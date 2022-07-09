Galaxy Buds 2 Pro Geliyor!

Uzun zamandır hakkında konuşulan Galaxy Buds 2 Pro modelinin görselleri internet ortamına hızla yayıldı. Söylentilere göre kısa zaman içerisinde raflarda yerini alacak.

Günümüzün teknoloji devi Samsung, ürün çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yeni ürünü bünyesine dahil etti. Son zamanlarda çok fazla hakkında konuşulan akıllı saati olan Galaxy Watch 5’i geçtiğimiz günlerde sergileyen Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy Buds 2 Pro’nun render görsellerini sızdırdı.

Sızdırılan görsellerde dikkat çeken özelliklerin başında renkleri geldi. Galaxy Buds 2 Pro, 3 farklı renk seçeneğine sahip olarak geleceğe benziyor. Tasarım kısmına genel olarak bakıldığı zaman Galaxy Buds 2 ile benzer bir tasarıma benzer bir yapıda olduğu gözlemlendi.

Mor, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile gelecek olan Galaxy Buds 2 Pro, oldukça sık bir tasarıma sahip olacağa benziyor. Sızdırılan render görselleri, Galaxy Buds 2’ye kıyasla daha büyük bir dış çıkıntıya ve kulaklığın iç kısmının nispeten daha kalın olacağına işaret ediyor.

Genel özelliklerine bakılacak olursa, daha iyi bir ses deneyimi sunmayı hedefleyen Samsung, Buds 2 Pro ile birçok noktada iyileştirmeye gideceğe benziyor. Bununla beraber piyasadaki diğer rakiplerinin suya ve toza karşı aldığı önlemlerde sonra Samsung’da bu konuda iyileştirmelere gidecek.

Samsung, yeni ürünü olan Galaxy Buds 2 Pro’yu ne zaman tanıtacağı hakkında herhangi bir söylenti veya resmi bir açıklama bulunmuyor ama paylaşılan görseller bizlere gösteriyor ki kısa zaman içinde lansman yapması bekleniyor.

Samsung Galaxy Watch 5 Sızdırıldı!