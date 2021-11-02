2022‘de piyasaya sürülmesi beklenen Facebook’un Meta akıllı saati sızdırıldı.

Hepimizin eskiden bildiği ve zamanın en çok kullanılan sosyal medyası Facebook, şimdiki yeni ismi ile Meta, fotoğraf ve video çekebilen bir akıllı saat geliştirdiği iddia edildi. Bloomberg, Apple şirketinin ürettiği Apple Watch’a benzer köşeleri yuvarlatılmış bir akıllı saati gösteren bir resim yayınladı.

Fakat akıllı saatin ön kameralı bir çentiği olduğu gözüküyor. Cihaz geliştiricisi Steve Moser, şirketin ürettiği Ray-Ban Stories AR (Apple şirketinin ürettiği akıllı gözlük) güneş gözlüklerini kontrol etmek için kullandığı uygulamasının içindeki görüntüyü buldu. Gelecekte saati kontrol etmek için kullanılabileceğini ima etti.

Meta Akıllı Saatin Sızdırılan Özellikleri

Üretilen akıllı saat yuvarlatılmış köşelere ve kameraya sahip olmanın yanı sıra, akıllı saat paslanmaz çelik bir kasaya ve çıkarılabilir kayışlara sahip görünüyor. Moser, bunlara ek uygulamanın içindeki kodunun adı Milan olacağı iddia ediliyor. Onunla birlikte çektiğiniz fotoğraf ve videoları telefona indirilmesine olanak sağlayacağı söylentiler arasında.

Buna ilaveten saatin öne bakan ve otomatik 1080p arka kameralı bir akıllı saat üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Bir de kalp atış hızı monitörü ve LTE bağlantısı da olabilir, ancak bu özellikler üç farklı modele dağıtılabilir.

Teknoloji severler merakla çıkacak olan akıllı saati bekliyor. Sızdırılan özelliklerine bakılınca insanın iştahını kabartmıyor değil. Facebook’un Meta akıllı saati, Bloomberg’e göre 2022 gibi erken bir tarihte akıllı saati piyasaya sürülmesi umuluyor. Fakat bu süre daha da uzayabileceğini de belirttiler. Ürünün fiyatı konusunda herhangi bir açıklama ya da tahmin bulunmuyor.

Ayrıca Bkz: Redmi Watch 2 Ön İnceleme