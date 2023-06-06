Ana SayfaTeknoloji HaberleriEski Apple Macbook Air'in Fiyatı Düştü!

Eski Apple Macbook Air’in Fiyatı Düştü!

13,6 inç MacBook Air M2 ile 13,3 inç MacBook Air M1 arasındaki fiyat farkı da kapanıyor. Donanımdaki farklılıkların yanı sıra, M2 modeli, 2560 x 1664 piksel çözünürlüğe ve 500 nit maksimum parlaklığa sahip, biraz daha uzun bir ekran sunuyor. Ekran çentiğinin içine yerleştirilmiş bir 1080p FaceTime kamera ile geliyor.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
14
macbook air

Apple Vision Pro tanıtıldı – muazzam bir cihaz

Apple'ın etkinliğinde gözler 15 inçlik Macbook Air'den önce bomba bir cihaza çevrildi. Apple hayranlarının aylardır...

Dünkü WWDC etkinliğinde Apple, M2 işlemcili 15 inç MacBook Air‘i piyasaya sürdü. Marka ayrıca telefonları, tabletleri, dizüstü bilgisayarları ve saatleri için yeni nesil işletim sistemini duyurdu. 

Şimdi, yeni bir MacBook Air modelinin piyasaya sürülmesinden sonra, Apple çeşitli pazarlarda M2 özellikli 13,6 inç MacBook Air’in fiyatlarını resmen düşürdü. Yeni fiyatlar şimdiden markanın resmi internet sitesine yansıdı. Tabi bu Türkiye fiyatı için geçerli olmayabilir.

13,6 inç MacBook Air M2 artık 100 dolar daha ucuz. Ancak, revize edilen fiyatlandırma bölgeye göre değişiyor. ABD ve Kanada’da, dizüstü bilgisayar şu anda sırasıyla 1.100 ABD Doları ve 1.450 Kanada Doları’ndan temin edilebiliyor.  

apple-macbook-air-15

Yeni piyasaya sürülen 15 inç MacBook Air M2, 13,6 inç MacBook Air M2’nin revize edilmiş fiyatlarına kıyasla 200 dolar daha pahalı.

13,6 inç MacBook Air M2 ile 13,3 inç MacBook Air M1 arasındaki fiyat farkı da kapanıyor. Donanımdaki farklılıkların yanı sıra, M2 modeli, 2560 x 1664 piksel çözünürlüğe ve 500 nit maksimum parlaklığa sahip, biraz daha uzun bir ekran sunuyor. Ekran çentiğinin içine yerleştirilmiş bir 1080p FaceTime kamera ile geliyor.

-- Reklam --

Samsung, yeni telefon üretim tesisi için Mısır’ı seçti

Samsung ürünlerinin çoğu, şirketin küresel akıllı telefon üretiminin %60'ından fazlasını oluşturan Vietnam'da üretiliyor. Son yıllarda Samsung, Hindistan, Brezilya ve...
Önceki İçerik
Apple Vision Pro tanıtıldı – muazzam bir cihaz
Sonraki İçerik
Apple watchOS 10’un getirdiği tüm yenilikler
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021