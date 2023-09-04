Galaxy S9 FE Plus Modelinin Fiyatı Belli Oldu!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarının başında gelen Samsung’un yeni göz bebekleri Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE Plus modellerinin fiyatı belli oldu.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber Samsung büyük bir devre geçiş yaptı. Özellikle son zamanlarda tanıttığı ürünler ile beraber teknoloji dünyasında adından sıkça söz ettiren firma, geçtiğimiz haftalarda Galaxy Tab S9 ailesini tanıtmıştı. Geçen hafta tanıtılan aileye yeni bireylerde katılıyor. Bugün yapılan haberlere göre bu iki yeni üye Avrupa’da listelendi.

Avrupa’daki haber kaynaklarına göre Galaxy Tab S9 FE, 549 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Bu fiyatlandırmanın sadece 11 inç olan model için olduğunu hatırlatma fayda var. 12.4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy Tab S9 FE Plus modeli ise 750 Euro’dan başlayan fiyatlarla raflarda yerini alacak.

Serinin yeni üyesi FE, Galaxy Tab S9 serinine oranla daha uygun bir fiyatla pazarda yerini alacak. Yeni üyelerin işlemci dümeninde Exynos 1380 bulunacak. Bunlar her ne kadar Avrupa’da listelere yansısa da, marka tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ayrıca bu modellerin için konuşulan diğer özellikler ise şu şekilde; S Pen, stereo hoparlörler, USB Type-C bağlantısı, 45 W hızlı şarj desteği, GPS, Wi-Fi 6, Bluetotth 5.3 ve Samsung DeX olarak karşımıza çıkıyor. İlerleyen günlerde resmi açıklamanın yapılmasıyla beraber daha fazla detaya sahip olacağız.

iPhone 15 Ultra haftaya satışa çıkabilir!