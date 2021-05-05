Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Yakında Sunulabilir!

Bilindiği üzere Android tablet pazarının lideri Samsung. Ondan sonra gelen Huawei, Google ile yaşadığı sorunlar neticesinde pazar payını yakında Xiaomi‘ye kaptıracağa benziyor. Çünkü şu haberimizde sizlere Xiaomi‘nin yeni üç adet tablet modeli üzerinde çalıştığını ve bunları yakında piyasaya sürmeyi planladığını paylaşmıştık.

Bugün ise pazarın lideri Samsung‘un, boş durmayarak yeni bir tablet bilgisayar modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şirketin yeni modeli Galaxy Tab A7 Lite adında olacak ve aynı zamanda bugün Google Play Console‘da da listelendi. Bu listelenme ile birlikte yeni modelin bazı temel özellikleri de gün yüzüne çıkmış oldu.





Yeni Galaxy Tab A7 Lite, hem LTE hem de Wi-Fi versiyonları ile birlikte geliyor. Bununla birlikte tabletin 800 x 1340 piksel çözünürlüğümde 8.4 veya 8.7 inç bir ekrana sahip olması bekleniyor. Cihazın içerisinde Helio P22T yonga seti ve 3 GB RAM kapasitesi bulunuyor.





32 / 64 GB dahili depolama alanı ile geleceği tahmin edilen model, 15 W hızlı şarj destekli 5.100 mAh bataryaya sahip durumda. Bununla birlikte Android 11 ve One UI 3.1 ile çalışacak olan Galaxy Tab A7 Lite‘ın Siyah ve Gümüş renk seçenekleriyle beraber önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirketin yeni modelini küresel pazara sunup sunmayacağı henüz resmi olarak bilinmiyor.