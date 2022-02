Playstation’ın 7 Yeni Oyununa Bir Bakış

PlayStation, PS4, PS5 ve PlayStation VR için yapılan çalışmalarda yedi yeni bağımsız oyunu tanıttı. Bu arada duyuruların hiçbiri dünkü Nintendo Direct seviyesinde olmasa da; benzersiz oyunlar var. Gelin bu yeni oyunlara birlikte göz atalım.

Moss: Book II

PlayStation’ın sergilediği ilk oyun, piyasadaki en iyi VR oyunlarından biri olan Moss’un devamıydı. Ayrıca Polyarc, Moss: Book II’de odaların nasıl çok daha büyük ve birbirine bağlı olduğunu açıkladı. Böylece oyuncular beğendikleri alanları tekrar ziyaret etme ve onları farklı açılardan görme şansına sahip olacaklar. Moss: Book II bu baharda piyasaya çıkacak.

Animal Well

Ardından PlayStation, PS5 için Animal Well adlı bir platform oyununu sergiledi. Bu minimalist piksel sanatı platform oyununu yalnızca bir kişi yaptı ve oyuna hayatta kalma korku öğelerini, akıllara durgunluk veren bulmacaları ve sırları dahil etmeyi planlıyor. Animal Well; 2022’nin sonlarında veya 2023’ün başlarında PS5 için piyasaya çıkacak.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Bugün tanıtılan oyunlardan en önemlisi Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge oldu. Oyun için yeni bir fragman yayınlandı ve Master Splinter’ın oynanabilir olduğu doğrulandı. Klasik beat ’em up hayranları için, özellikle TMNT olanlar için, Shredder’s Revenge geçmişten bir patlama olacak gibi görünüyor.

Post Void

Post Void, en tuhaf duyurulardan biri. Daha önce piyasaya çıkan PC oyunu, Cruelty Squad ve Doom’un bir karışımı gibi. Ayrıca oyuncuların hızlı hareket etmesi gereken bir oyuna benziyor. Bu baharda PS4 ve PS5 için piyasaya çıkacak.

Salt and Sacrifice

Salt and Sacrifice, Dark Souls’tan ilham alan bir aksiyon oyunu ve PlayStation’ın en dikkate değer bağımsız oyunlarından biri olan Salt and Sanctuary’nin devamı niteliğinde. Ayrıca geliştiriciler, yeni bir fragman ve PlayStation Blog gönderisinde Salt and Sacrifice’ın PvP öğesini vurguladı ve 10 Mayıs’ta PS4 ve PS5 için piyasaya sürüleceğini doğruladı.

Samurai Gunn 2

Samurai Gunn 2, karakterlerin tek vuruşta öldüğü bir dövüş oyunu. Ayrıca geliştiricileri, yeni bir fragman ve PlayStation Blog gönderisiyle oyunun PS5’e geleceğini ve Between Us, Spelunky 2 ve Minit gibi popüler bağımsız oyunlardan çapraz karakterler ve sahneler içereceğini doğruladı.

Hello Neighbor 2

Günün son bağımsız duyurusu olarak tinyBuild oyunları, Hello Neighbor 2’nin PS4 ve PS5’e geleceğini doğruladı. Hello Neighbor oyunları, yayıncılar arasında çok popüler. Oyunu ön sipariş verenler 7 Nisan’da deneyebilecekler.