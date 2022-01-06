Bugün sizlere en çok kazanan e-spor oyuncuları kimlerdir bahsedeceğiz. E-Spor online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalıdır. Elektronik spor, dünyanın dört bir yanından kişilerin internet aracılığıyla buluşup oyun oynayabileceği ya da belli zamanlarda düzenlenen uluslararası büyük elektronik spor organizasyonları aracılığıyla dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların buluşup, oyun oynayabilecekleri bir spor olarak tanımlanabilir. Diğer spor müsabakalarındaki gibi e-Spor müsabakalarında da kişiler veya takımlar karşı karşıya getirilir ve çeşitli yeteneklerinin konuşacağı, oyunu izlemesi ve yapması keyifli bir ortam oluşturulur. Diğer sporlardaki gibi hem fiziksel hem de zihinsel çaba ve beceri gerektirir.

En çok kazanan e-spor oyuncuları;

10- Lee Jae Dong, ‘Jaedong’

E-Spor’da StarCraft 2 oyuncularından olan Lee Jae Dong için önemli bir detayı belirtmek gerekir ki; Dünyanın StarCraft 2 oyunundan en fazla kazanan oyuncusu olma şerefi 2013 yılına kadar Johnathan Wendel’e aitti. Ancak Jeadong bu bu ünvanı StarCraft II 2013 Dünya Şampiyonası Serisi’nde eline geçirmeyi başardı. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon dolara yakın E-Spor kazancı elde ettiğini de söylemekte fayda var.

9- Newbee eSports Club

Bu takımı özellikle eklemek gerekir ki Newbee eSports Club üyeleri ile tanışın;

Chen ‘Hao’ Zhihao,

Zhang ‘Mu’ Pang,

Zhang ‘xiao8’ Ning,

Jiao ‘Muz’ Wang

Zhaohui ‘Sansheng’ Wang.

Bu takım E-Spor’da bu zamana kadar en büyük başarıya imza atmış durumda. Temmuz 2014’te, 4 yarışmadan 5 milyon dolar kazanarak Dota 2 oyununda Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

8- Lee Yun-Yeol, ‘NaDa’

Güney Koreli Lee Yun-Yeol, oyun dünyasındaki adıya NaDa, tüm zamanların en ünlü StarCraft oyuncularından biri. WeMadeFox ile anlaşması sonucu 690 bin, turnuvalardan da 250 bin dolar kazanan NaDa’nın toplam geliri 1 milyon dolara yakın olduğunu söyleyebiliriz.

7- Jae Ho Jang, ‘Moon’

Güney Koreli Jae Ho Jang, profesyonel bir Warcraft 3 oyuncusu olarak kariyerine devam ediyor. WeMadeFox isimli profesyonel oyun takımı ile imzaladığı anlaşma ve turnuva gelirleriyle birlikte bugüne kadar 1 milyon dolar kazanç elde etti.

6- Johnathan Wendel, ‘Fatal1ty’

Oyun dünyasında ‘Fatal1ty’ adıyla bilinen Johnathan 1999’da başladığı profesyonel E-Spor oyunculuğu kariyerinde Cyberathlete, Professional League’de Doom 3, Alien vs. Predator 2 ve Painkiller gibi oyunlarda başarı kazanarak adını duyurdu. Son kazancı 2017’de 455 bin dolar olarak bilinen ancak Fatal1ty Gaming Gear isimli bir şirketi bulunan Wendel’in şu an ne kadar kazandığı bilinmiyor.

5- Carlos Rodriguez, Ocelote

Henüz 27 yaşında olan İspanyol Carlos Rodriguez, yılda yaklaşık 950 bin dolar kazanıyor. E-Spor dünyasında ‘Oceleote’ adıyla biliniyor. Profesyonel League of Legends (LOL) oyuncusu olan Carlos, E-Spor’un David Beckham’ı’ lakabıyla da tanınıyor.

4- Sumail Hasan, SumaiL

Pakistanlı bir Dota 2 oyuncusu olan SumaiL, şu an hala Evil Geniuses takımında orta oyuncu olarak E-Spor kariyerine devam ediyor. 16 yaşındayken, 1 milyon dolar kazanan en küçük profesyonel oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor. Bugüne kadar ise toplamda 2 milyon 507 bin dolar kazandı.

3- Clinton Loomis, Fear

19 Şubat 1988’de Lancaster, California’da dünyaya gelen Clinton Loomis, daha çok Fear adıyla biliniyor. Profesyonel Dota 2 antrenörü ve eski oyuncusu olan Fear, 2016’da emekli oldu. Bu zamana kadar 58 turnuvadan 2 milyon 383 bin dolar kazandı.

2- Peter Dager, ppd

28 yaşındaki ABD’li Peter, profesyonel Dota 2 oyuncusu. Evil Geniuses’in mevcut CEO’su ve takımın kaptanıdır. Ekibin kaptanı olarak, The International 2015’te 6 milyon dolar para ödülü kazandı ve bu onu dünyadaki en çok kazanan E-Spor oyuncuları arasına girmeyi başardı.

1- Saahil Arora (UNiVeRsE)

UNiVeRsE adıyla da bilinen Saahil Arora (11 Ekim 1989), Evil Geniuses (EG) için offlaner pozisyonunu oynayan ABD’li bir profesyonel Dota 2 oyuncusu. 2014 yılında başlayan E-Spor kariyeri ise başarılar ile dolu. Neredeyse sayısız turnuvaya katılan Saahil, turnuvalardan sadece 12 milyon 236 bin341 dolar kazanç elde etti. Bu kazançlardan sonra E-Spor’dan emekliye ayrıldı.

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