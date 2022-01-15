En İyi Müzik Dinleme Uygulamaları 2022

Müzik ruhun gıdasıdır. Neyse ki müziğe erişmek günümüzde oldukça kolay. Bu yazımızda müziği kesintisiz ve doya doya dinleyebileceğiniz tüm uygulamaların bir listesini sizlerle buluşturuyoruz. İşte en iyi müzik dinleme uygulamaları…

1 – Deezer

Kişisel müzik zevkinize göre çalma listesi oluşturabileceğiniz ve mixler dinleyebileceğiniz Deezer, en iyi müzik uygulamaları arasında yer alır. Aynı zamanda şarkı sözü getirme özelliğiyle de ilgi çekiyor. Daha yüksek ses kalitesi, çevrimdışı dinleme gibi özellikler sağlayan bu uygulamanın premium sürümü de vardır.

2 – Fizy

Türk yapımı müzik dinleme uygulaması olan Fizy hem yerli hem de yabancı 35 milyon şarkıyı kullanıcılarına sunmaktadır. İstediğiniz müziği kaliteli bir şekilde dinlemek için kendi listenizi oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda çevrimdışı müzik dinleme imkânına da sahip.

3 – Spotify

Spotify, en iyi müzik dinleme ve stream platformları arasında yerini alıyor. Spotify uygulaması içerisinde milyonlarca şarkı ve albüm mevcut. Üstelik uygulama her yeni parçayı da anında kendi içeriğine ekliyor. Çalma listeleri oluşturulabiliyor, ücretsiz olarak android cihazlara indirilebiliyor. Arka planda müziğin keyfini yaşamak isterseniz bu uygulamayı tercih edebilirsiniz.

4 – SoundCloud

SoundCloud, sınırsız müzik akışı yapmanıza ve şarkıları ücretsiz olarak indirmenize izin veren popüler müzik sitelerinden birisidir. Aslında, çevrimiçi olarak bulabileceğiniz bütün müzikleri para ödemeden alabileceğiniz en iyi Spotify alternatifi olarak da görülebilir.

5 – TIDAL Music

1 aylık deneme sürümünün ardından aylık 9.99 TL ödemeniz gereken TIDAL Music; ses kalitesine önem veren dinleyicilere hitap ediyor. 70 milyondan fazla müzik arşivi ile remix parçaları dinleme şansını da buluyorsunuz. Moda özel oynatma listeleri ile size her yerde eşlik edebilecek olan uygulama ile; canlı yayınlara da katılma şansını bulabilirsiniz.

6 – TuneIn Radio

TuneIn Radio, çevrimdışı müzik dinleme Android listelerinde de mutlaka bulunan bir uygulamadır. TuneIn Radio, dünyanın hemen hemen her noktasından aldığı radyo istasyonlarını cihazlarınıza taşıyor. Üstelik uygulama içerisinde binlerce podcast ve müzik listesi de bulunuyor.

7 – Shazam

Popüler Shazam, tüm zamanların en popüler ve kaliteli; ücretsiz müzik dinleme programı olmaya aday bir uygulamadır. Shazam üzerinden müzik dinleyebildiğiniz gibi, ismini bilmediğiniz bir şarkıyı arayarak da istediğiniz şarkıya ulaşabilirsiniz. Shazam, kendisine dinletilen müziği saniyeler içerisinde bulabilir. Bu uygulamaya şarkıların sözlerini dinletebilir ve hangi şarkıya ait olduğunu bulabilirsiniz.

8 – IDAGIO Music

Ücretsiz müzik dinleme programları arasındaki IDAGIO Music; oldukça spesifik bir uygulama olması ile de ön plana çıkıyor. Uygulama içerisinde yalnızca klasik müzik parçaları ve albümleri yer alıyor. Uygulamada toplamda 2 milyonu aşkın klasik müzik eserini bulabilirsiniz. Üstelik IDAGIO Music , tamamen ücretsiz olarak hizmet sağlayan bir dinleme uygulamasıdır

9 – Flow Music

2021 yılında güncellenen Flow Music uygulaması ile; ücretsiz ve internetsiz müzik dinleme programına sahip olmuş oluyorsunuz. Siz de müzik dinlemek için internete ihtiyaç duymak istemiyorsanız, bu uygulama tam da size göre.

