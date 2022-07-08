Samsung Galaxy Watch 5 Sızdırıldı!

Samsung’un en çok satan akıllı saat serisi olan Samsung Galaxy Watch 5 tasarım detayları ortaya çıktı. Yeni çıkacak olan Galaxy Watch 5 serisi oldukça merak edilen bir seri haline geldi. Günümüzde de akıllı saat piyasası oldukça geniş bir yer almaya başladı, Samsung’da bu piyasada çıkardığı cihazlar ile yerini almakta.

Samsung Galaxy Watch5 akıllı saat modeli söylentilere göre 10 Ağustos tarihinde lanse edilecek, 26 Ağustos itibarıyla ise normal satışa çıkacak.

Tasarımına gelecek olursak Galaxy Watch 5 satışta olan modeller içerisinde Watch Active serisinin yerini alacağı düşünülüyor. Modelde ekran kısmında biraz daha dışa doğru çıkış bir tasarım olduğunu görülüyor.

Aynı şekilde dairesel tasarım kullanılmış ama ekran dışa doğru çıkık şekilde. Butonlar konusunda ise herhangi bir değişim söz konusu değil. Ekstra olarak akıllı saat çizilmelere karşı sağlam bir camdan yapılacak.

Samsung akıllı cihaz için farklı bir şarj cihazı kullanacağını açıkladı, 10W şarj desteğine sahip olacak cihaz uzun süreli kullanımınıza olanak sağlayacak.

40 mm hem de 44 mm kasa boyutlarına sahip olacağı da iddia edilen Galaxy Watch 5 modellerinin, en güncel ara yüz olan OneUI Watch 4.5 ile satışa sunulması bekleniyor.

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