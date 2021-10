Yeni Intel Alder Lake İşlemcilerin Detayları Belli Oldu!

Intel, Alder Lake S serisi masaüstü işlemcileriyle birlikte Alder Lake mobil CPU serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdi ise, üst düzey Core i9 işlemci, yakında çıkacak oyun dizüstü bilgisayarlarında; piyasaya sürülmesi gereken etkileyici 14 çekirdek ve 20 iş parçacığı ile ortaya çıktı.

Şu an itibariyle Core i9-12900H, Team Blue’nun 11. nesil en hızlı çipi gibi görünüyor. Kısa süre önce Ashes of The Singularity kriterinde de ortaya çıkmıştı. Bu arada yeni Alder Lake P serisi; son nesil Tiger Lake H45; Tiger Lake H35 ve Tiger Lake UP3 serisi işlemcilerin yerini alacak.

AOTS’deki kıyaslama sonuçlarına bakıldığında; Core i9’da 14 çekirdek (6 P Çekirdek + 8 E Çekirdek) ve 20 iş parçacığı bulunuyor. Karşılaştırmanın sonuçları, yeni işlemcilerin; bir NVIDIA GeForce RTX 3080 dizüstü bilgisayar GPU’su; ve 16 GB RAM ile listelendiğini de ortaya koydu.

e yazık ki, kıyaslama, çekirdek saat hızları, önbellek veya bellek özellikleri gibi daha ince ayrıntıları ortaya çıkmadı. Yani şu an itibariyle diğer işlemcilerle kıyaslama yapamıyoruz. Ancak çipin üst düzey bir NVIDIA GPU ile nasıl eşleştirildiğini görünce, birinci sınıf oyun dizüstü bilgisayarlarıyla gelmesini bekleyebiliriz.

