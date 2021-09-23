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Samsung Galaxy S22 Ultra, S Pen Kalemiyle Gelecek

Galaxy Note serisini diğer modellerden ayıran özelliği S Pen desteğiydi. Şirket bu özelliği Galaxy S serisine aktarmak istiyor gibi görünüyor. Güvenilir kaynağımıza göre S22 serisinin en üst modeli S22 Ultra, bir S Pen kaleme sahip olacak.

Ayşen Sıla

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Galaxy-S22

Samsung, genelde yılın ilk yarısında Galaxy S serisi telefonlarını diğer yarısında ise Galaxy Note serisi cihazlarını satışa sunuyor. Fakat gelecek sene bu durum böyle olmayacak. Çünkü şirket, Galaxy Note serisini piyasaya sürmeyeceğini açıkladı.

Galaxy Note serisini diğer modellerden ayıran özelliği S Pen desteğiydi. Şirket bu özelliği Galaxy S serisine aktarmak istiyor gibi görünüyor. Güvenilir kaynağımıza göre S22 serisinin en üst modeli S22 Ultra, bir S Pen kaleme sahip olacak.

Ayrıca rapor, Samsung Galaxy S22 Ultra’nın 19.3:9 en boy oranlı bir ekrana sahip olacağını ve 5.000 mAh pil ile çalışacağını ve 65W hızlı şarj teknolojisini desteklemesinin muhtemel olduğunu ekliyor.

Galaxy

Söylentiler, telefonun 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 6.81 inç LTPO QHD+ ekrana sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca cihaz, Qualcomm Snapdragon 898 yonga seti tarafından desteklenecek. Bununla birlikte, belirli pazarlarda cihaz, Samsung’un AMD mRDNA GPU’lu kendi Exynos 2200 yonga setinden güç alacak.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy S22, Geekbench’te Görüntülendi!

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KaynakWeibo

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