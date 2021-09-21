Samsung Galaxy S22, Geekbench’te Görüntülendi!

Samsung Galaxy S21 serisinin son yıllarda en çok satan Galaxy S serisi olduğu bildiriliyor. Bu nedenle, Samsung’un alıcıları cezbetmek için Galaxy S22 serisi ile büyük iyileştirmeler getirdiği söyleniyor. Fakat gerçekten de iyi özellikler sunacak mı ?

Tıpkı önceki modellerde olduğu gibi Galaxy S22 serisi de Qualcomm Snapdragon ve Samsung Exynos yonga setlerinden güç alacak. Bu işlemcilerin geçici adları Snapdragon 895 ve Exynos 2200 olarak belirtiliyor.

Genellikle Snapdragon sürümü, Exynos modelden daha güçlü. Ancak Snapdragon 895’e sahip standart Galaxy S22’nin Geekbench listesi ortaya çıktı.

S22’nin standart Snapdragon modeli tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde yalnızca 475 ve 1393 puan kaydedebildi. Telefon 8GB RAM sunuyor. Bu puanlar, yeni nesil Snapdragon 800 serisi için çok düşük. Bu yılki Snapdragon 888, tek çekirdekli testte 900’ün üzerinde ve çok çekirdekli testte 3000‘in üzerinde puana kolayca ulaşabiliyor.

SamMobile’ın belirttiği gibi, bu özel liste ya sahte olabilir ya da kullanılan işlemci hala optimize edilmemiş olabilir. Kıyaslama için kullanılan cihazın ‘Güç tasarrufu modu’ açık olma ihtimali de var. Detayları aktarmaya devam edeceğiz.

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