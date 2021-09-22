Samsung Galaxy S22 Serisinin Kamera Detayları Belli Oluyor

Bu yılın Nisan ayında Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung’un, Olympus ile iş birliği yapacağı söylenmişti. O dönemde her iki taraftan da resmi bir açıklama gelmezken, geçtiğimiz günlerde dedikodular yeniden canlandı. Olympus markalı bir kameraya sahip Galaxy S22‘nin hayran yapımı görüntülerini sizlerle paylaşmak için bu yazıyı kaleme alıyoruz.

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Ünlü Japon kamera üreticisi, yaklaşmakta olan Galaxy S22 serisi için kamera kurulumunun tasarımı ve geliştirilmesi ile ilgili olarak Samsung ile herhangi bir ortaklığın varlığını reddetti. Fakat ortaklığın tasarımı internette ortaya çıktı.

Olympus ve Samsung arasında bir noktada sonlanmış olabilecek görüşmelerin gerçekten olup olmadığı belli değil. Samsung da Olympus ile arasında herhangi bir ortaklıktan bahsetmedi. Olympus’un akıllı telefonları için kamera modülünün üretiminde olası ortaklıklar konusunda farklı akıllı telefon üreticileriyle görüşmeleri de pek olası görünmüyor.

Geleneksel kamera üreticileri ve akıllı telefon üreticileri arasında bu tür işbirliklerinin olması alışılmadık bir durum değil. Bu tür ortaklıkların akıllı telefonlar için daha güçlü kameralar sağladığına inanılıyor. Gerçekten de, akıllı telefon üreticileri genellikle bu tür işbirliklerini kullanarak gelişmiş görüntü işleme ve genel verimlilik talep ediyor. Sektörde açık bilgi olan ortaklıklardan bazıları arasında Leica ve Huawei, Zeis ve Vivo, Hasselblad ve OnePlus yer alıyor.

Olympus, kendisi ile Samsung arasında herhangi bir ortaklık olmadığını ima ederken, Samsung, iddiayı öne süren veya çürüten herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Samsung Galaxy S22 serisi 2022’nin ilk çeyreğinde tanıtılabilir ve serideki üç cihaz Galaxy S21 serisinin üst modelleri olarak satışa çıkacak.