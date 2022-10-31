Eski bir radyonun içindeki bu oyun bilgisayarı gerçekten harika

İşte gerçekten sıra dışı bir PC yapısı. 1940’lardan kalma eski bir Motorola radyo kasasının içindeki bir oyun bilgisayarı. Ve inanın ya da inanmayın, bu şey gerçekten işe yarıyor!

YouTuber Carter Hurd, alışılmışın dışında yapılar yapmakla ilgileniyor. Betondan bir PC kulesi, 3D baskılı paslanmaz çelik bir saat ve su soğutmalı bir dizüstü bilgisayar yaptı.

Hurd, robotik ve otomotiv algılama teknolojilerinde bir geçmişe sahip, ticari olarak bir mühendis ve mucit. Yeni sanat eseriyse bir radyonun içindeki oyun bilgisayarı! Bu en yeni nostaljik bilgisayar yapısı, şimdiye kadar yaptığı her şeyin başında geliyor.

Hurd, bu eski bilgisayar yapısıyla ilgili videosunun sonunda “Bu kanalda çok sayıda tuhaf bilgisayar kurdum” diyor. “Ama bu benim favorim.” diye ekliyor.

Yapıda plastik yerine eski ahşap, paslanmaz çelik ve deri bulunuyor. Plazma tüpü için RGB aydınlatmadan kaçınıyor. Temiz hava çekmek için ön ve ortada eski tarz bir mini fan bile var.

Eski ahşap kasaya yerleştirdiği bilgisayarın özellikleri bilinmiyor. Videonun başlığı, bunun bir oyun bilgisayarı yapımı olduğunu söylüyor, ancak videonun sonundaki sıcaklıkları test ettiğinde, onu bir dizüstü bilgisayarla karşılaştırıyor.

Anakartın kendisi özel bir iş gibi görünüyor. En azından, çeşitli USB yuvaları da dahil olmak üzere ona eklenen parçalar var. İyi haber şu ki, kullandığı büyük paslanmaz çelik USB fan işi yapıyor. Yapısının sıcaklıkları, bir dizüstü bilgisayarda oyun oynamaktan bekleyeceğiniz değerlerle uyumlu.

Kasaya hava çekmek için kanatları tersine çevirmek zorunda olmasına rağmen tek bir fanla çıkardı ve havayı anakart boyunca yönlendirmeye yardımcı olmak için şeffaf bir plastik kanat taktı.