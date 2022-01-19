Samsung Galaxy S22 Ultra, Exynos İşlemciyle AnTuTu’d Görüldü

Dün Samsung, yeni Galaxy S22 serisi akıllı telefonlara güç verecek Exynos 2200 işlemcisini duyurdu. Raporlar, piyasaya bağlı olarak S22 serisinin; Snapdragon 8 Gen 1 veya Exynos 2200 ile satışa sunulacağını ortaya koydu. Şimdi ise Galaxy S22 Ultra‘nın Exynos 2200 ile çalışan modeli; AnTuTu kıyaslama platformunda ortaya çıktı.

Yeni bilgiler, Exynos 2200’e sahip Galaxy S22 Ultra’nın AnTuTu testlerinde 965.874 puan aldığını belirtiyor. Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde telefon sırasıyla 1108 ve 3516 puan aldı.

Hatırlamak gerekirse, S22 Ultra’nın Snapdragon 8 Gen 1 sürümü, tek çekirdekli testte 1219 ve çok çekirdekli testte 3154 puan almıştı. Yani Exynos modeli çok çekirdekte Snapdragondan güçlü olsa da tek çekirdekte biraz geri kalıyor.

Bunun dışında, Samsung Galaxy S22 Ultra‘nın, artık kullanılmayan Note serisini andıran dikdörtgen bir gövdeye sahip olduğunu biliyoruz. Samsung, Ultra’nın görünümünü S22 serisinin geri kalanından ayırt etme konusunda kararlı görünüyor.