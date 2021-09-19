En İyi iPhone 13 Alternatifleri

Apple, yeni iPhone 13 lansmanıyla birlikte gündemi bir hayli sarstı. iPhone 12’den çok da farklı olmayan tasarımına yeni bir renk seçeneği ekledi ve bazı özelliklerde iyileştirme sundu. Peki Apple’ın yeni iPhone 13 serisine rakip yok mu ? Elbette var! Bu yazımızda iPhone 13 serisine rakip en iyi telefonları ele alıyoruz.

Amiral gemisi ürünleri söz konusu olduğunda, Samsung’un telefonları her zaman Apple’ın cihazlarıyla karşı karşıya geldi. Peki Galaxy S21 ailesinin piyasadaki en iyi iPhone 13 alternatiflerinden biri olması şaşırtıcı mı ?

En büyük satış noktalarından biri, Samsung’un S21 ailesi (diğer cihaz serilerinin yanı sıra) için üç yıllık işletim sistemi güncellemeleri ve dört yıllık güvenlik yamaları vaat etmesinden kaynaklanıyor. Bu, Apple’ın cihazları kadar iyi değil ama diğer Android şirketlerinin çoğundan çok daha iyi.

Her üç telefon da 120Hz OLED paneller, 5G bağlantısı, 12MP ultra geniş kameralar ve 8K video kaydı sunuyor. Galaxy S21, 4.000 mAh pil, nispeten sağlam üçlü kamera sistemi ve plastik bir yapıya sahip olan en ucuz ve en küçük model olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada serinin en iyi modeli S21 Ultra, 5.000 mAh pil, iki telefoto kamera (3X ve 10X), bir cam tasarım ve bir QHD+ panel içeren en büyük ve en pahalı model olarak satışa sunuluyor.

Bir iPhone edinmek ama en yeni cihazlardan çok daha ucuz bir şey mi istiyorsunuz? İşte bu noktada iPhone SE 2020, iPhone 13’ün en iyi alternatiflerinden biri olarak devreye giriyor. Makul fiyatıyla görücüye çıkan iPhone SE 2020, A13 Bionic işlemci, IP67 su/toza dayanıklılık ve kablosuz şarj gibi bazı sağlam özellikler de sunuyor.

Bununla birlikte, birden fazla arka kamera, 5G, daha yüksek çözünürlüklü ekranlar ve daha yeni tasarımlar gibi iPhone 12 ve 13 özellikleri vaat etmiyor. Ayrıca yüksek yenileme hızı paneli ve büyük pil gibi özellikler de sunmuyor.

OnePlus cihazlarının fiyatları yıllar içinde istikrarlı bir şekilde yükseliyor, ancak OnePlus 9 ikilisi (veya Hindistan’daki OnePlus 9R ile üçlü) ile iyi bir anlaşma yapmadığınızı iddia etmek zor. Her iki telefon da 65W kablolu şarj, Snapdragon 888 işlemci, 48MP ana kamera ve 50MP ultra geniş kamera sunuyor.

OnePlus 9 Pro, QHD+ OLED ekran, IP68 derecesi, 50W kablosuz şarj ve 8MP 3.3x telefoto kamera ile burada gösterinin yıldızı diyebiliriz. Bu arada, OnePlus 9, bir FHD + OLED paneli, yalnızca T-Mobile varyantı için bir IP68 derecesi ve daha yavaş kablosuz şarj (veya Hindistan’da kablosuz şarj yok) sunuyor. Standart telefonda herhangi bir telefoto kamera bulunmuyor. OnePlus bu telefonların üç yıllık işletim sistemi güncellemesi ve dört yıllık güvenlik yaması alacağını doğruladı.

Zenfone 8 2021, hoş sürprizlerinden biri oldu ve daha küçük iPhone’lara alternatif olara listemizde yer alıyor. Asus cihazı bu yılki birkaç kompakt Android amiral gemisi telefondan biri olarak piyasaya sürdü.

Telefonda 5.9 inç 120Hz OLED panel, Snapdragon 888 işlemci, çift arka kamera sistemi (64MP ana ve 12MP ultra geniş) ve 30W şarjlı 4.000mAh pil bulunuyor. Dikkate değer iki özellik olarak IP68 derecesi ve 3,5 mm bağlantı noktası bulunuyor.

