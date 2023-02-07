EV Üreticisi Rivian’ın Geliştirdiği E-Bisiklet Yakında Satışa Çıkacak

Elektrikli araçları takip ediyorsanız Rivian markasını muhakkak duymuşsunuzdur. Amerikalı elektrikli araç üreticisi Rivian, genellikle güçlü elektrikli kamyonlarıyla bilinir. Şimdilerde ise şirket, gelecekte tercihi yüksek ulaşım aracı sayılabilecek E-Bisiklet alanına girmeyi hedefliyor. Edindiğimiz bilgilere göre, Rivian markası hali hazırda bir elektrikli bisiklet geliştiriyor.

Bloomberg’in kaynaklarına göre Rivian’ın CEO’su RJ Scaringe, şirket genelinde yapılan bir toplantıda eletrikli bisiklet projesinde çalışan “küçük bir mühendis grubu” olduğunu söyledi. Scaringe’nin bir e-bisikletten mi yoksa elektrikli bir motosikletten mi bahsettiği belli değilken, geçmişte e-bisiklet segmentine ilk adımlarını atmıştı. Şirketin, elektrikli bisiklet tasarımları ve bileşenleri için bile patentleri var.

CEO daha önce Ekim ayında düzenlenen bir konferansta bir e-bisiklet olasılığını ima etmiş ve otomobil üreticisinin mikromobiliteye geçme konusunda iddialı olduğunu belirtmişti. Daha düşük düzenleyici engeller nedeniyle Rivian; elektrikli bisikletleri, büyük elektrikli araçlarına nazaran piyasaya daha erken sürebilir.

Şirket, ilk e-bisikletini piyasaya sürmesiyle Porsche gibi otomotiv devlerinin arasına katılacak. Rivian’ın üretmesi beklenen e-bisiklet haberi, şirketin iş gücünün %6’sını bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez işten çıkarmasıyla beraberinde geldi.

İşten çıkarmalar, şirketin artık R1T ve R1S elektrikli araçlarının üretimine odaklanmasıyla birlikte, planlanan projeler yeniden yapılanmayı temsil ediyor. Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi e-bisikletleri alanında atılımlarda bulundu. Porsche, Mercedes, Jeep, GM ve Hummer gibi büyük isimlerin kategoriye girdiğini gördük, ancak henüz kayda değer bir başarı elde edemediler.