Galaxy Tab S7 Lite Pembe Renk İle Gelebilir!

Samsung, akıllı telefon pazarından sonra tablet pazarında da daha fazla etkili ve pay sahibi olmak için yeni modeller üzerinde çalışıyor. Bilindiği üzere şu haberimizde şirketin Galaxy Tab A7 Lite adında yeni bir tableti piyasaya süreceğinden bahsetmiştik. Bugün ise bu modele ek olarak yeni Galaxy Tab S7 Lite‘ın bazı bilgileri ve yeni görselleri ortaya çıktı.

Şirket A7 Lite‘ın yanı sıra bir de Tab S7 Lite Wi-Fi, S7 Lite 5G, S7 Lite 4G adında üç yeni model daha piyasaya süreceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte yeni serinin 5G‘li versiyonuna ait yeni görsellerde sızdırıldı. Geçen ay sızdırılan görsellerde cihazın Siyah renkli modelini görmüştük. Bu sefer ki sızdırılan görsellerde ise cihazın Pembe renk seçeneğinin de olduğunu görüyoruz.





Sızdırılan görsellere daha detaylı baktığımızda ise cihazın kitap kapağı şeklinde kabında bir S Pen kaleminin olduğunu görüyoruz. Bu da cihazda S Pen desteğinin olacağına işaret ediyor. Ayrıca cihazın arka tarafında çift kamera modülünün olduğunu da görebiliyoruz. Cihazın tasarımına detaylı baktığımızda, alt tarafta USB-C bağlantı noktası ve hoparlör ızgarısı görülebiliyor. Bununla beraber güç tuşu ve ses yükseltme tuşları cihazın sağ tarafında yer alıyor.

Tabi sızdırılan görsellerde cihazın sadece Siyah ve Pembe renk seçenekleri ortaya çıkmış durumda ama kaynaklarda yeni modelin beş renk seçeneğine sahip olacağı söyleniyor. Hatta bazı kaynaklarda yeni modelin Galaxy Tab S7 Lite değil de Galaxy Tab S7 Plus Lite olarak adlandırılacağı bildiriliyor. Samsung‘un yeni modelini ne zaman tanıtacağı henüz bilinmiyor ama önümüzdeki aylarda gün yüzüne çıkması bekleniyor.