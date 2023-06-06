Eski Apple Macbook Air’in Fiyatı Düştü!

Dünkü WWDC etkinliğinde Apple, M2 işlemcili 15 inç MacBook Air‘i piyasaya sürdü. Marka ayrıca telefonları, tabletleri, dizüstü bilgisayarları ve saatleri için yeni nesil işletim sistemini duyurdu.

Şimdi, yeni bir MacBook Air modelinin piyasaya sürülmesinden sonra, Apple çeşitli pazarlarda M2 özellikli 13,6 inç MacBook Air’in fiyatlarını resmen düşürdü. Yeni fiyatlar şimdiden markanın resmi internet sitesine yansıdı. Tabi bu Türkiye fiyatı için geçerli olmayabilir.

13,6 inç MacBook Air M2 artık 100 dolar daha ucuz. Ancak, revize edilen fiyatlandırma bölgeye göre değişiyor. ABD ve Kanada’da, dizüstü bilgisayar şu anda sırasıyla 1.100 ABD Doları ve 1.450 Kanada Doları’ndan temin edilebiliyor.

Yeni piyasaya sürülen 15 inç MacBook Air M2, 13,6 inç MacBook Air M2’nin revize edilmiş fiyatlarına kıyasla 200 dolar daha pahalı.

13,6 inç MacBook Air M2 ile 13,3 inç MacBook Air M1 arasındaki fiyat farkı da kapanıyor. Donanımdaki farklılıkların yanı sıra, M2 modeli, 2560 x 1664 piksel çözünürlüğe ve 500 nit maksimum parlaklığa sahip, biraz daha uzun bir ekran sunuyor. Ekran çentiğinin içine yerleştirilmiş bir 1080p FaceTime kamera ile geliyor.