CES 2022’nin En İyi Bilgisayar Aksesuarları

CES 2022, Corsair, HyperX ve Asus gibi markalardan çok çeşitli çevresel duyurular getirdi. Bazı yeni klavyeler, fareler ve kulaklıklar geçmiş yılların tasarımlarını korurken, diğerleri yenilikçi özelliklerle öne çıktı. Biz de CES 2022’deki en iyi PC oyun aksesuarlarını derledik.

HyperX Cloud Alpha Wireless

HyperX Cloud Alpha, küçük bir sorun dışında en iyi oyun kulaklıklarından biri. Üstelik gördüğümüz herhangi kulaklık üzerinden en yüksek pil ömrü ile geliyor.

Kablosuz oyun kulaklıkları dünyasında bir ilk olan 300 saatlik muazzam bir pil ömrüne sahip. Bu, şarj etme işini küçük bir zahmete dönüştürüyor ve birçok oyun faresini bile geride bırakıyor.

Asus ROG Strix Flare II Animate

2021’e girerken mekanik klavyeler garip bir noktada kaldı. Ayrıca büyük markalar başarılarının peşinden koşarken; Akko ve Keychon gibi daha küçük markalar daha yenilikçi anahtar tasarımları ve daha iyi özelliklerle öne geçti. Asus ROG Strix Flare II Animate, bir rüyanın gerçekleşmesi gibi.

Özel medya tuşları ve ses tekerleği ile eksiksiz bir düzene sahip; çalışırken değiştirilebilir anahtarlarla birlikte geliyor ve bir USB geçişi de var. CES 2022’deki Corsair K70 RGB Pro gibi harika ama heyecan verici olmayan klavyeler arasında; ROG Strix Flare II Animate adeta parlıyor.

Alienware Tri-Mode AW920H

HyperX Cloud Alpha Wireless gibi bariz seçimlerin dışında; bu oyun kulaklığı biraz daha standart. Alienware oyun kulaklıklarına yabancı değil ancak bu tasarım önceki modellerin en iyilerini bir araya getiriyor.

Bu kulaklığı müzik dinlemek veya film izlemek için kullanabilirsiniz ve kablolu; Bluetooth ve 2,4 GHz kablosuzu desteklediği için de son derece yeterli. Pil ömrü, Cloud Alpha Wireless’ın yanında zayıf duruyor. Nitekim Bluetooth ile maksimum 55 saate çıkıyor. Ancak AW920H, yalnızca 15 dakikada size ek altı saat verebilen hızlı şarj sunuyor. Sınırlı pil ömrü, oyun kulaklıklarında şaşırtıcı derecede nadir bir özellik olan etkinleştirilmiş gürültü engellemenin arkasında geliyor.

Asus ROG Chakram X

Asus ROG Chakram X piyasadaki tüm rakiplerini sollayacak türden bir mouse. Göze çarpan özellik, Asus’un Chakram X için yeniden tasarladığı joystick diyebilirz. Artık, ekranınızda gezinmek için analog modda veya tuşları veya makroları etkinleştirmek için dijital modda kullanabilirsiniz.

Ayrıca yeni 36.000 DPI sensör, en iyi oyun farelerinde gördüğümüz her şeyin çok üzerinde ve kablolu modda, fare 8.000 Hz’lik bir yoklama oranını destekliyor. Bu arada önceki sürümde olduğu gibi, kapağı açıp kendi anahtarlarınızı da açabilirsiniz.

8.000Hz yoklama hızı için fareyi kablolu olarak çalıştırmanız gerekiyor; ancak Chakram X ayrıca 2.4GHz veya Bluetooth 5.2 (üç adede kadar eşleştirilmiş cihazla) ile kablosuz desteği de vaat ediyor.