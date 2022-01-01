Galaxy S10 5G Android 12 Tabanlı One UI 4 Güncellemesi Alıyor

Geçtiğimiz günlerde Samsung, Galaxy S10e, S10 ve S10+ modelleri için Android 12 tabanlı One UI 4 güncellemesi kararı alınmıştı. Samsung işleri hızlandırarak Galaxy S10 5G modeli için Android 12 tabanlı One UI 4 güncellemesi gelmesini kararlaştırdı.

Özellikle hızla gelişen telefon piyasasında Android 12 çok önemli bir yere sahip. Android 12 ve One UI 4 günümüzde çıkan neredeyse tüm amiral gemilerinde mevcut. Ayrıca Galaxy S10 5G için geçtiğimiz günlerde birde güvenlik düzeltmesi yapmıştı.

Teknolojinin beşiği olan İsviçre’de üretilen One UI 4 teknolojisi 2 hafta içerisinde tüm dünya pazarına dağılacak. Ocak ayının sonlarına doğru hemen hemen tüm pazarlara gelecek olan Galaxy S10 5G güncellemesi, Ayarlar > Yazılım menüsünden güncelleştirebilirsiniz.

Ayrıca Samsung, İsviçre’de Galaxy S10 5G için One UI 4 kararlı güncellemesini kullanıma sunmanın yanı sıra, Çin’de Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra için One UI 4’ü donanım yazılımı sürümü ve Aralık 2021 Android güvenlik güncellemesini piyasaya sürdü. Özellikle yaşanan Google Play sorunları içinde önümüzde ki günlerde güncelleme gelmesi bekleniyor.

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