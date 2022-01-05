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Katlanır Laptoplar Sonunda Geliyor – CES 2022!

Intel, ilk katlanır dizüstü bilgisayarların çok uzakta olmadığına; ve bu yıl en kısa sürede piyasaya çıkacağına inanıyor. Intel'in, çeşitli kullanım durumlarına uyum sağlayabilen geniş; katlanır ekranlı bir dizüstü bilgisayar biçimindeki yeni katlanır ekran özelliği için büyük planları var da diyebiliriz.

Ayşen Sıla

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CES-2022-Intel-

Intel, tamamen yeni bir bilgi işlem düzeyinin kapısını açabilecek; yeni bir katlanır ekran özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirket, ilk katlanır dizüstü bilgisayarların çok uzakta olmadığına; ve bu yıl en kısa sürede piyasaya çıkacağına inanıyor.

Intel’in, çeşitli kullanım durumlarına uyum sağlayabilen geniş; katlanır ekranlı bir dizüstü bilgisayar biçimindeki yeni katlanır ekran özelliği için büyük planları var da diyebiliriz.

Tüm Intel Evo gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan; bilgisayarlar duyarlı olacak ve hızlı şarj, tatmin edici pil ömrü ve anında uyanma özellikleriyle gelecek. En yeni Intel Evo, Intel’in en yeni 12. nesil Alder Lake işlemcilerini de içeriyor.

CES-2022-Intel-

Şimdiye kadar, katlanır ekranlar işlevsel bir teknoloji parçasından çok bir yenilikti. Ancak potansiyelin kesinlikle orada olduğunu inkar etmek imkansız. 

Katlanır bir dizüstü bilgisayar veya PC; içeriği dizüstü bilgisayar, masaüstü, tablet ve günlük modu dahil olmak üzere her türlü farklı modda; görüntüleyerek benzer cihazların sağlayamayacağı bir esneklik vaat edecek. Tüm bu modları aynı başarıyla destekleyecek bir cihaz üretmek; Intel’in şu anki hedefi.

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KaynakAroged

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