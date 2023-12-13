TL ile oyun satmaya devam etmesiyle Türk oyuncuların gönlünde taht kuran Epic Games Store, her hafta dağıttığı bedava oyunlar ve oyun indirim kampanyaları ile de dikkat çekiyor. 2023 yılının sonuna gelinirken “Yılbaşı İndirim Kampanyası” başlatan Epic Games, gamerlara çok cazip fiyatlarla oyun satın alma imkanı sunuyor. Epic Games Store da Yılbaşı Tatili indirimleri başladı ve 10 Ocak 2024’e kadar sürecek. Epic Games Store yılbaşı indirimleri 2024 kapsamında fiyatı düşen oyunlar listesini haberimizde Cepkolik okurları için derledik.

Epic Games Store Yılbaşı İndirimleri 2024 Kapsamında Fiyatı Düşen Oyunlar

Epic Games Store Yılbaşı indirimleri 13 Aralık Çarşamba akşamı itibariyle başladı. İndirimler, 10 Ocak 2024 Çarşamba gününe kadar devam edecek. Epic Games kampanyasında 200 TL üstü alışverişlerde ekstra %33 indirim kuponu sunulmakta. İndirim süreci boyunca ayrıca; yapılacak alışverişlerin %10’u da Epic Games Store bakiyesi olarak iade edilecek. İşte bu cazip fırsatlarla oyunların düştüğü fiyatlar:

Alan Wake 2 indirimle 729 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de fiyat 489 TL’ye iniyor. Ayrıca satın almadan sonra harcanan tutarın %10’u Epic Games Store bakiyesi olarak iade edilecek. (Bakiye iade etme bütün oyunlarda olduğu için haberimizin geri kalanında sürekli tekrar etmeyeceğiz.)

EA Sports FC 24, indirimle 480 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 321 TL’ye iniyor.

En güncel oyun indirim haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Assassin’s Creed Mirage, indirimle 594 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 398 TL’ye iniyor.

indirimle 594 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 398 TL’ye iniyor. Lords of the Fallen, indirimle 519 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 348 TL’ye iniyor.

indirimle 519 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 348 TL’ye iniyor. Hogwarts Legacy, indirimle 659 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 441 TL’ye iniyor.

indirimle 659 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 441 TL’ye iniyor. Lord of the Rings: Return to Moria , indirimle 263 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 176 TL’ye iniyor.

, indirimle 263 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 176 TL’ye iniyor. Dead Island 2, indirimle 257 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 172 TL’ye iniyor.

indirimle 257 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 172 TL’ye iniyor. Ghostrunner 2, indirimle 578 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 341 TL’ye iniyor.

indirimle 578 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 341 TL’ye iniyor. The Crew Motorfest, indirimle 600 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 402 TL’ye iniyor.

indirimle 600 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 402 TL’ye iniyor. Red Dead Redemption 2, indirimle 379 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 254 TL’ye iniyor.

indirimle 379 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 254 TL’ye iniyor. Star Wars Jedi: Survivor, indirimle 600 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 402 TL’ye iniyor.

indirimle 600 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 402 TL’ye iniyor. The Last of Us: Part 1, indirimle 736 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 493 TL’ye iniyor.

indirimle 736 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 493 TL’ye iniyor. Marvel’s Spider-Man Remastered , indirimle 659 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 442 TL’ye iniyor.

, indirimle 659 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 442 TL’ye iniyor. Dead Space Remake, indirimle 400 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 268 TL’ye iniyor.

indirimle 400 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 268 TL’ye iniyor. God of War, indirimle 450 TL’ye düştü; yüzde 33 kuponla birlikte de 301 TL’ye iniyor.

Bütün oyun indirimleri ve içeriğimizin kaynağı için aşağıda yer alan Epic Games resmi sitesi linki üzerinden Epic Games Store ziyaret edilebilir.

Kaynak: Epic Games Resmi Site