Ergonomik Yapısıyla Dikkat Çeken Logitech G515 Gaming Klavye Özellikleri Tanıtıldı

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Logitech’in oyuncu ekipmanlarını sunduğu markası Logitech G’den yeni bir ürün geliyor; oyuncu klavyesi. Logitech G G515 TKL olarak adlandırılan yeni nesil klavye kablosuz ve düşük profilli tuşlara sahip olarak geliyor ve bununla birlikte tasarımı ve ergonomik bir yapıda olması ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Marka tarafından Logitech G515 gaming klavye özellikleri lanse edildi. İşte oyun severlerin oldukça hoşuna gidecek klavyenin özellikleri…

Logitech G515 Gaming Klavye Özellikleri

Logitech G G515 TKL oyuncu klavyesi ince ve kompakt bir tasarım ile geliyor. Estetik bir görünüme sahip olan bu gaming klavye yalnızca oyun oynarken daha rahat bir deneyim sunmayı ve yanı sıra rahat yazı yazabilmeyi vaat ediyor. Logitech G G515 aslında bir oyun klavyesi olarak tasarlansa da günlük kullanım ve yazı işleri için de oldukça konforlu bir yapıya sahip.

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Düşük profilli tuşlara sahip olması kullanıcının bilek desteği olmaksızın klavyeyi rahat bir şekilde kullanmasını sağlıyor ve bu sayede uzun süreli kullanımlarda bilekte oluşabilecek ağrıyı minimize ediyor. 22 mm’lik bir yüksekliğe sahip olan Logitech oyuncu klavyesi kapsamında bulunan anahtarlar 1,3 mm mesafede harekete geçebilme ve totalde 3,2 mm hareket mesafesine ulaşabilme yeteneğine sahip. Bu özellikleri sayesinde ise oyunda yüksek performans sağlıyor.

Logitech gaming klavyesi çift katmanlı PBT tuş kapaklarına, GL mekanik anahtara ve ses azaltıcı özelliklerini barındırıyor. Klavyede bulunan ses yalıtım köpüğü sayesinde anahtar sesleri minimize ediliyor. Klavyenin anahtarları yağlanmış olduğundan sürtünme daha az oluyor ve bu sayede kolay yazma imkanı sunuyor.

Logitech Oyun Klavyesi LIGHTSPEED Teknolojisi ile Geliyor

Markanın duyurduğu yeni teknolojisi olan KEYCONTROL, Logitech G G515’te de bulunuyor. Özelleştirilebilir tuş takımına sahip olan klavyede kullanıcı, aydınlatma efektleri, sesli komutlar gibi farklılıklar oluşturabiliyor. LIGHTSPEED kablosuz bağlantı teknolojisine sahip olan klavye ister Bluetooth ister USB-C kablo ile kullanılabilmekte.

Kablosuz kullanım süresi 36 saate kadar olan Logitech G515 klavye, LIGHTSYNC RGB aydınlatma özelliğine de sahip. Bu özelliği sayesinde 16,5 milyonu aşkın renk opsiyonu arasından kullanıcı dilediği renkte klavyesini aydınlatabilecek. Bu özelliği ile de klavye sıkıcı olmayan, oldukça keyifli bir kullanım imkanı sunmakta.

Logitech G515 Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Çıkacak?

Gelişmiş özelliklere sahip, ergonomik bir kullanım ve hoş bir tasarımla gelecek olan Logitech G515 oyun klavyesi US tuş dizilimi ve GL Tactile Switch opsiyonları ile piyasaya sürülecek. Klavyenin önümüzdeki birkaç ay içerisinde satışa çıkması beklenmekte ancak Logitech G515 fiyatı henüz deklare edilmedi. Söz konusu oyun klavyesinin fiyatı açıklandığında biz de buradan siz Cepkolik okurları için duyuruyor olacağız.