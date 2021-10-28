Intel 12. Nesil Alder İşlemcilerini Görücüye Çıkardı!

Şirket için yeni bir dönemi işaret eden Intel, en yeni 12. Nesil Alder Lake işlemcilerini resmi olarak duyurdu. Nitekim işlemciler, markanın “dünyanın en iyi oyun işlemcisi” olduğunu iddia ettiği, şirketin amiral gemisi Intel Core i9-12900K CPU‘dan güç alıyor.

Duyuru, Intel’in bu yılın başlarında CES 2021 sırasında Alder Lake işlemcilerini ilk kez takdim etmesinden aylar sonra geldi. Daha sonra, Temmuz ayında şirket, hibrit mimari yaklaşımı hakkında daha fazla ayrıntı açıkladı.

Nesil işlemcilerin aksine, yeni duyurulan 12. nesil işlemciler, Intel’in sunduklarından çok farklı. Çipler Intel 7 süreci kullanılarak üretiliyor ve şirketin yeni hibrit mimarisini ilk kullanan işlemciler olarak karşımıza çıkıyor.

Çok Daha Güçlü Performans

Ayrıca bu yeni hibrit mimari; aynı çip üzerindeki farklı çekirdeklerin bir birleşimidir – P-çekirdekleri adı verilen büyük; yüksek güçlü performans çekirdekleri ve E-çekirdekleri adı verilen küçük, düşük güçlü verimli çekirdekler. Bu arada bu kez hibrit mimari, performansı kolaylaştırmak için Intel Thread Director; adlı donanım tabanlı bir optimizasyon aracıyla birleşmiş.

Intel, Intel Core i9-1200K modeli tarafından yönetilen 12. Nesil Alder Lake serisinin bir parçası olarak üç yeni işlemci duyurdu. Ayrıca sekiz P-çekirdeği ve sekiz E-çekirdeği dahil olmak üzere 16 çekirdek sunuyor. 24 iş parçacığı ile çip, Intel’in Turbo Boost Max 3.0 teknolojisini kullanarak 5.2 GHz‘e kadar saat hızlarına ulaşabiliyor.

Şimdi de sırada 12 çekirdekli (sekiz P çekirdekli ve dört E çekirdekli) ve 20 iş parçacıklı; Intel Core i7-12700K var. Ayrıca 16 iş parçacıklı 10 çekirdekli bir işlemci; (altı P-çekirdek ve dört E-çekirdek) olan Core i5-12700K da var. Ayrıca bunların dışında, her üç işlemci de Intel UHD Graphics sunmuyor.

Bu yeni Intel 12. Nesil yongalar ayrıca 20 adede kadar PCIe hattı (16 PCIe 5.0 ve 4 PCIe 4.0 hattı), 4800MT/sn‘ye kadar DDR5 bellek ve daha büyük L3 ve L2 önbellek boyutları için destekle birlikte geliyor. Donanımdaki büyük değişiklikler, işlemcilerin Wi-Fi 6E ve USB 3.2 Gen 2×2 veri aktarımı için destek ekleyen yeni bir Z690 anakarta ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor.

Fiyatlandırma

Fiyatlandırmaya gelince, yeni duyurulan Intel 12. Nesil Alder Lake işlemciler, öncekilerden biraz daha pahalı. İşte fiyatlandırma detayları:

-Core i9-12900K: 3,2 GHz’e kadar P çekirdek, 2,4 GHz E çekirdek; 5,2 GHz artırma — 589 ABD doları

-Core i9-12900KF: 3,2 GHz’e kadar P çekirdek, 2,4 GHz E çekirdek; 5,2 GHz artırma — 564 ABD doları

-Core i7-12700K: 3,6 GHz’e kadar P çekirdek, 2,7 GHz E çekirdek; 5,0 GHz artırma — 409 ABD doları

-Core i7-12700KF: 3,6 GHz’e kadar P çekirdek, 2,7 GHz E çekirdek; 5,0 GHz artırma — 384 ABD doları

-Core i5-12600K: 3,7 GHz’e kadar P çekirdek, 2,8 GHz E çekirdek; 4,9 GHz artırma — 289 ABD doları

-Core i5-12600KF: 3,7 GHz’e kadar P çekirdek, 2,8 GHz E çekirdek; 4,9 GHz artırma — 264 ABD doları

Intel burada durmuyor. Şirketin, gelecekte dizüstü bilgisayarlar ve diğer taşınabilir cihazlar için mobil çipler ve ultra mobil çipler de dahil olmak üzere; hibrit Alder Lake mimarisi için iddialı planları var.

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