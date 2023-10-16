Firmware, dijital dünyada donanım ve yazılımla birlikte çalışan kritik bir bileşendir. Esasen, bir cihaz açıldığında onu çalıştırmak için gereken temel programlama seviyesi olarak hizmet veren bir yazılım türüdür. Ürün yazılımı, elektronik cihazların çalıştırılması, ekranların etkinleştirilmesi, diğer cihazlara bağlanması ve daha fazlası gibi temel işlevlerinin kontrolünden sorumludur. Cihazın çalışmasını sağlamak için güvenli, uçucu olmayan bellekte saklanır.

Firmware’e, nasıl çalıştığına ve günlük kullanıcıların telefonlarda ve diğer cihazlarda onunla nasıl etkileşime girdiğine yakından bakarak her şeyi açıklığa kavuşturalım. İşimiz bittiğinde, bunun ne anlama geldiğini ve elektronik cihazlarımızın ne kadar ayrılmaz bir parçası olduğunu öğreneceksiniz.

Firmware nedir?

Donanım, bilgi işlem cihazlarımızın fiziksel bileşenlerini ifade ederken yazılım, kod kullanılarak cihazlar için yazılan gerçek programları ifade eder. Oldukça basit, değil mi? Ancak her elektronik cihazın ihtiyaç duyduğu özel bir yazılım türü olan bellenim de vardır.

Donanım yazılımı, bir cihaz açıldığında onu çalıştırmak için gereken temel yazılım seviyesini tanımlar. Elektronik cihazların başlatılması, ekranların açılması, diğer cihazlara bağlanması gibi temel işlevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duydukları temel unsurları kontrol eden koddur. Donanım yazılımı önemli olduğu için güvenli, uçucu olmayan bellekte saklanır. Aygıt yazılımı silinirse, cihaz çalışamaz hale gelebilir. Ayarları değiştirmek veya yeniden başlatmak için bilgisayarınızdaki BIOS’a (Temel Giriş/Çıkış Sistemi) veya daha yeni olan UEFI’ye (Birleşik Genişletilebilir Ürün Yazılımı Arayüzü) girdiyseniz, ürün yazılımının bir kısmını kontrol etmişsiniz demektir.

Bu terim ortalama kullanıcılar arasında donanım ve yazılım kadar sık kullanılmasa da, bellenimin de uzun bir geçmişi vardır. Terim, 1960’ların sonunda Ascher Opler tarafından işletim donanımının ayrılmaz bir parçası olan yazılımı tanımlamak için ortaya atılan bir ifadeye dayanmaktadır.

İşte firmware (ürün yazılımı) hakkında bazı önemli noktalar:

Firmware (Ürün Yazılımı) Örnekleri: Neredeyse tüm elektronik cihazlarda ürün yazılımı vardır. Klavyeler, buzdolapları, termostatlar, çamaşır makineleri, akıllı cihazlar (örneğin akıllı ışıklar), hoparlör sistemleri, çalar saatler, bilgisayarlar, dijital kameralar, GPS izleyiciler ve elektronik saatler gibi öğeler buna dahildir. Android Telefonlarda Firmware: Android telefonlarda her şeyden önce cihaza yüklenen firmware vardır. Bu aygıt yazılımı telefonun açılmasını, ekranın etkinleştirilmesini ve hoparlörler ve kamera gibi çeşitli donanım bileşenlerinin işlevsel olup olmadığının test edilmesini sağlar. Firmware ve İşletim Sistemi Arasındaki Fark: Firmware, işletim sisteminden (OS) daha düşük bir seviyede çalışır ve doğrudan donanımla etkileşime girer. Donanımı hazır hale getirir ve ardından kontrolü işletim sistemine devredebilir. Firmware temel donanım işlevlerini yerine getirirken, işletim sistemi daha üst düzey yazılımları ve kullanıcı etkileşimlerini yönetir. Sürücüler ve Donanım Yazılımı: Sürücüler, belirli donanım bileşenlerini kontrol eden ve bunları işletim sistemine bağlayan özel yazılımlardır. Ürün yazılımı olmasalar da, genellikle işletim sisteminin bir parçası olarak kabul edilirler. Sürücüleri kontrol etmek, değiştirmek veya güncellemek kullanıcılar için genellikle daha kolaydır. Firmware Güncellemeleri: Firmware tipik olarak korumalı bellekte saklanır ve salt okunur olabilir, bu da onu sık değişikliklere daha az duyarlı hale getirir. Bununla birlikte, hataları gidermek, güvenilirliği artırmak ve özellikler eklemek için ürün yazılımı güncellemeleri yapılır. Büyük işletim sistemi güncellemeleri de ürün yazılımı güncellemelerini içerebilir. Ürün Yazılımının Güvenliği: Ürün yazılımı, yetkisiz erişimi engelleyen bariyerler nedeniyle genellikle saldırılara karşı normal yazılımlardan daha güvenlidir. Bununla birlikte, bellenim açıkları ve saldırıları önemli sonuçlar doğurabilir. Uzak sunucu veya cihaz yönetimi riskler doğurabilir. Firmware Geliştirme: Firmware geliştirmek, özellikle karmaşık cihazlar için özel eğitim gerektirir. Sertifikalı ürün yazılımı mühendislerinin donanım mimarisini, cihaz işlevlerini ve üreticiye özgü kod gereksinimlerini anlaması gerekir. Ürün yazılımı geliştirme zaman içinde daha erişilebilir hale gelmiştir, ancak yine de cihazın karmaşıklığına bağlı olarak değişmektedir.

Firmware, teknoloji ekosisteminin kritik bir parçasıdır ve elektronik cihazların doğru şekilde çalışmasını sağlamada önemli bir rol oynar. Öneminin anlaşılması, kullanıcıların günlük cihazlarında oynadığı rolü takdir etmelerine yardımcı olabilir.