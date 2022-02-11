Epic Games’in Haftalık Ücretsiz Oyunu Belli Oldu!

Özellikle pandemi süresinde büyük bir çıkış yapan Epic Games, oyunseverlere her hafta ücretsiz oyunlar dağıtarak kullanıcı sayısını artıyor. Epic Games, bu hafta tam 110 ₺ değerinde Windbound oyunu haftalık ücretsiz oyunlar listesinde yerini aldı.

Steam’in en büyük rakiplerinden olan Epic Games, haftalık ücretsiz oyunları yayımlamaya devam ediyor. Özellikle birçok büyük oyunu getiren Epic Games, GTA 5 ile büyük bir ivme yakalamıştı. Bu hafta ücretsiz olan Windbound oyunu, fiyat açısından pahalı sayılacak bir oyun. Özellikle ülkemizdeki kur farklarından dolayı fiyatlar sürekli artıyor.

Windbound, tam 110 ₺ değerinde bir oyun ama Epic Games 17 Şubat tarihine kadar bu oyunu ücretsiz yaptı. Eğer sizlerde bu oyuna sahip olmak istiyorsanız, Epic Games uygulamasından talep etmeniz yeterli olacaktır. İsterseniz Epic Games’in web sitesi üzerinden yada uygulama üzerinden mağaza içerisinde talep oluşturabilirsiniz.

Deep Silver oyun şirketi tarafından geliştirilip tasarlanan Windbound, sizlere muhteşem bir hayatta kalma deneyimi sunuyor. Özellikle kara da ve denizde birçok zorlu mücadeleye atılıyoruz. Ayrıca sizlere kolaylık sağlaması için bir adanız mevcut. Sizlerde hayatta kalma oyunlarına meraklıysanız, Wondbound oyunu tam sizlere göre bir oyun.

Günümüzde hayatta kalma oyunlarının değeri giderek artmakta ve kullanıcı sayısında yükseliş gözükmekte. Özellikle birçok oyuncuya ev sahipliği yapan Windbound dünyasına 17 Şubat tarihine kadar ücretsiz bir şekilde dahil olabilirsiniz.

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