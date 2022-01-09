En İyi VALORANT Crosshair Ayarları 2022

Günümüzün en iyi FPS oyunlarından VALORANT, milyonlarca oyunsever tarafından oynanıyor. Bildiğiniz üzere FPS oyunlarında en önemli ayarlardan birisi de Crosshair ayarladır. Profesyonel oyuncuların veya kendinizin tasarladığı VALORANT crosshair ayarları ile oyun deneyiminizi artırabilirsiniz.

Nişangâh, oyun ekranının tam ortasında yer alır ve shooter oyunlarında el – göz koordinasyonunu sağlamak için en önemli öğelerden biridir. İdeal bir nişangâh oluşturmanın farklı yolları vardır. Hedef alırken standart artı (+) şeklindeki nişangâhların kullanılması, ortalama oyuncuların tercih ettiği nokta (•) şeklindeki nişangâhlara göre daha iyi sonuçlar verebilir. Öte yandan net bir görünüm için farklı haritalarda farklı renk seçimleri yapılması gerekmektedir.

VALORANT Crosshair ayarları için dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde;

Merkez Nokta: Bu seçeneği açmak nişangâhın ortasına bir nokta ekler ve diğer tüm ayarlar kapatılırsa nişan almak için ekranın ortasında sadece bir nokta yer alır.

Bu seçeneği açmak nişangâhın ortasına bir nokta ekler ve diğer tüm ayarlar kapatılırsa nişan almak için ekranın ortasında sadece bir nokta yer alır. Hareket Hatası: Oyun sırasında hareket edildiğinde nişangâhın büyümesini sağlar. Pek kullanışlı bir ayar sayılmaz ve genellikle kapatılması tavsiye edilir.

Oyun sırasında hareket edildiğinde nişangâhın büyümesini sağlar. Pek kullanışlı bir ayar sayılmaz ve genellikle kapatılması tavsiye edilir. Ateşleme Hatası: Oyun sırasında ateş edildiğinde nişangâhın büyümesini sağlar. Yine pek kullanışlı bir ayar sayılmadığından kapatılması tavsiye edilir.

Oyun sırasında ateş edildiğinde nişangâhın büyümesini sağlar. Yine pek kullanışlı bir ayar sayılmadığından kapatılması tavsiye edilir. Ana Çizgi: Nişangâhın iç çizgisinin etrafını sarar.

Nişangâhın iç çizgisinin etrafını sarar. İç Çizgiler: Nişangâhın iç çizgisini doldurur.

Nişangâhın iç çizgisini doldurur. Dış Çizgiler: Diğer çizgilerden bağımsız ve iç çizgiden daha uzak şekilde ekranda yer alır. Genellikle tercih edilmez ancak ideal bir tasarım tutturulursa kullanılabilir.

Profesyonel Oyuncuların VALORANT Crosshair Ayarları

Mehmet Yağız “cNed” İpek

Nişangâh Rengi: Camgöbeği

Ana Çizgi: Kapalı

Ana Çizgi Saydamlığı: 1

Ana Çizgi Kalınlığı: 1

Merkez Nokta: Kapalı

Merkez Nokta Saydamlığı: 1

Merkez Nokta Kalınlığı: 2

Atış Esnasında Nişangâhı Soldur: Kapalı

İzlenen Oyuncuların Nişangâhını Göster: Açık

İç Çizgi Saydamlığı: 1

İç Çizgi Uzunluğu: 4

İç Çizgi Kalınlığı: 2

İç Çizgi Uzaklığı: 3

İç Çizgi Hareket Hatası: Kapalı

İç Çizgi Ateşleme Hatası:Kapalı

Dış Çizgi Saydamlığı: 0

Dış Çizgi Uzunluğu: 10

Dış Çizgi Kalınlığı: 10

Dış Çizgi Uzaklığı: 0

Dış Çizgi Hareket Hatası: Kapalı

Dış Çizgi Ateşleme Hatası: Kapalı

Michael “Shroud” Grzesiek

Nişangâh Rengi: Camgöbeği

Ana Çizgi: Açık

Ana Çizgi Saydamlığı: 1

Ana Çizgi Kalınlığı: 1

Merkez Nokta: Kapalı

Merkez Nokta Saydamlığı: 0

Merkez Nokta Kalınlığı: 0

Atış Esnasında Nişangâhı Soldur: Açık

İzlenen Oyuncuların Nişangâhını Göster: Açık

İç Çizgi Saydamlığı: 1

İç Çizgi Uzunluğu: 8

İç Çizgi Kalınlığı: 3

İç Çizgi Uzaklığı: 6

İç Çizgi Hareket Hatası: Kapalı

İç Çizgi Ateşleme Hatası:Kapalı

Dış Çizgi Saydamlığı: 0

Dış Çizgi Uzunluğu: 0

Dış Çizgi Kalınlığı: 0

Dış Çizgi Uzaklığı: 0

Dış Çizgi Hareket Hatası: Kapalı

Dış Çizgi Ateşleme Hatası: Kapalı

Braxton “brax” Pierce

Nişangâh Rengi: Beyaz

Ana Çizgi: Kapalı

Ana Çizgi Saydamlığı: 0

Ana Çizgi Kalınlığı: 0

Merkez Nokta: Kapalı

Merkez Nokta Saydamlığı: 0

Merkez Nokta Kalınlığı: 0

Atış Esnasında Nişangâhı Soldur: Açık

İzlenen Oyuncuların Nişangâhını Göster: Açık

İç Çizgi Saydamlığı: 1

İç Çizgi Uzunluğu: 6

İç Çizgi Kalınlığı: 2

İç Çizgi Uzaklığı: 2

İç Çizgi Hareket Hatası: Kapalı

İç Çizgi Ateşleme Hatası: Kapalı

Dış Çizgi Saydamlığı: 0

Dış Çizgi Uzunluğu: 0

Dış Çizgi Kalınlığı: 0

Dış Çizgi Uzaklığı: 0

Dış Çizgi Hareket Hatası: Kapalı

Dış Çizgi Ateşleme Hatası: Kapalı

Ayrıca bkz: VALORANT İsim Değiştirme Nasıl Yapılır?