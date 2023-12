Bu Yıl İnternette 1.3 Trilyon Saat Zaman Geçirdik!

Dünyaca ünlü veri araştırma grubu Domo, bu yıl insanların internette harcadığı zamanı araştırdı. Yapılan araştırma sonuca göre, 2023 yılında internette 1.3 trilyon saat zaman geçirdik.

Teknolojinin gelişmesi ile beraber dünya üzerinde hemen hemen her insanın internete erişimi oldu. İnternet günümüzde insanların en çok vakit geçirdiği ortam haline geldi. Peki insanlar internette günde ne kadar zaman ayırıyor? Bunu düşünen dünyaca ünlü veri araştırma grubu Domo, bizlere şaşırtıcı bilgiler paylaştı.

Domo, 2013 yılından beri hazırladığı ve insanların her yıl, her gün ve her dakika da internette ne kadar zaman harcadığını gösteren “Data Never Sleeps” raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre dünya, 2023 yılında internette 1.300.000.000.000 veya basit bir ifadeyle 1,3 trilyon saat zaman geçirdi. Bu yıl pop ikonu Taylor Swift dakikada 69,4 bin kez dinlendi. Ayrıca yapay zeka ikonu ChatGPT ise 3,6 milyar sorguya cevap verdi.

Yayınlanan rapora göre, bu yıl her dakikada 241 milyon e-posta gönderildi. Ayrıca her dakika da Google’da 6.3 milyon arama yapıldı. Geçen seneki rakamlara bakıldığı zaman gözle görülür derece bir artış olduğunu söylemekte fayda var.

Amazon müşterileri, mega perakendeciden bir şeyler satın almak için her dakika 455.000 dolar harcıyor. Ancak Venmo daha da popüler oldu ve kullanıcılar bu hizmet üzerinden dakikada 463.000 dolar alışveriş yaptı. Öte yandan yatırımcılar her dakika 398 milyon dolar değerinde hazine bonosunu online olarak alıp sattı. Küresel internet nüfusu ise 5.2 milyara ulaştı.

