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iPhone 15 Ultra haftaya satışa çıkabilir!

iPhone 15 Pro Max, 6 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanına sahip olacak. Öte yandan, Ultra modeli 8 GB RAM ve 2 TB depolama alanına kadar maksimuma çıkacak. Ayrıca normal Pro modeline kıyasla geliştirilmiş kameralara da sahip olacak.

Ayşen Sıla

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Apple, gelecek hafta Apple Watch serisinin yanı sıra yeni nesil iPhone’larını da tanıtacak. Markanın yaklaşan Wonderlust etkinliği önümüzdeki Salı günü 12 Eylül’de yapılacak. Çok sayıda sızıntı ve söylenti, iPhone 15 serisinin ayrıntılarını ortaya çıkardı. Şimdiye kadar serinin standart, plus, pro ve pro max versiyonlarından oluşması bekleniyordu. Ancak yeni bir gelişme, iPhone 15 serisinde ek bir modelin olabileceğini ortaya koyuyor.

Daha önce Apple’ın iPhone 15 Pro Max adını bırakıp iPhone 15 Ultra’yı tercih edebileceğine dair söylentiler vardı. Yeni bir gelişmede, Apple’ın iPhone 15 Ultra modelini tanıtabileceğini ortaya koyuyor. Serideki beşinci model olacak.

iPhone 15 Pro Max, 6 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanına sahip olacak. Öte yandan, Ultra modeli 8 GB RAM ve 2 TB depolama alanına kadar maksimuma çıkacak. Ayrıca normal Pro modeline kıyasla geliştirilmiş kameralara da sahip olacak.

iphone-15-ultra

Görünüşe göre daha yüksek RAM, depolama ve kamera iyileştirmesi, Apple’ın iPhone 15 Ultra’yı piyasaya sürmesinin nedenlerinden biri. Kaynağımız ayrıca Ultra versiyonunun Pro Max modelinden 100 dolar daha pahalı olabileceğini de ekledi.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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