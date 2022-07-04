Xiaomi Mi Band 7 Pro Tanıtıldı! Fiyat ve Özellikleri Belli Oldu!

Günümüzün en büyük teknoloji devlerinden olan Xiaomi, akıllı telefonların yanı sıra birçok yeni teknoloji ürünleriyle teknoloji dünyasını yeni bir çağa sokuyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve bu ay içerisinde açıklanması beklenen Xiaomi Mi Band 7 Pro, bugün düzenlediği etkinlik ile beraber görücüye çıktı ve teknoloji dünyasına tanıtıldı.

Çin tabanlı teknoloji devi Xiaomi, bugün uzun zamandır beklenen 12S serisini teknoloji dünyasının beğenisine sundu. 12S serisiyle beraber Premium deneyim sunan Xiaomi Mi Band 7 Pro’da tanıtıldı. Mi Band 7 üzerinde eleştiri alan çerçeve ve ekran sorunları Pro ile beraber tamamen ortadan kalktı.

Xiaomi Mi Band 7 Pro’ya ilk baktığımızda karşımıza 1.64 inçlik bir AMOLED ekran bizleri karşılıyor. Bu muhteşem ekran 280×456 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca, 336 PPI piksel yoğunluğuna sahip olacak. Bu da diğer modellerden daha iyi bir görüntü kalitesi ortaya koyacak.

Xiaomi Mi Band 7 Pro’da en göze çarpan özellik ise NFC desteği bulunması oldu. Ayrıca NFC özelliğinin yanı sıra GPS özelliğine de sahip olacak. 5 ATM’ye kadar suya dirençli olan Xiaomi Mi Band 7 Pro, özellikle su ve su işleriyle haşır neşir olan kullanıcıların tüm isteklerini karşılıyor.

235 mAh bir bataryaya sahip olan Xiaomi Mi Band 7 Pro, iddialara göre tam 12 gün kullanım deneyimi sunuyor. Yoğun kullanımda ise bu süre 6 gün olarak belirtildi. Batarya dolum süresi ise 1 saat olarak açıklandı.

İlk olarak Çin pazarında satışa çıkacak olan Xiaomi Mi Band 7 Pro’nun fiyatı 399 Yuan(vergisiz 950 TL) olarak belirlendi. Kısa zaman içerisinde Türkiye’ye geliş tarihi ve fiyatı hakkında daha detaylı bilgiye sahip olacağız.

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