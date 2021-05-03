Epic Games, ArtStation’ı Satın Aldığını Duyurdu!

Bilindiği üzere Epic Games şu sıralar Apple ile süren davası ile uğraşıyor gibi dursa da şirket yeni bir satın alım yaptığını duyurdu. ArtStation‘ı satın aldığını açıklayan şirket, oyun dünyasının önemli bir parçası olan bu platformu satın alarak daha da fazla büyümeyi hedefliyor. ArtStation‘da oyun tasarımcıları çalışmalarını yükleyebiliyor ve bu çalışmalarını belirledikleri fiyatlara göre satabiliyorlar.

Peki Epic Games’in ArtStation’ı satın almasıyla ne değişiyor ?

Tasarımcılar ArtStation‘a yüklediği ve sattığı ürünlerinde bu satın alım gerçekleşmeden önce %70 oranında bir pay alabiliyordu. Ancak Epic Games‘in satın alımı ile birlikte bu pay %88 seviyesine çıkarılmış durumda. Bununla birlikte satıcılar için eğitim videoları 2021 yılı boyunca ArtStation içerisinde ücretsiz olarak sunulacak.

Epic Games, sadece bu değişiklikleri sunmuyor aynı zamanda ilerleyen günlerde daha kullanışlı bir web arayüzünü de kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Şuan için tasarım olduğu gibi kalsa da önümüzdeki günlerde yeni tasarımın ve kullanıcı arayüzünün değişmesi bekleniyor. Bu satın alım ve satıcıların kar payının arttırılması daha fazla kullanıcıyı ve satıcıyı ArtStation‘a çekecek gibi görünüyor. Ayrıca Epic Games bu satın alımın ne kadar olduğunu açıklamadı.