Fitbit, Akıllı Saatleri İçin Yeni Bir Tansiyon Sensörü Patenti Aldı

2021’de Fitbit, kan basıncını geleneksel yöntemi olmadan ölçmek amacıyla bir araştırma girişimi başlattı. Çalışma, nabız varış süresinin (PAT) kan basıncını ölçmek için nasıl kullanılabileceğini belirlemek üzere gerçekleştirildi. Şimdi, Google‘a ait şirket, yakında yeni bir akıllı saatle piyasaya sürülebilecek yeni bir giyilebilir tansiyon teknolojisi için patent başvurusunda bulundu.

Patent belgeleri, ekranda basınç sensörlü bir giyilebilir cihazı gösteriyor. Kan basıncını ölçmek için kullanıcının paneldeki sensöre özellikle işaret parmağıyla baskı yapması gerekiyor.

Mekanizma, gerilmiş üst kolun etrafına yerleştirilen ve brakiyal arterden kan akamayacak hale gelene kadar şişirilen geleneksel bir tansiyon manşonuyla neredeyse birebir. Kan basıncını elde etmek için kalp atış hızının bu basınca karşı gücü ölçülüyor.

Belge, baskı uygulamak için ekran talimatları verilebileceğini söylüyor. Ayrıca, bir PPG sensörü kalp atışını ölçerek cihazın sistolik ve diyastolik okumalar sağlamasına olanak tanıyor.

Açıklamada “Bir kullanıcı, kan damarlarına değişken bir basınç uygularken, bir PPG sensörü kan hacmi darbelerinin genliğini ölçüyor. Ortaya çıkan PPG sinyali ve ilişkili basınç verileri, kan basıncını hesaplamak için kullanılıyor.” yazıyor.