10 – Lark Player

Lark Player, sayısız kişiselleştirilebilme özelliğine ve bunun yanında; şu anda müzik uygulamaları arasında yer alan en geniş müzik listelerine sahip. Ayrıca uyku zamanlayıcısı gibi daha birçok ekstra özelliği ile kullanıcıyı düşünen uygulama; en popüler Android müzik uygulaması olmayı başarıyor.

11 – iHeartRadio

Adından da anlaşılacağı gibi, iHeartRadio genel bir müzik akışı hizmetinden ziyade bir radyo hizmeti olmayı hedefliyor. Bununla birlikte doğrudan Android cihazınızdan ücretsiz canlı akışların, sanatçı akışlarının, müzik haberlerinin ve yakınınızda gerçekleşen müzik etkinlikleri hakkındaki bilgilerin keyfini çıkarabilirsiniz.

12 – Pandora

Azalan bir kullanıcı tabanına rağmen Pandora, stream dünyasının temel dayanağıdır. Esasen kişiselleştirilmiş bir radyo hizmeti sunan uygulamanın “sizin için” özelliği, dinlerken beğenilerinizi ve beğenmemelerinizi hesaba katarak yeni müzik ve podcast’lerden oluşan kesintisiz bir çalma listesi oluşturur.

13 – Apple Music

Apple Music, muazzam kütüphanesinde 75 milyondan fazla şarkının yanı sıra müzik videoları ve özel şarkılar sunuyor. Ayrıca Apple Music, öneriler, çalma listeleri veya 7/24 dijital radyo istasyonları aracılığıyla yeni parçalar ve sanatçılar keşfetmenize yardımcı olmaya yöneliktir.

14 – Youtube Music

YouTube Müzik, popüler sanatçıların yanı sıra daha az bilinen, içerik oluşturuculardan şaşırtıcı sayıda akışlı şarkı ve video sağlar. Güçlü öneri motoru, daha önce ne çaldığınıza, nerede olduğunuza ve ne yaptığınıza göre şarkılar ve içerik sunmak için kusursuz bir şekilde uyum sağlar. Akıllı arama işlevi, adını bilmeseniz bile şarkıları bulmanıza yardımcı olur.

15 – LiveXLive

LiveXLive, milyonlarca müzik parçasına ve aynı zamanda en sevdiğiniz sanatçıların en son canlı etkinliklerine erişmenizi sağlayan yeni bir müzik akışı uygulamasıdır. Ücretsiz sürüm yalnızca müzik radyo istasyonlarına erişim sağlar ve dinlemek için parçaları seçemezsiniz ancak yine de canlı etkinliklere erişebilirsiniz.

16 – Spinrilla

Spinrilla, hip-hop mixtape’leri dinlemek için en iyi uygulamadır. Doğrudan uygulamadan dinleyin veya çevrimdışı kullanım için müziği indirin ve tekliflere çeşitli şekillerde göz atın.

17 – Amazon Music

Amazon Müzik, kataloğunda 75 milyondan fazla şarkıya sahip ve zaten bir Prime abonesiyseniz, uygulamayı indirmekten başka bir şey yapmanıza gerek yok. Spotify ve YouTube Müzik gibi, Amazon Müzik uygulaması da kullanıcıların çevrimdışı oynatma için yerel dosyaları indirmesine olanak tanır.

18 – Poweramp Music Player

Halihazırda geniş bir müzik dosyası kitaplığınız varsa ve bunu çalmak için harika bir uygulama istiyorsanız, Poweramp Music Player tam size göre. Uygulama, Play Store’da yıllardır var ve hala yeni özelliklerle aktif olarak geliştiriliyor.

19 – Musicolet

Musicolet, Poweramp gibi zaten yüklü olan müziklerinizi çalmayı sağlayan bir uygulamadır. Çalma listeleri, etiket düzenleme, organizasyonel özellikler, dosya tarama ve gömülü şarkı sözleri özelliklerine sahiptir. Uygulama içi satın alma ve reklam olmadan tamamen ücretsizdir.

20 – SONGily

SONGily, istediğiniz müziği aramanıza, çalmanıza veya indirmenize izin veren basit bir arayüz sunan ücretsiz bir uygulamadır. Ücretsiz olarak sunulan bir sürü harika parça var, bu yüzden göz atmaya değer. Uygulamanın aynı zamanda reklam destekli olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekir.

Bkz: Android İnternetsiz Müzik Dinleme