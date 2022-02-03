Epic Games Hediye Kupon Dağıtıyor!

Özellikle geçen sene oyun dünyasına hızlı bir giriş yapan Epic Games, her geçen gün kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Oyunseverlere birçok ücretsiz oyun dağıtarak bünyesini büyütmeye çalışan Epic Games, Çin Yeni Yılı kapsamında 130 TL değerinde hediye kopun dağıtacak.

Geçtiğimiz sene GTA 5 ile beraber gönülleri fetheden Epic Games, milyonlarca oyuncuyu sevindirmişti. Epic Games’in dağıtacağı 130 TL’lik hediye kuponu kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Epic Games bu hediye kuponu için bir küçük detay belirtti. Hediye kuponu kullanmak isteyen kullanıcılar, bu kuponu sadece 200 TL üzeri oyunlarda kullanabilecek.

Kupunu almak için yapmanız gereken işlemler şu şekilde;

Epic Games’i açın yada www.epicgames.com internet adresine giriş yapın.

internet adresine giriş yapın. Var olan hesabınızla giriş yapın veya yeni bir hesap oluşturun.

Hesaplar bölümünde yer alan İletişim sekmesine tıklayın.

E-postalara abone ol seçeneğinin seçili olduğundan emin olun.

Abone olduğunuz onaylandıktan sonra 24 saat içerisinde hesabınızda bu hediye kupon tanımlanacaktır.

Epic Games, bu 130 TL’lik hediye kuponu elde etmek için son günü 27 Şubat olarak belirledi. Sizlerde bu fırsatlardan faydalanmak istiyorsanız, bu ayın sonuna kadar zamanınız bulunuyor. Hediye kuponu ile beraber hayalini kurduğunuz oyunlara ulaşmak için güzel bir fırsat yakalamış oluyorsunuz.

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