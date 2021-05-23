En İyi PC Oyunları – 2021

Bulunduğumuz bu dönemlerde maalesef dışarı çıkmak her zamankinden daha zor. Tabii, böyle dönemlerde dışarı çıkıp arkadaşlarla ve aileyle vakit geçirmek de mümkün değil. Bu gibi durumlardan müzdaripseniz ve eğer vakit geçirebileceğiniz bir oyun arıyorsanız bu yazımızda listelediğimiz on farklı PC oyununa bir göz atın deriz.

1) Genshin Impact

2020 yılında MiHaYo tarafından piyasaya sürülen rol yapma oyunu Genshin Impact, sunduğu fantastik grafiklerle dünya çapında milyonlarca müşteri kazanmayı başardı. Oyun ilerledikçe oyuncular farklı karakterlerle tanışırlar ve tanıştıkları karakterler arasında geçiş yapıp düşmana verilen hasarı arttırabilirler.



2) Spellbreak

Spellbreak, 2020 yılında sürülen çok oyunculu bir aksiyon ve savaş oyunudur. Oyunu Nintendo Switch, PS4 ve XBOX One’ın yanında PC’den oynamanız da elbette mümkün. Oyunda, karşınızdaki 41 oyuncuya karşı savaş büyücüsü olarak oynuyorsunuz.

3) Planetside 2

Planetside’ın en güzel yönlerinden ikisi tabii ki ücretsiz ve çok oyunculu olmasıdır. Büyük bir kitleye hitap eden oyun, tek bir oyunda 1200’e varan kişi oynadığı için Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş bulunmakta. En büyük çevrimiçi FPS oyunu demek yanlış olmaz. Her oyuncunun belirli bir bölgeyi ele geçirmekle ve korumaya çalışması ise oyunun asıl temeli.

4) Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2, vahşi Batı’da geçen açık dünya oyunlarından biri. 2018’de PC’lere gelen oyun, Van der Linde adlı bir çeteden gelen kanun kaçağı Arthur Morgan’ın hikayesini konu alıyor.

5) Apex Legends

Apex Legends, hem PC hem de konsol ile oynanabilen en popüler ücretsiz oyunlardan biri. Oyun, battle royale moduyla işliyor. Oyuncuların seçeceği karakterler de farklı özellikler ve farklı avantajlar getireceğinden oyuncuya bu konuda dikkatli olması gerektiğini söylememiz gerek.

6) Counter Strike: Global Offensive

Sekiz yıldır oyun dünyasını milyonlarca oyuncusuyla kasıp kavuran Counter Strike: Global Offensive’i listemize almasak olmazdı. Önceden her ne kadar ücretli olsa da, oyunun kurucu şirketi 2018’de çok oyunculu modunu ücretsize çevirmeye karar verdi.

7) Destiny 2

Destiny 2, birinci şahıs nişancı oyunu, Bungie tarafından geliştirilen bir oyun. Önceden para ile alınan oyun, Bungie’nin kararıyla 2019 yılında ücretsiz oldu. Oyundaki genel görev ise insanlığın geri kalanını uzaylı tehlikesinden korumak.

8) Fortnite

Epic Games’in battle royale türünde kült bir esere dönüşen Fortnite oyununu duymayanımız yoktur. Oyunda, 100 farklı oyuncuyla aynı haritaya düşüyor ve topladığınız eşyalarla kendinizi geliştiriyorsunuz.

9) Forza Motorsport 6 Apex

Forza Motorsport 6: Apex visual ID

Sunduğu grafikler düşünüldüğünde nasıl ücretsiz sorusunu sorduran bir oyunla devam edelim. Forza Motorsport 6 Apex, adından da anlaşılacağı üzere bir yarış oyunu. Farklı hava koşullarında, farklı pistlerde 60 farklı arabayı kullanma imkanı sunuyor. Fakat bu seçenekleri açabilmek için bazı görevleri bitirmelisiniz.

10) Among Us

Among Us’ı Steam gibi platformlardan indirip oynayabilirsiniz. Bir uzay gemisinin içinde kalan astronotların “imposter”ları bulmaya çalıştığı bir oyun. İlk yayımlandığında çok geri planda kalan oyun, YouTube kanallarının ve Twitch yayıncılarının ilgisiyle 2020 yılının en çok oynanan oyunlarından biri olmayı başarmıştı.