Katlanır Laptoplar Sonunda Geliyor – CES 2022!

Intel, tamamen yeni bir bilgi işlem düzeyinin kapısını açabilecek; yeni bir katlanır ekran özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirket, ilk katlanır dizüstü bilgisayarların çok uzakta olmadığına; ve bu yıl en kısa sürede piyasaya çıkacağına inanıyor.

Intel’in, çeşitli kullanım durumlarına uyum sağlayabilen geniş; katlanır ekranlı bir dizüstü bilgisayar biçimindeki yeni katlanır ekran özelliği için büyük planları var da diyebiliriz.

Tüm Intel Evo gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan; bilgisayarlar duyarlı olacak ve hızlı şarj, tatmin edici pil ömrü ve anında uyanma özellikleriyle gelecek. En yeni Intel Evo, Intel’in en yeni 12. nesil Alder Lake işlemcilerini de içeriyor.

Şimdiye kadar, katlanır ekranlar işlevsel bir teknoloji parçasından çok bir yenilikti. Ancak potansiyelin kesinlikle orada olduğunu inkar etmek imkansız.

Katlanır bir dizüstü bilgisayar veya PC; içeriği dizüstü bilgisayar, masaüstü, tablet ve günlük modu dahil olmak üzere her türlü farklı modda; görüntüleyerek benzer cihazların sağlayamayacağı bir esneklik vaat edecek. Tüm bu modları aynı başarıyla destekleyecek bir cihaz üretmek; Intel’in şu anki hedefi.

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