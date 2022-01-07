VALORANT İsim Değiştirme Nasıl Yapılır?

Günümüzün en popüler FPS oyunlarından olan VALORANT, milyonlarca oyunsever tarafından oynanıyor. Özellikle FPS oyunlarına getirdiği yeni bir boyut ile günümüze damgasını vuran VALORANT, Steam’de ki gibi olmasa da oyuncularına isim değiştirme fırsatı sunuyor.

Normal şartlarda üyelik gerektiren neredeyse bütün oyunlarda isim değiştirme işlemi yoktur. Çünkü oyunların sistemleri buna göre uyarlanmıştır. Riot Games’ bu nokta da oyuncularını muhteşem bir fırsat sunuyor. Belirli zaman aralıklarında VALORANT isim değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

VALORANT için isin değiştirme sayımızda herhangi bir sınır bulunmuyor. Fakat bazı konularda Riot Games, bizleri bazı kısıtlamalara tabi tutuyor. Özellikle bir kez isim değiştirdikten sonra yeniden değiştirmek için aradan en az 1 ay(30 gün) geçmesini gerekiyor. Bunun dışında sınırsız şekilde isminizi değiştirebilirsiniz.

VALORANT İsim Değiştirme – Etiket Değiştirme

CS:GO dünyasında ismimizi değiştirmek ne kadar kolaysa VALORANT içerisinde de bu durum o kadar kolaydır. Bu işleminizi gerçekleştirmeden önce hesabınızın bağlı olduğu e-posta adresini bilmeniz gerekmektedir.

İlk olarak Riot Games’in sayfasına giriyoruz. Sonra ismini değiştirmek istediğimiz VALORANT hesabı ile giriş yapıyoruz.

Açılan yerde bizlerden e-posta adresimize gelen kodu istiyor. e-postamıza gelen kodu bu alana giriyoruz.

Riot Games’in sayfasında açılan pencerenin sol tarafında yazan RIOT ID seçeneğine tıklıyoruz.

seçeneğine tıklıyoruz. Buradan sonra açılan pencerede istediğimiz RIOT ID ve ETİKET seçeneklerini yazabiliyoruz. Daha sonra kaydet butonuna basıyoruz.

Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra hesabınızı yeniden açtığınızda değiştirdiğiniz RIOT ID ve ETİKET’i kullanmaya başlayabilirsiniz.

Buraya yazdığınız etiket kısmı aynı Discord uygulamasında ki etiket mantığı gibi çalışıyor. Yani sahip olduğunuz nicki birden fazla kişinin sahip olmasını sağlıyor. Burada ayrıcı özellik kullandığınız etiketler oluyor. VALORANT isim değiştirme işlemi ücretsiz bir şekilde karşınıza çıkıyor.

2021 senesine damga vuran VALORANT, her geçen gün oyuncularının ihtiyaçlarını karşılama devam ediyor. Özellikle başka online oyunlar da oyunseverler nicklerini değiştirmek istediği zaman gerek oyun parası gerekse nakit para ile alışveriş yapmak zorunda kalıyor. VALORANT, isim değiştirme konusunda oyuncularından hiçbir ücret talep etmiyor sadece 1 ay bekleme süresi bulunuyor.

Ayrıca bkz: Valorant Rütbe (Rank) Sistemi