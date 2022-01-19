Galaxy Tab S8 Ultra Detayları Sızdırıldı

Günümüzde akıllı telefon ve tablet modellerinde dev şirketlerin başında gelen Samsung, yeni tablet modeli olan Galaxy Tab S8 Ultra hakkında birçok sızıntı ortaya çıktı. Sızan görüntülerde görüntüleri, özellikleri ve canlı gözlemleri yer aldı.

ABD’de ortaya çıkan sızıntı haberlerine göre, Galaxy Tab S8 Ultra’nın resmi görüntüleri sızdırıldı. Ekranın ön yüzünde yer alan çentikli bir yapı dikkatleri üzerine çekti.

Bilindiği üzere Samsung, 8 Şubat tarihinde Galaxy S22 serisi için bir lansman yapamyı planlıyor. Yer alan haberlere göre bu lansmanda Galaxy Tab S8 Ultra’da yer alacak. Ayrıca yapılacak olan lansmanda birçok Samsung ürünü de tanıtılacak.

Çıkan sızıntı haberlerinde görüldü ki Galaxy Tab S8 Ultra, 14.6 inç 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Ayrıca ön ekranında yer alan çentik yapı AMOLED ekran ile desteklenecek. Galaxy Tab S8 Ultra’nın içerisinde Snadragon 8 Gen 1 işlemci seti yer alacak.

Galaxy S8 Ultra’nın 45 W hızlı şarj desteği sağlayan 12000 mAh bir batarya ile gelmesi bekleniyor. Samsung’un 8 Şubat tarihinde düzenleyeceği lansman öncesinde daha fazla ayrıntılı bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

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