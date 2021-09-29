Samsung Galaxy S22 3.700 mAh Kapasitesi İle Geliyor

Samsung Galaxy S22, S21‘den daha küçük olacak, ancak bu aynı zamanda daha küçük bir bataryaya sahip olacağı anlamına geliyor. En son söylentilere göre 3.700 mAh kapasiteye sahip olacak. Ve bu söylentiler, gerçek pilin bir fotoğrafıyla doğrulandı.

İşte EB-BS901ABY (14.35 Wh), SafetyKorea sertifikasyon sürecinde fotoğraflandı. Referans olarak, önceki Galaxy S21 ve S20‘de 4.000 mAh pil vardı, bu nedenle 300 mAh azaldı.

Tabii ki, pil ömrü iki nesil arasında önemli ölçüde iyileştirildi – incelemelerimizde Dayanıklılık derecesinin S20 için 71 saatten (120 Hz 1080p modunda) S21 için 93 saate çıktığını gördük, her ikisi de aynı pil kapasitesi ve özelliklere sahip olmasına rağmen. Dolayısıyla benzer bir gelişme, S22 pil ömrünün S21 kadar iyi (hatta ondan daha iyi) olduğu anlamına gelebilir.

Bu arada Galaxy S22+ ve S22 Ultra‘nın pilleri sırasıyla 4.500 mAh ve 5.000 mAh olacak. Bu, yeni Plus modelinin de mevcut modele göre 300 mAh kaybettiği anlamına geliyor. Ultra, içine bir S Pen takmak zorunda kalmasına rağmen kapasitesini kaybetmeyen tek modeldir.

Şarj konusunda, küçük S22‘nin 25W‘da kalması beklenirken, Plus ve Ultra‘nın 45W‘ı destekleyecek şekilde yükseltilmesi bekleniyor.