligini ve takımı kapsayan; web sitelerinden biridir. Özel bildirimleri vardır, böylece evde olamasanız veya arkadaşlarınızla maçı canlı izleyemeseniz bile hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Ayrıca maç bittiğinde, kaçırdıklarınızı yakalayabilmeniz için makaleleri ve diğer içerikleri de burada bulabilirsiniz.

13- NFL

NFL uygulaması istediğiniz ligdeki maçlardan ihtiyacınız olan tüm güncellemeleri sağlar. Belirli bir oyunda neler olduğunu görmek istiyorsanız, üzerine dokunun ve Play by Play’e, oyun içi istatistiklere veya büyük maçlardan önemli anlara göz atın.

14- MSN Sports

MSN Sports basit olduğu için popüler spor uygulamalarından biridir. Bu uygulamanın en iyi yanı, dünyanın farklı liglerinden diğer sporlarla ilgili güncellemeleri almaya devam ederken, bildirimlerinizi herhangi bir spordaki ilgi alanlarınıza göre özelleştirebilmenizdir.

15- FOX Sports Go

FOX Sports Go, hareket halindeyken o ağın canlı spor kapsamını görüntülemenize olanak sağlar. Bu arada öne çıkan özellikler arasında, Fox’un Perşembe gecesi kapsamının bir parçası olarak Major League Baseball, kolej futbolu, basketbol ve NFL maçları yer alıyor. Ayrıca uygulamada öne çıkan videoları ve tekrarları da bulacaksınız. Fox Sports Go’da canlı spor yayını yapmak için kablolu yayın sağlayıcınızla oturum açmanız gerekeceğini unutmayın.

16- Thuuz Sports

Thuuz Sports; en sevdiğiniz sporları, takımları ve oyuncuları takip etme yeteneğini akıllı bir sistemle birleştirerek takımınızın en heyecan verici maçlarını asla kaçırmamanızı sağlar. Kullanıcılar kolayca maç programlarını takip edip yaklaşan maçları hangi kanal ya da sitelerde izleyebileceklerini bu uygulama sayesinde öğrenebilirler.

17- MLS

MLS: Canlı Futbol Skorları ve Haberleri uygulaması; size en son haberleri, canlı skorları, maç programlarını, puan durumunu ve isteğe bağlı video özetlerini getirir. Gerçek zamanlı istatistiklere ve önemli noktalara ek olarak kullanıcılar lig maçları için başlangıç ​​kadrolarına; fotoğraflara ve kutu puanlarına göz atabilir ve kişisel bildirimler; hiçbir zaman döngüden çıkmamanız için favori takımlarınızı takip etmenize olanak tanır.

18- NHL

NHL uygulaması, favori takımlarınız için canlı skorlar ve oyuncu istatistiklerinin yanı sıra sezon programları, oyun içi ve oyun sonrası öne çıkan videoların yanı sıra her oyun için canlı oyun sesi sunar. Kullanıcılar ayrıca favori takımları için en son haberleri, analizleri ve programları takip edip; özel bildirimler alabilir.

19- FIFA

Resmi FIFA uygulamasıyla dünyanın her yerinden canlı futbol haberleriyle tamamen güncel kalın. Ayrıca her futbolseverin sahip olması gereken bir uygulama olan FIFA uygulamasıyla futbolla ilgili röportajlar, önemli klipler ve özel özelliklere sahip olabilirsiniz.

20- Live NetTV

Live Net TV, dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen canlı spor etkinliklerini yayınlayabildiği için en iyi ücretsiz spor uygulamalarından biridir. Bu uygulama, çeşitli şampiyonaları ve yarışmaları izlemek için 700’den fazla kanal sunar. Bu arada Live Net TV’nin ayrıca video kaydetme özelliği de vardır, böylece daha sonra istediğiniz TV şovlarını izleyebilirsiniz.