Samsung Galaxy S21 FE 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Aylarca süren gecikmelerin ardından Samsung; geçen yılki Galaxy S21 amiral gemisi serisi telefonlarına yeni bir ek olarak bugün resmi olarak Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefonunu piyasaya sürdü.

Samsung Galaxy S21 FE, 2340 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü; 120 Hz yenileme hızı, Oyun Modunda 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve Göz Rahatlığı için yapay zeka tabanlı mavi ışık kontrolü sunan 6,4 inç Full HD+ Dinamik AMOLED ekrana sahip.

Cihaz, 5G bağlantı desteği getiren Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden güç alıyor. Bu arada hafızaya gelince, telefon 8GB’a kadar RAM ve 256GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Telefonun depolama genişletme için bir microSD kart yuvasıyla gelmediğini belirtelim.

Telefon, f/1.8 diyafram ile 12 megapiksel sns sensör içeriyor. Ayrıca arkasındaki üçlü kamera kurulumu; orada bir 12 megapiksel ultra geniş f/2.2 sensör ve 8 megapiksel f/2,4 telefoto sensörü; 30X uzay yakınlaştırma desteği ile geliyor.

Ön tarafta cihaz, selfie ve görüntülü arama yapmak için 32 megapiksellik bir kamera ile donatılmış. Ayrıca telefonda artık 14 adede kadar görüntü alan ve bunları çok çerçeveli; tek bir görüntüde birleştiren gelişmiş bir Gece Modu bulunuyor.

Akıllı telefon, suya ve toza dayanıklılık için; IP68 derecesine sahip ve ek güvenlik için optik parmak izi sensörü ile birlikte geliyor. Bu arada Android 12 işletim sistemine dayalı şirketin kendi One UI 4.0‘ını çalıştırıyor ve 25W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteğine sahip 4.500mAh pil ile çalışıyor.

Telefon, Beyaz, Grafit, Lavanta ve Zeytin olmak üzere dört renk seçeneğiyle geliyor. 11 Ocak’tan itibaren 699 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.