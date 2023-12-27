Fallout London Modu İçin Yeni Fragman Yayınlandı

Fallout 4’e dayanan ve oyuncuların kıyamet sonrası bir Londra’da hayatta kalma deneyimini yaşayacağı Fallout London modu için yeni bir fragman ve çıkış tarihi paylaşıldı. FOLON ekibi tarafından dört yılı aşkın süredir geliştirilen bu mod, Fallout 4’ün temelini alarak oyunu baştan aşağı değiştiriyor. Yenilenmiş Londra haritasını içeren mod, 26 Nisan 2024 tarihinde sunuluyor.

Fallout London çıkış tarihi

Geliştirici ekip, modun oyunculara cilalanmış ve kusursuza yakın bir deneyim sunmayı amaçladığını belirtti. Ancak bu hedefe ulaşmak için çıkış tarihini birkaç ay ertelemeye karar verdiler. Bu ek süreç, büyük sorunlardan kaçınmak için kapsamlı testleri içeriyor. FOLON ekibi, çıkış tarihinin Amazon Prime Video tarafından hazırlanan Fallout dizisinin 12 Nisan’da yayınlanmasından 12 gün sonra, yine anlamlı bir tarih olan 26 Nisan olarak belirlendiğini açıkladı. Modun neler sunacağını göstermek için 13 dakikalık bir oynanış videosu da yayınlandı. Fallout 4 temel alınsa da, oyuncuları yepyeni bir deneyim bekliyor.

Fallout London modu, çorak topraklardaki macerayı Londra’ya taşıyarak serinin hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Ancak çıkış tarihine kadar bir süre daha beklemek gerekiyor.