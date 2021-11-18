Fujifilm Instax Mini Evo tanıtıldı – fiyatı ve özellikleri

Fujifilm, Instax Mini Evo adlı yeni bir dijital kamera duyurdu. Kamera, Instax Mini film ile baskı yapabilme özelliğine de sahip. Şirket, yeni Instax amiral gemisinin gelişmiş ve klasik bir hisle tasarlandığını söylüyor.

Kameraların damalı geçmişini simgeleyen birkaç unsura sahip olduğunu da görebiliyoruz. Çünkü cihazda üste monte olmuş bir kadran ve bir film ilerletme koluna benzeyen; bir baskı kontrolü var.

Diğer hibrit Instax kameralar gibi, Mini Evo da dijital fotoğrafları yazdırmadan önce; çerçevelemenize yardımcı olabilecek bir LCD ekrana sahip. 10 lens efekti ise oldukça kullanışlı. Fujifilm, bu cihazdaki pozlama çözünürlüğünün önceki modellerin iki katı olduğunu söylüyor.

Instax Mini Evo aynı zamanda bir yazıcı olarak da görev yapıyor; bu da bir akıllı telefondan fotoğraf çekip çıktısını alabileceğiniz anlamına geliyor. Buna karşılık Fujifilm, basılı Mini Evo fotoğraflarını; telefonunuza kaydetmenize ve Instax çerçevesini dijital Instax anlık görüntüleri olarak paylaşabilmeniz için; gömmenize olanak tanıyan yeni bir özellik ekledi.

Fujifilm, Instax Mini Evo’yu 3 Aralık’ta; Japonya’da piyasaya sürecek ve önümüzdeki yıl Şubat ayında ABD pazarına gelecek. Kameranın fiyatı 199,95 dolar.

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