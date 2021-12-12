En İyi Yılbaşı Hediyesi – Huawei Lipstick Earbuds İnceleme

Huawei Lipstick Earbuds, tasarımı ve zarif çekiciliğiyle adeta göz kamaştırıyor. Özellikle kadın kullanıcılara hitap eden görünümünün yanı sıra özellikleri nasıl diye merak ediyorsanız, doğru yere geldiniz. Bu yazımızda Huawei’nin yeni tasarım harikasına birlikte göz ataağız.

Tasarım

Yapı kalitesiyle başlayalım. Yapı harika, özellikle metal yapı kalitesi çok sağlam olduğu için bayıldık. Hem kulaklığın hem de şarj kutusunun çelik gövdesi, ona iyi bir lüks hissi veriyor. Cilalı tasarım, tıpkı bir ayna gibi çok pürüzsüz. Ara sıra parmak izi tutuyor, ancak çizilmeye karşı dayanıklı.

Bu nedenle onu bir sürü başka şeyle birlikte bir çantaya koyma konusunda endişelenmenize gerek yok. Genel boyut biraz daha büyük ama biz kadınların bunu sorun edeceğini pek düşünmüyorum. Üstelik boyutun yanısıra cihazın çok hafif olduğunu da söylemeden edemeyeceğim. Kulaklıklar da taktığınızda harika hissettiriyor.

Ses Kalitesi ve Pil Ömrü

Lipstick Earbuds’ın ses kalitesi oldukça ortalama, çok etkileyici değil. Ancak günlük kullanım için yeterli. Aktif gürültü engelleme de üst sınıf seviyede değil, gayet iyi çalışıyor. Ancak gecikme, çok etkileyici. Neredeyse algılanamayan 90 ms kadar düşük bir gecikmeden bahsediyoruz. Bu kulaklıklar, diğer pahalı kulaklıklarda bulabileceğiniz olağan işlevlere sahip.

Pil kapasitesine gelince, her şey FreeBuds 4’tekiyle tamamen aynı – her kulaklıkta 30 mAh var. Özellikler, tomurcukların ANC olmadan 4 saate kadar ve gürültü kontrolü açıkken (orta ses seviyesinde) 2,5 saate kadar dayanacağını belirtiyor. Şarj kutusu ise ANC olmadan 22 saate kadar veya ANC kullanılıyorsa 14 saate kadar pil ömrü sağlıyor.

Alınır Mı ?

Ana konuya, tasarıma geri dönersek. Şarj kutusunun muhteşem olduğunu düşünüyorum, doğru şekle sahip siyah ve altın kombinasyonu, onu gerçek bir üst düzey ruj kılıfı kadar zarif ve güzel kılıyor. İçini açtığınızda, parlak kırmızı renkli kulaklıkları görüyorsunuz.

Bu arada daha iyi analiz edebilmek adına, kulaklıkların birkaç fotoğrafını çekip arkadaşlarıma gönderdim. Bazıları güzel göründüğünü düşündü ve fiyatı ne olursa olsun sahip olmayı çok isterken, diğerleri sahip oldukları kıyafetlerin ve makyajların çoğuna pek uymayacağını düşündüler, bu yüzden çok heyecanlanmadılar.

Yani çoğunlukla, kişisel tercihinize bağlı. Kız arkadaşınıza veya eşinize bunlardan birini almayı düşünüyorsanız, beğenip beğenmediklerini önceden kontrol edin, çünkü bu herkesin zevkine göre değil. Yine de yeni yıl için harika bir hediye olabileceğine inanıyoruz. 2,300 liraya çok daha iyi bir kulaklık bulabilecek olsanız da tasarım odaklı bu cihaz bir harika.

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