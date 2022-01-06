Galaxy S21 FE 5G Bazı Pazarlarda Exynos 2100 İle Satışa Sunulacak

Uzun zamandır beklenen ve nihayet raflarda yerini alan Galaxy S21 FE 5G, amiral gemisi olarak akıllı telefon piyasasını salladı. Snapdragon 888 ile raflara gelen Galaxy S21 FE 5G, bazı pazarlarda Exynos 2100 ile beraber gelecek.

Samsung Galaxy S21 FE, 2340 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü; 120 Hz yenileme hızı, Oyun Modunda 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve Göz Rahatlığı için yapay zeka tabanlı mavi ışık kontrolü sunan 6,4 inç Full HD+ Dinamik AMOLED ekrana sahip.

Ayrıca içerisinde Snapdragon 888 ile beraber geliyor. Bu özelliklerin yanı sıra 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alını mevcut. Galaxy S21 FE 5G’nin bu özellikler ile geleceği çok önceden biliniyordu ancak işler tam olarak böyle olmadı. Galaxy S21 FE 5G’ın bazı pazarlarda Exynos 2100 ile beraber satışa çıkarılacağı duyuruldu.

Konu hakkında haberler çıkmaya devam ederken, Exynos 2100 ile gelecek olan pazarın Avustralya olacağı doğrulandı. Özellikle Galaxy S21 FE 5G’in Exynos 2100 ile beraber bambaşka bir akıllı telefona dönüştüğü konuşuluyor.

Daha sonra Exynos 2100’lü modellerin hangi pazarlara geleceği hakkında net bir bilgi yer almadı. Zamanla Samsung’un yaptığı açıklamalar ile belli olacağa benziyor.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy S21 FE 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri