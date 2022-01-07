Nasıl E-Sporcu Olunur?

Her insan doğduğu ölümüne kadar geçen sürede bir hobi edinir. Bunlar genellikle spor, sanat ve müzik dallarındadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber bir spor daha oluştu. Bu spor dalı espor. Peki hobi olarak başladığımız espor sektöründe nasıl profesyonel olabiliriz. Yani nasıl esporcu olunur sorusu birçok gencin kafasında yer etmiş durumda.

Son zamanlarda oyun dünyası çok prestij ve popülerlik kazanmış bir çağdadır. Dota2 The International ve CS: GO Major League Gaming gibi espor turnuvaları yalnızca oyun camiasının içinde değil, dışında da yaygın bir beğeni toplarken, esports sporcuları artık dünya çapındaki sporcularla karşılaştırılabilir.

Özellikle kazandıkları paralar ve edindikleri ün sayesinde birçok gencin hayallerini süsleyen espor camiası, birçok açıdan geleceğin mesleği olarak gösteriliyor.

Esporcu Olmak İçin Neler Yapılmalı?

Oyun endüstrisindeki çok sayıda oyun ve oyun türüyle, espor dünyasına girmeye hazır olduğunuzda en önemli adımınız, ustalaşmak istediğiniz belirli bir türe ait belirli bir oyunu seçmektir. Tıpkı bir sporcu gibi, bir espor sporcusu da yoğun ve sistematik bir eğitime ihtiyaç duyar. Tüm espor profesyonelleri prestijli statülerine eğitimler yoluyla ulaşırlar. Her espor yarışmasında rakipleriniz gerçek insan olduğu için, mümkün olan en zor AI’larla ve özellikle diğer esports sporcularıyla antrenman yapmalısınız.

Motivasyon, size devam etme gücü veren ana itici güçtür. Oyunların zorluğu ve dik öğrenme eğrisinin yanı sıra yaşayabileceğiniz kayıplar sinirlerinizi kırabileceğinden, motive kalmak genellikle zordur. Oyun becerinizi ve tarzınızı geliştirmek için kendinizi motive edip teşvik edebileceğiniz için, sağlıklı yaşam tarzını sürdürmeniz önemlidir. Oyuna o kadar dalmış olsanız da, tüm gününüzü oyun oynayarak geçirmek istiyorsanız, sağlıklı yaşam tarzından asla vazgeçmemelisiniz.

Oyununuzda ustalaştıktan sonra, espor topluluklarından birine katılmayı düşünebilirsiniz. İnternet forumları, sizi yeni bir üye olarak karşılayacak olan espor topluluklarını bulmak için harika yerlerdir. Uluslararası üyelere açık espor toplulukları arıyorsanız Reddit gibi açık forumlar iyi bir başlangıç olacaktır. Profesyonel espor sporcularının oyun stilini, oyuncular için bir video platformu olan Twitch veya YouTube’daki video yayınlarını izleyerek gerçekten öğrenebilirsiniz.

Becerinizi ve oyun tarzınızı mükemmelleştirerek mükemmel bir şekilde oynayabilirsiniz, ancak son teknoloji oyun ekipmanlarıyla daha da iyi bir performans sergileyebilirsiniz. Piyasada bulabileceğiniz çeşitli oyun klavyeleri, fareleri ve kulaklıkları hakkında araştırma yapmalı ve mümkünse denemelisiniz. Yaptığınız tüm eğitimlerden sonra bir sonraki göreviniz itibarınızı ve ekibinizi oluşturmaktır. İyi bir kimyaya sahip bir takım oluşturduğunuzda, mevcut herhangi bir yerel turnuvaya katılmaya başlayabilirsiniz.

Esporcu Olmak İçin Yaş Önemli Mi?

Her lige rehberlik eden espor yaşı düzenlemesi yoktur. Her ligin kendi yaş sınırlamasını belirlemesine izin verilir. Overwatch Ligi’nde rekabet edebilmek için en az 18 yaşında olmanız gerekirken, Süper Lig’de oyuncular 6 ila 16 yaş arasında olabilir. Büyük ligler hala yarışmalar için bir yaş sınırlaması getirmeye çalışıyor. Çünkü aileler içi hala bu tip bir sporun kabul görmediğini düşünüyorlar. Bu düşünce yavaş yavaş değişiyor olsa da organizatörler hala profesyonel oyun oynamanın norm olmadığının farkındalar. Kısacası bir yaş sıralaması bulunmuyor. Daha çok becerilere bağlı bir durum söz konusudur.

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