Katlanabilir telefon segmenti büyük bir hızla büyüyor ancak Apple’ın henüz katlanabilir bir iPhone’u yok. Samsung bu konuda lider durumda ve Galaxy Z Flip 3 elde edilecek en iyi katlanabilir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung’un 2021’deki en ucuz katlanabiliri, Motorola Razr V3 gibi klasik özellikli telefonlara benzer kapaklı bir tasarıma sahip. Telefonu açtığınızda, katlanır bir ana ekran bulunuyor, cihazı kapatırken bu ana ekran korunuyor ve ayrıca küçük bir harici ekran ortaya çıkıyor. Daha küçük ekran, bildirimler ve tarih/saatten mesajları görüntülemeye ve selfie çekmeye kadar her şey için kullanılıyor.

Galaxy Z Flip 3 ayrıca amiral gemisi silikona, suya dayanıklı tasarıma ve çift 12 MP arka kameraya (ana, ultra geniş) sahip. Cihazın tek gerçek dezavantajı, 3.300 mAh pil ve yüksek fiyat etiketi diyebiliriz.

Sony, yıllardır sessizce amiral gemisi telefonlar üretiyor ancak 2021’in telefonları, markanın şimdiye kadar yaptığı en iyi cihazlar olabilir. Xperia 1 III, bir Snapdragon 888 işlemci, 4,500mAh pil, 30W kablolu ve kablosuz şarj sunuyor. Ama aynı zamanda birkaç harika yenilik de içeriyor.

Sony cihazı 120 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç 4K OLED ekran bulunuyor. Bu nedenle piksel yoğun bir ekran ile yüksek yenileme hızı arasında seçim yapmanız gerekmiyor. Sony’nin telefonu ayrıca sektörde ilk kez doğal 3x veya 4,4x yakınlaştırmada çekim yapma yeteneği sağlayan değişken bir telefoto kameraya sahip. 12MP ana kamera, 12MP ultra geniş lens, IP68 derecelendirmesi ve bir kulaklık bağlantı noktası bulunuyor.

Google’ın yeni Pixel 6 serisi resmi olarak satışa sunulmadı. Fakat sahiden de harika özellikler vaat ediyor. Her iki telefonun da Google Tensor yonga seti, yüksek yenileme hızlı OLED paneli ve yeni bir ana kamera sensörü sunduğu onaylandı. Pro cihaz, çift arka kamera sistemi yerine üçlü kamera kurulumu (4x periskop kamera dahil), 90Hz FHD+ ekran yerine 120Hz QHD+ ekran ve muhtemelen daha büyük bir pil sunarak standart Pixel 6’dan farklı olacak.

Apple’ın Pro cihazları ilginizi çekiyorsa, bu telefon tam size göre olabilir. Xiaomi’nin birinci sınıf amiral gemisi çok pahalı, ancak üst düzey 5.000 mAh pil, süper hızlı şarj için 67W kablolu/kablosuz şarj ve 120Hz QHD+ ekran sunuyor. Telefon ayrıca etkileyici bir kamera sistemi (50MP ana, 48MP ultra geniş, 48MP 5X periskop), bazı nedenlerden dolayı ikincil bir arka ekran ve bir IP68 derecesine sahip.

Google Pixel 6 serisine bekleyecek kadar sabrınız yok mu ? O halde Pixel 5a’yı da tercih edebilirsiniz. Neredeyse yeni iPhone’lar kadar güçlü değil, ancak bir OLED ekran, 5G bağlantısı, IP67 su/toza dayanıklılık ve iyi kameralar sunuyor. Ayrıca Çağrı Tarama, astrofotografi ve astrofotografi zaman atlamaları gibi Pixel özellikleri de vaat ediyor.

Samsung, fanlarına özel telefonlar çıkarmak konusunda son derece iyi. Şirket, Samsung Galaxy S21 FE’yi satışa sunmaya hazırlanıyor fakat bir önceki model de gayet iş görüyor. Telefonda 4.500mAh pil, kablosuz şarj, IP67 derecesi, esnek üçlü arka kamera sistemi (12MP ana, 12MP ultra geniş, 8MP telefoto) ve 120Hz OLED ekran gibi birçok özellik sunuyor.